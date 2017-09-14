Shaman написав:......... ти навів лише один факт - поточний курс рубля. й я тобі підказую, що це також ознака проблем в економіці Раші
Стасюкам важко зрозуміти, що коли з бочки нафти виходить лише 4 тис рублів при курсі 80, то надто погано. Бо десь треба брати гроші, щоб латати діри в бюджеті. В якому закладено 70 дол за бочку, і долар по 100. Проте не будем про складні для стасюків речі. У нього примітивно все: руп укріпився - в економіці все добре!
Знаете, не хочу начинать обсуждение вопроса, хорошо или плохо укрепление рубля, но удивляет другое. Когда рубль начинает сильно падать, у наших "экспертов" эйфория - "це ознака проблем в економіці Раші", завтра (или через 2-3 недели) их экономика рухнет. Когда рубль растёт, точно такая же эйфория и точно те же слова - "це ознака проблем в економіці Раші", завтра (или через 2-3 недели) их экономика рухнет. И ещё один вариант высококачественного анализа. Когда рубль укрепляется, вспоминают о том, что по нему нет торгов, так что это не показатель. Когда рубль падает, об этом почему-то даже не вспоминают.
ЛАД Так ясно що є нюанси і інші показники крім курсу. Якби нафта валила на 100+ за бочку і курс йшов до 70, то яка проблема. Тим більше якщо так все і розраховано в федеральному бюджеті. А якщо ціна бочки юралс топчеться біля 50, то курсу б треба далеко за сотню йти, щоб бочка давала заплановані в бюджеті 700. Але ж ні. Чому так? Є і економічні причини (зменшення імпорту через санкції) , є і регуляторні (хочуть знизити високу інфляцію). Але чим наповнювати бюджет? Друкують . Гарно це чи ні ви самі знаєте. Це ж тільки стасюки бачать лише курс і більш нічого. Ну вони такі, що поробиш.
Я не тішу себе, що в цьому році економіці кацапів торба. Хоча вони поступово йдуть до цього. Куди більш позитивне, це спустошення парку (величезних зауральських баз зберігання) техніки. Це можна зробити один раз. Чи зможе кацапстан комусь погрожувати, коли залишаться лише китайські дрони і китайські мотоцикли - можливо побачимо. А можливо все за кілька місяців припиниться і не побачимо.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 28 кві, 2025 00:18, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:А можливо все за кілька місяців припиниться
угу, можливо. ти в курсі що у нас почнуть формувати каліч-полки?
У Збройних Силах України розроблено зміни до програми базової загальної військової підготовки (БЗВП), які зменшать навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення... Відповідне рішення ухвалено Головнокомандувачем Збройних Сил України. Ідеться саме про колишню категорію обмежено придатних, які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно в тилових частинах — згідно з рішенням військово-лікарської комісії.
sergey_stasyuk555 написав:поки псевдопатріоти своєю брехнею сперечаються з фактами, кацапи розвиваються:
Російські війська використовують для ударів по Україні реактивні безпілотники-камікадзе Geran-3, аналоги іранських Shahed-238, щоб знизити ефективність мобільних вогневих груп в Україні, йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за 22 квітня. Російські воєнкори 22 квітня заявляли, що окупанти атакували Одесу 21 квітня дронами-камікадзе Geran-3, швидкість яких сягає 600 кілометрів на годину. Дрон може мати новий компактний турбореактивний двигун і може летіти на великій висоті, щоб уникнути роботи МВГ.
коли (не якщо!) кількість щоденних прильотів перевищить 50 - понаєхи мабуть вже не будуть їздити на стрижку 2000 км... раніше було 0-10 прильотів шахедів, ще недавно було 15-20 щодня, скоро це буде як "мало".
кацапи збільшують рівень терору населення, це так. й розвиваються лише як терористи...
й все одно брешуть
Заходячи на місто з Чорного моря групами по 3−6 дронів, Shahed-136 здійснювали різке пікірування на ціль, на швидкостях 300 км/год або до 90 м/с. Саме такі звалювання Shahed-136 у низки моніторингових каналів не зовсім профільного типу, а також серед російських майданчиків, збудили вже не вперше порушувану тему реактивного Shahed-136. Але — ні. Реактивних Shahed-136 не застосовували — це швидкість, якої дрони-камікадзе досягають пікіруванням із висоти 2 000−2 500 метрів.
тому аргумент "російські воєнкори сказали", це щось на кшталт - Стасюк сказав
це ж не я сказав, я цитату навів, ти знову брешеш! ок, погоджуюсь, що це були не реактивні шахеди. але СУТІ ЦЕ НЕ МІНЯЄ! високої швидкості досягають, для мвг це проблема і все інше що я писав - ти неспроможний оскаржити, навіть своєю цитатою частково підтверджуєш.