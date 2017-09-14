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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13701137021370313704>
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 00:18

Интересный факт.
За сегодня Shaman нашаманил 35 постов.
И этот человек пишет. что "щось підозріло активізувався ЛАД". :)

Я раньше, скажем мягко, без большого почтения относился к нашим экономистам.
Но оказалось, что наши "необычные" экономисты ещё лучше. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 00:48

У Збройних Силах України розроблено зміни до програми базової загальної військової підготовки (БЗВП), які зменшать навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення...
Відповідне рішення ухвалено Головнокомандувачем Збройних Сил України.
Ідеться саме про колишню категорію обмежено придатних, які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно в тилових частинах — згідно з рішенням військово-лікарської комісії.

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/mobili ... 07452.html

кстаті один відомий командир сьогодні озвучив думку, що і мотоциклєтні війська у нас скоро будуть.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 01:05

  Shaman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:поки псевдопатріоти своєю брехнею сперечаються з фактами,
кацапи розвиваються:
Російські війська використовують для ударів по Україні реактивні безпілотники-камікадзе Geran-3, аналоги іранських Shahed-238, щоб знизити ефективність мобільних вогневих груп в Україні, йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за 22 квітня.
Російські воєнкори 22 квітня заявляли, що окупанти атакували Одесу 21 квітня дронами-камікадзе Geran-3, швидкість яких сягає 600 кілометрів на годину. Дрон може мати новий компактний турбореактивний двигун і може летіти на великій висоті, щоб уникнути роботи МВГ.

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/droni- ... 08458.html

коли (не якщо!) кількість щоденних прильотів перевищить 50 - понаєхи мабуть вже не будуть їздити на стрижку 2000 км...
раніше було 0-10 прильотів шахедів, ще недавно було 15-20 щодня, скоро це буде як "мало".

кацапи збільшують рівень терору населення, це так. й розвиваються лише як терористи...

й все одно брешуть
Заходячи на місто з Чорного моря групами по 3−6 дронів, Shahed-136 здійснювали різке пікірування на ціль, на швидкостях 300 км/год або до 90 м/с. Саме такі звалювання Shahed-136 у низки моніторингових каналів не зовсім профільного типу, а також серед російських майданчиків, збудили вже не вперше порушувану тему реактивного Shahed-136. Але — ні. Реактивних Shahed-136 не застосовували — це швидкість, якої дрони-камікадзе досягають пікіруванням із висоти 2 000−2 500 метрів.

тому аргумент "російські воєнкори сказали", це щось на кшталт - Стасюк сказав 8)

це ж не я сказав, я цитату навів, ти знову брешеш!
ок, погоджуюсь, що це були не реактивні шахеди.
але СУТІ ЦЕ НЕ МІНЯЄ!
високої швидкості досягають, для мвг це проблема і все інше що я писав - ти неспроможний оскаржити, навіть своєю цитатою частково підтверджуєш.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 01:17

  Hotab написав:ЛАД
Так ясно що є нюанси і інші показники крім курсу.
Якби нафта валила на 100+ за бочку і курс йшов до 70, то яка проблема. Тим більше якщо так все і розраховано в федеральному бюджеті.
А якщо ціна бочки юралс топчеться біля 50, то курсу б треба далеко за сотню йти, щоб бочка давала заплановані в бюджеті 700. Але ж ні. Чому так? Є і економічні причини (зменшення імпорту через санкції) , є і регуляторні (хочуть знизити високу інфляцію). Але чим наповнювати бюджет? Друкують . Гарно це чи ні ви самі знаєте.
Це ж тільки стасюки бачать лише курс і більш нічого. Ну вони такі, що поробиш.

Я не тішу себе, що в цьому році економіці кацапів торба. Хоча вони поступово йдуть до цього.
Куди більш позитивне, це спустошення парку (величезних зауральських баз зберігання) техніки. Це можна зробити один раз. Чи зможе кацапстан комусь погрожувати, коли залишаться лише китайські дрони і китайські мотоцикли - можливо побачимо. А можливо все за кілька місяців припиниться і не побачимо.

Это всё понятно. Но бочка біля 50 совсем недавно. Не знаю, где смотреть юралс, посмотрим на брент. Последнее закрытие - 66,87. 10.09.2024 было закрытие на 69,19. Данные отсюда - https://ru.investing.com/commodities/brent-oil-streaming-chart. Не сильно отличается. Я помню, как радовался в 2016 и в 2020, когда падало до фантастических 29 и 19 долл. И очень быстро вырастало. Посмотрим, как будет сейчас.
Опустошение зауральских баз безусловно происходит. И это хорошо.
Но вот сколько они производят, не знаю. Но тоже помню "расчёты" в 2022, сколько у них осталось ракет и на сколько времени их хватит. К сожалению все эти расчёты оказались... не знаю, как сказать.
У меня нет никаких сомнений в том, что их возможности не безграничны (как и у любого государства) и когда-то их экономика не выдержит продолжающейся войны. Вопрос только когда и в каком состоянии будем к этому моменту мы. И не "надоест" ли нашим "партнёрам" помогать нам раньше. Особенно, если Трамп всё же окончательно откажется от помощи Украине даже только военной.
Думаю, летняя компания этого года будет очень показательной. Посмотрим.

