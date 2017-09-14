РФ використовує новий дрон для атак під назвою "Бандероль" з реактивним двигуном Російське окупаційне військо протягом декількох тижнів використовує новий безпілотний літальний апарат під назвою "Бандероль" для терористичних атак Одеської області - про це у своїх соцмережах написав фахівець у галузі зв’язку, РЕР та РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Фактично все, що станом на сьогодні відомо про цей БПЛА "Бандероль" - це те, що він має реактивний двигун і може розвивати швидкість орієнтовно до 400-500 км/год. Фахівець наголошує, що станом на сьогодні невідомо жодних інших тактико-технічних характеристик цього озброєння, зокрема дальності, потужності заряду тощо. "Інформація про таку назву була на слуху давно, але зараз ми бачимо перші постійні випадки його застосування. Чи буде цей виріб такою ж загрозою, як загальновідомий КАБ, не зрозуміло", - відзначає Бескрестнов.
РФ використовує новий дрон для атак під назвою "Бандероль" з реактивним двигуном Російське окупаційне військо протягом декількох тижнів використовує новий безпілотний літальний апарат під назвою "Бандероль" для терористичних атак Одеської області - про це у своїх соцмережах написав фахівець у галузі зв’язку, РЕР та РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Фактично все, що станом на сьогодні відомо про цей БПЛА "Бандероль" - це те, що він має реактивний двигун і може розвивати швидкість орієнтовно до 400-500 км/год. Фахівець наголошує, що станом на сьогодні невідомо жодних інших тактико-технічних характеристик цього озброєння, зокрема дальності, потужності заряду тощо. "Інформація про таку назву була на слуху давно, але зараз ми бачимо перші постійні випадки його застосування. Чи буде цей виріб такою ж загрозою, як загальновідомий КАБ, не зрозуміло", - відзначає Бескрестнов.