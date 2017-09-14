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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 28 кві, 2025 10:13
Військові витрати в Європі зросли на 17 відсотків до 693 мільярдів доларів і стали основним чинником глобального зростання у 2024 році. Про це йдеться у звіті інституту SIPRI.
Зазначається, що оскільки війна в Україні тривала третій рік, військові витрати продовжували зростати на всьому континенті, внаслідок чого європейські військові витрати перевищили рівень, зафіксований наприкінці Холодної війни. Усі європейські країни збільшили свої військові витрати у 2024 році, за винятком Мальти.
Загальні військові витрати України зросли на 2,9 відсотка і досягли 64,7 мільярда доларів, що еквівалентно 43 відсоткам витрат Росії. Україна у 2024 році мала найбільше військове навантаження серед усіх країн, що становило 34 відсотки ВВП.
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Додано: Пон 28 кві, 2025 10:16
prodigy
Капитан, там полно людей, и не только коррупционеров с клетчатыми сумками набитыми налом, имеющими валютную заначку. Они же как то их бывает и сдают, и не по соточке, а значит их и купить можно?
Потом - откуда в рашке полно авто 24-25г.в., официальные представительства которых сдёрнули и давно? За рубли с Эмиратов и Штатов везут?
Если интересно то могу кинуть ссылку на Драйв2, как человек с Владика в ноябре Прадо-двухлетку в Японии покупал с аукциона, как влетел на трёхлетнее ограничение по ввозу, как обходят запрет самураев на вывоз внедорожников и вообще авто с пихлом больше 2литра и прочее.
Конечно покупал он её не за рубли. И не по курсу 150.
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