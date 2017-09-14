Додано: Пон 28 кві, 2025 00:14

ЛАД

Так ясно що є нюанси і інші показники крім курсу.

Якби нафта валила на 100+ за бочку і курс йшов до 70, то яка проблема. Тим більше якщо так все і розраховано в федеральному бюджеті.

А якщо ціна бочки юралс топчеться біля 50, то курсу б треба далеко за сотню йти, щоб бочка давала заплановані в бюджеті 700. Але ж ні. Чому так? Є і економічні причини (зменшення імпорту через санкції) , є і регуляторні (хочуть знизити високу інфляцію). Але чим наповнювати бюджет? Друкують . Гарно це чи ні ви самі знаєте.

Це ж тільки стасюки бачать лише курс і більш нічого. Ну вони такі, що поробиш.



Я не тішу себе, що в цьому році економіці кацапів торба. Хоча вони поступово йдуть до цього.

Куди більш позитивне, це спустошення парку (величезних зауральських баз зберігання) техніки. Це можна зробити один раз. Чи зможе кацапстан комусь погрожувати, коли залишаться лише китайські дрони і китайські мотоцикли - можливо побачимо. А можливо все за кілька місяців припиниться і не побачимо.