Но я писал не об этом.
А о качестве наших "экспертов" и их "прогнозов".
Пропаганда великая сила. Если она умная. А не уровня шамана или "кофе на набережной Ялты". Такая пропаганда приносит только вред. Люди просто перестают верить "родным" СМИ и руководителям. И после этого могут начать верить совсем другим источникам.

P.s. Вы. кстати, напрасно наехали на стасюка за сообщение о реактивных шахедах. Он привёл цитату не из вражеских источников, а из вполне проукраинских. Если они ошиблись, то это не его вина.
P.p.s. Простите, ошибся. Это не вы, а шаман. Ну, для этого пропаганд...иста это нормально.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 02:04

РФ використовує новий дрон для атак під назвою "Бандероль" з реактивним двигуном Російське окупаційне військо протягом декількох тижнів використовує новий безпілотний літальний апарат під назвою "Бандероль" для терористичних атак Одеської області - про це у своїх соцмережах написав фахівець у галузі зв’язку, РЕР та РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Фактично все, що станом на сьогодні відомо про цей БПЛА "Бандероль" - це те, що він має реактивний двигун і може розвивати швидкість орієнтовно до 400-500 км/год. Фахівець наголошує, що станом на сьогодні невідомо жодних інших тактико-технічних характеристик цього озброєння, зокрема дальності, потужності заряду тощо.
"Інформація про таку назву була на слуху давно, але зараз ми бачимо перші постійні випадки його застосування. Чи буде цей виріб такою ж загрозою, як загальновідомий КАБ, не зрозуміло", - відзначає Бескрестнов.


Текст статьи по ссылке

https://defence-ua.com/news/rf_atakuje_ ... 18655.html
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 02:50

  tumos написав:
РФ використовує новий дрон для атак під назвою "Бандероль" з реактивним двигуном Російське окупаційне військо протягом декількох тижнів використовує новий безпілотний літальний апарат під назвою "Бандероль" для терористичних атак Одеської області - про це у своїх соцмережах написав фахівець у галузі зв’язку, РЕР та РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Фактично все, що станом на сьогодні відомо про цей БПЛА "Бандероль" - це те, що він має реактивний двигун і може розвивати швидкість орієнтовно до 400-500 км/год. Фахівець наголошує, що станом на сьогодні невідомо жодних інших тактико-технічних характеристик цього озброєння, зокрема дальності, потужності заряду тощо.
"Інформація про таку назву була на слуху давно, але зараз ми бачимо перші постійні випадки його застосування. Чи буде цей виріб такою ж загрозою, як загальновідомий КАБ, не зрозуміло", - відзначає Бескрестнов.


Текст статьи по ссылке

https://defence-ua.com/news/rf_atakuje_ ... 18655.html
Спасибо.
Помнил, что читал сообщение в каком-то ещё источнике, кроме nv.ua, но лень было искать. Интересно, вашу ссылку шаман тоже назовёт "російські воєнкори сказали". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 02:59

  Schmit написав:

Редкий случай, когда благодарен вам за видео.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 07:56

  Shaman написав:sergey_stasyuk555
я ж тобі нагадав про 60 радянських копійок - схоже ти просто не зрозумів, про що мова.

посилення національної валюти за умови відсутності торгів цією валютою - це взагалі ні про що. хоча ні, для тебе це просто так :lol:


купити валюту в рф для простого пересічного можливо тільки віртуальну-будеш мати запис на рахунку, фізичного долара давно немає

Можно ли в Сбербанке купить наличную валюту?
Да, вы можете приобрести наличные доллары США и евро, если данная валюта и нужная сумма есть в кассе банка.


Деньги закончились: расходы бюджета придеться резать-министр Силуанов

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 08:11

  ЛАД написав:Редкий случай, когда благодарен вам за видео.


чи є там щось цікавого? ні, пуста балаканина якогось сергія, марно витратив 10 хв



ось вам відео для розуміння ситуації
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 10:10

  sergey_stasyuk555 написав:кстаті один відомий командир сьогодні озвучив думку, що і мотоциклєтні війська у нас скоро будуть.

Баги и всякого рода байки, часто єлектричесские ССО использовали с первых дней вторжения. Штурмовиков на мото не будет, инфа 200%.
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