Shaman написав:мені зрозуміло, чому відмовилися від ядерної зброю. ще раз для аналітегів/не аналітиків - ядерна зброя, особливо стратегічна - це лише для великих, багатих країн. Україна не потягнула б її утримання.
й ще - а хто сказав, що ядерна зброя це щит? це щит лише для йобанатів - Раша, КНДР, Іран. жодна притомна країна не буде її використовувати для звичайного захисту. була б в нас зараз тактична ядерна зброя - де б ви її використали? наявність ядерної зброї не є гарантією наприклад зараз для Індії та Пакистану.
КНДР, Іран - "великі, багаті країни"? А хто сказав що це "не щит", окрім тебе? Ти таке плетеш що аж вуха в'януть.
КНДР, Іран та Пакистан - це бідні країни, бо утримувати ядерну зброю можуть лише за рахунок населення - особливо яскраво це видно по КНДР. а Іран до речі, один з великиї експортерів нафти.
а питання використання ядерної зброї - це ж треба подумати (але це не про andrijk777). я задав конкретне питання - в нас є тактична зброя - як її можна використати?
це лише йобанатів типу КНДР, Раші чи Ірану побоюються, що вони можуть її використати - й то, не факт...
sergey_stasyuk555 написав:поки псевдопатріоти своєю брехнею сперечаються з фактами, кацапи розвиваються:
Російські війська використовують для ударів по Україні реактивні безпілотники-камікадзе Geran-3, аналоги іранських Shahed-238, щоб знизити ефективність мобільних вогневих груп в Україні, йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за 22 квітня. Російські воєнкори 22 квітня заявляли, що окупанти атакували Одесу 21 квітня дронами-камікадзе Geran-3, швидкість яких сягає 600 кілометрів на годину. Дрон може мати новий компактний турбореактивний двигун і може летіти на великій висоті, щоб уникнути роботи МВГ.
коли (не якщо!) кількість щоденних прильотів перевищить 50 - понаєхи мабуть вже не будуть їздити на стрижку 2000 км... раніше було 0-10 прильотів шахедів, ще недавно було 15-20 щодня, скоро це буде як "мало".
кацапи збільшують рівень терору населення, це так. й розвиваються лише як терористи...
й все одно брешуть
Заходячи на місто з Чорного моря групами по 3−6 дронів, Shahed-136 здійснювали різке пікірування на ціль, на швидкостях 300 км/год або до 90 м/с. Саме такі звалювання Shahed-136 у низки моніторингових каналів не зовсім профільного типу, а також серед російських майданчиків, збудили вже не вперше порушувану тему реактивного Shahed-136. Але — ні. Реактивних Shahed-136 не застосовували — це швидкість, якої дрони-камікадзе досягають пікіруванням із висоти 2 000−2 500 метрів.
тому аргумент "російські воєнкори сказали", це щось на кшталт - Стасюк сказав
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 27 кві, 2025 23:35, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:Якщо б Чорновол лідер опозиції дійсномав би намір захищати ядерний стутус України, то це було б зафіксовано у статтях , програмних документах, законотворчості. А так лише фраза " ну хоча тактичну можно було залишити" ( ні, не можна , її вивезли у останні дні СРСР, коли ще був КВО підпорядкований Москві ). Інші на часи будапештського меморандуму вийшлитз НРУ ( бедь , мароиросян). Скіпальськиц кучміст, Толубко "профі поза політикою". А комітет закордонних справ у 1994 очолював член політради НРУ Павличко. Я читав обговорення питання , були протести несистемних націоналістів типу УНСО, Чорновол їм сказа "хлопці все буде добре, Америка гарантує"
"Лідер опозиції Чорновіл"! Ого як круто звучить! Подивись результати виборів у ВР в 1994. Тотальна перемога комуністів! Ніхто ні Чорновола ні Павличко(хто він такий?) думки не питав. Результати голосування за Закон № 248/94-ВР «Про приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї» (ДНЯЗ): Рішення було прийнято переважною більшістю голосів: 301 «за» при 8 «проти» . На 100% впевнений що РУХ утримався, а комуністи і їх прихлєбатєлі проголосували за. Усі в ВР прекрасно розуміли за що голосують і дуже сумніваюсь що вони голосували бо їх "заставила Америка".
А ти далі співай що член політради НРУ Павличко злив ядерну зброю України. Все що я написав - офіційні факти. Докази своїх фантазій що Чорновіл щось таке казав - в студію.
*більшість вини лежить на комуністі Кучмі, звичайно. Але і з ВР не треба знімати вини.