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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13701137021370313704
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 02:04

РФ використовує новий дрон для атак під назвою "Бандероль" з реактивним двигуном Російське окупаційне військо протягом декількох тижнів використовує новий безпілотний літальний апарат під назвою "Бандероль" для терористичних атак Одеської області - про це у своїх соцмережах написав фахівець у галузі зв’язку, РЕР та РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Фактично все, що станом на сьогодні відомо про цей БПЛА "Бандероль" - це те, що він має реактивний двигун і може розвивати швидкість орієнтовно до 400-500 км/год. Фахівець наголошує, що станом на сьогодні невідомо жодних інших тактико-технічних характеристик цього озброєння, зокрема дальності, потужності заряду тощо.
"Інформація про таку назву була на слуху давно, але зараз ми бачимо перші постійні випадки його застосування. Чи буде цей виріб такою ж загрозою, як загальновідомий КАБ, не зрозуміло", - відзначає Бескрестнов.


Текст статьи по ссылке

https://defence-ua.com/news/rf_atakuje_ ... 18655.html
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 02:50

  tumos написав:
РФ використовує новий дрон для атак під назвою "Бандероль" з реактивним двигуном Російське окупаційне військо протягом декількох тижнів використовує новий безпілотний літальний апарат під назвою "Бандероль" для терористичних атак Одеської області - про це у своїх соцмережах написав фахівець у галузі зв’язку, РЕР та РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Фактично все, що станом на сьогодні відомо про цей БПЛА "Бандероль" - це те, що він має реактивний двигун і може розвивати швидкість орієнтовно до 400-500 км/год. Фахівець наголошує, що станом на сьогодні невідомо жодних інших тактико-технічних характеристик цього озброєння, зокрема дальності, потужності заряду тощо.
"Інформація про таку назву була на слуху давно, але зараз ми бачимо перші постійні випадки його застосування. Чи буде цей виріб такою ж загрозою, як загальновідомий КАБ, не зрозуміло", - відзначає Бескрестнов.


Текст статьи по ссылке

https://defence-ua.com/news/rf_atakuje_ ... 18655.html
Спасибо.
Помнил, что читал сообщение в каком-то ещё источнике, кроме nv.ua, но лень было искать. Интересно, вашу ссылку шаман тоже назовёт "російські воєнкори сказали". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 02:59

  Schmit написав:

Редкий случай, когда благодарен вам за видео.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 07:56

  Shaman написав:sergey_stasyuk555
я ж тобі нагадав про 60 радянських копійок - схоже ти просто не зрозумів, про що мова.

посилення національної валюти за умови відсутності торгів цією валютою - це взагалі ні про що. хоча ні, для тебе це просто так :lol:


купити валюту в рф для простого пересічного можливо тільки віртуальну-будеш мати запис на рахунку, фізичного долара давно немає

Можно ли в Сбербанке купить наличную валюту?
Да, вы можете приобрести наличные доллары США и евро, если данная валюта и нужная сумма есть в кассе банка.


Деньги закончились: расходы бюджета придеться резать-министр Силуанов

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 08:11

  ЛАД написав:Редкий случай, когда благодарен вам за видео.


чи є там щось цікавого? ні, пуста балаканина якогось сергія, марно витратив 10 хв



ось вам відео для розуміння ситуації
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  #<1 ... 13701137021370313704
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