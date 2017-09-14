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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13702137031370413705
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 01:17

  Hotab написав:ЛАД
Так ясно що є нюанси і інші показники крім курсу.
Якби нафта валила на 100+ за бочку і курс йшов до 70, то яка проблема. Тим більше якщо так все і розраховано в федеральному бюджеті.
А якщо ціна бочки юралс топчеться біля 50, то курсу б треба далеко за сотню йти, щоб бочка давала заплановані в бюджеті 700. Але ж ні. Чому так? Є і економічні причини (зменшення імпорту через санкції) , є і регуляторні (хочуть знизити високу інфляцію). Але чим наповнювати бюджет? Друкують . Гарно це чи ні ви самі знаєте.
Це ж тільки стасюки бачать лише курс і більш нічого. Ну вони такі, що поробиш.

Я не тішу себе, що в цьому році економіці кацапів торба. Хоча вони поступово йдуть до цього.
Куди більш позитивне, це спустошення парку (величезних зауральських баз зберігання) техніки. Це можна зробити один раз. Чи зможе кацапстан комусь погрожувати, коли залишаться лише китайські дрони і китайські мотоцикли - можливо побачимо. А можливо все за кілька місяців припиниться і не побачимо.

Это всё понятно. Но бочка біля 50 совсем недавно. Не знаю, где смотреть юралс, посмотрим на брент. Последнее закрытие - 66,87. 10.09.2024 было закрытие на 69,19. Данные отсюда - https://ru.investing.com/commodities/brent-oil-streaming-chart. Не сильно отличается. Я помню, как радовался в 2016 и в 2020, когда падало до фантастических 29 и 19 долл. И очень быстро вырастало. Посмотрим, как будет сейчас.
Опустошение зауральских баз безусловно происходит. И это хорошо.
Но вот сколько они производят, не знаю. Но тоже помню "расчёты" в 2022, сколько у них осталось ракет и на сколько времени их хватит. К сожалению все эти расчёты оказались... не знаю, как сказать.
У меня нет никаких сомнений в том, что их возможности не безграничны (как и у любого государства) и когда-то их экономика не выдержит продолжающейся войны. Вопрос только когда и в каком состоянии будем к этому моменту мы. И не "надоест" ли нашим "партнёрам" помогать нам раньше. Особенно, если Трамп всё же окончательно откажется от помощи Украине даже только военной.
Думаю, летняя компания этого года будет очень показательной. Посмотрим.

Но я писал не об этом.
А о качестве наших "экспертов" и их "прогнозов".
Пропаганда великая сила. Если она умная. А не уровня шамана или "кофе на набережной Ялты". Такая пропаганда приносит только вред. Люди просто перестают верить "родным" СМИ и руководителям. И после этого могут начать верить совсем другим источникам.

P.s. Вы. кстати, напрасно наехали на стасюка за сообщение о реактивных шахедах. Он привёл цитату не из вражеских источников, а из вполне проукраинских. Если они ошиблись, то это не его вина.
P.p.s. Простите, ошибся. Это не вы, а шаман. Ну, для этого пропаганд...иста это нормально.
ЛАД
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