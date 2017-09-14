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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13702137031370413705>
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 10:13

Військові витрати в Європі зросли на 17 відсотків до 693 мільярдів доларів і стали основним чинником глобального зростання у 2024 році. Про це йдеться у звіті інституту SIPRI.

Зазначається, що оскільки війна в Україні тривала третій рік, військові витрати продовжували зростати на всьому континенті, внаслідок чого європейські військові витрати перевищили рівень, зафіксований наприкінці Холодної війни. Усі європейські країни збільшили свої військові витрати у 2024 році, за винятком Мальти.

Загальні військові витрати України зросли на 2,9 відсотка і досягли 64,7 мільярда доларів, що еквівалентно 43 відсоткам витрат Росії. Україна у 2024 році мала найбільше військове навантаження серед усіх країн, що становило 34 відсотки ВВП.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 10:16

prodigy
Капитан, там полно людей, и не только коррупционеров с клетчатыми сумками набитыми налом, имеющими валютную заначку. Они же как то их бывает и сдают, и не по соточке, а значит их и купить можно?
Потом - откуда в рашке полно авто 24-25г.в., официальные представительства которых сдёрнули и давно? За рубли с Эмиратов и Штатов везут?
Если интересно то могу кинуть ссылку на Драйв2, как человек с Владика в ноябре Прадо-двухлетку в Японии покупал с аукциона, как влетел на трёхлетнее ограничение по ввозу, как обходят запрет самураев на вывоз внедорожников и вообще авто с пихлом больше 2литра и прочее.
Конечно покупал он её не за рубли. И не по курсу 150.
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 11:00

  ЛАД написав:Интересный факт.
За сегодня Shaman нашаманил 35 постов.
И этот человек пишет. что "щось підозріло активізувався ЛАД". :)

Я раньше, скажем мягко, без большого почтения относился к нашим экономистам.
Но оказалось, что наши "необычные" экономисты ещё лучше. :)

все що ти можеш - це спроби особистих накидів. за суттю питання й за цифрами зазвичай в економіці ти плаваєш. теж манера спілкування, яка багато про тебе каже. й слухаєш балаболів - головне, щоб вони казали як непогано на Раші й як погано в Україні :lol:

але я не злий, треба бути щось пояснити, ти звертайся - спробую розтлумачити тобі що до чого 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 11:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Конечно покупал он её не за рубли. И не по курсу 150.


чому ви такий наївний, навіть за часи срср були люди , яким на двотижневий тур в Італію давали 27к доларів (писала Раїса Горбачова в мемуарах, про 1973 рік, це коли Михайло був секретарем Ставропольского обкому)
ті, хто мають млн доларів, також мають валютні рахунки в американських банках з 1995 року чи раніше, тому для них не було і не існує проблем з покупкою авто чи з Японії, чи Казахстану , а для пересічного існує, вимога доплатити в казну для розумників , які трошки зекономили і привезли авто з Казахстану

14 жовт. 2024 р. — У россиян стали изымать автомобили, честно купленные в Казахстане. Раскрыта большая афера. Речь о более 800 машинах.
Посредников, которые занимались перепродажей автомобилей, тоже обязали доплатить — в их отношении суммы перевалили за миллионы рублей


якщо таких, як той, що купив авто в Японії в рф сьогодні 20 тисяч , навіть 100 тисяч-це нічого не міняє взагалі для росіян, бо у нас(УССР) за часи ссср було 25 тисяч моряків, 10 тисяч рибаків і ще 3 тисячі спортсменів і артистів-які мали можливість бути за кордоном (переважно у країнах соц.табору), бо 75% заходів суден чмп були :Куба, Індія, В'єтнам (пасажирські судна-це окрема каста)

мова йшла про відсутність долара у вільному продажі (тобто відсутність фізичної валюти в касах банків)-у вас є аргументи вагоміші за чувака з авто?
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 11:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Конечно покупал он её не за рубли. И не по курсу 150.
За руплі, вони не дуже (точніше зовсім) не привязані до долярів у повскяденному житті. Квартири, ділянки за рублі купують. Відсутність баксів на руках ніяк не відображається на їх життю. Работи (хто бажає працювати) валом, зарплати ростуть, на їжу витрачають меньше, на комуналку також. Це у капітана від знайомих в москві та пітері їжи кацапам не вистачає. В мене від середнього башкірського міста на 60-80 тисяч містян інші "доповіді", навіть народ з Турції поповертався, той що від мобілізації тікав. Алкашня в чергах стоїть на контракт.
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 11:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:У меня нет никаких сомнений в том, что их возможности не безграничны (как и у любого государства) и когда-то их экономика не выдержит продолжающейся войны. Вопрос только когда и в каком состоянии будем к этому моменту мы.
Справа вже давно не в їхніх чи наших можливостях, а в "партнерських" Закінчилися у москалів снаряди - Корея надала (а як "злий одесіт" солодко стелив, що з Кореї на расію одна залізниця через річку, розкладав "по полочкам" дебілам скільки в потяг снарядів влізе :D ) а вони по морю мільйони перевезли. "Шахеди" Іран продав та навчив виробляти, солдати корейські, балистика та арта теж. Що там від Китаю ше невідомо... А як наші партнери, що там з новими бригадами по оснащенню, з Ф-16, вже всі 16 поставили чи доси пілотів з англійською не знайшли... абрамсами, таурасами...
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 11:29

  d44 написав: Алкашня в чергах стоїть на контракт.

Єслі бьі нє война, то погіблі от водкі (с) (тм)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 11:31

  d44 написав: пілотів з англійською

поізносілісь з #нетивосом
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 11:43

  d44 написав:
  ЛАД написав:У меня нет никаких сомнений в том, что их возможности не безграничны (как и у любого государства) и когда-то их экономика не выдержит продолжающейся войны. Вопрос только когда и в каком состоянии будем к этому моменту мы.
Справа вже давно не в їхніх чи наших можливостях, а в "партнерських" Закінчилися у москалів снаряди - Корея надала (а як "злий одесіт" солодко стелив, що з Кореї на расію одна залізниця через річку, розкладав "по полочкам" дебілам скільки в потяг снарядів влізе :D ) а вони по морю мільйони перевезли. "Шахеди" Іран продав та навчив виробляти, солдати корейські, балистика та арта теж. Що там від Китаю ше невідомо... А як наші партнери, що там з новими бригадами по оснащенню, з Ф-16, вже всі 16 поставили чи доси пілотів з англійською не знайшли... абрамсами, таурасами...

отож, адепти "через 2-3 місяці вже точно розвалиться" роблять одну й ту ж помилку, розглядаючи рф як замкнуту систему яка рухається рівномірно та прямолінійно ( причому тільки в гіршу для неї сторону) :D
І це ще Китай не включився
Чим довше йде війна тим більше вони переходять на військову економіку. як приклад шахеди: в 2023-му на форумі ржали щодо планів їхніх виробляти 6000шт на рік, а зараз вони вже виробляють майже 1000шт в місяць, не рахуючи приманки та інші типи
За інформацією РБК-Україна, Росія планує до середини 2025-го відкрити ще додаткових п'ять майданчиків, щоби вийти на "пропускну спроможність" у 500 БпЛА за одну атаку.
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  flyman написав:
  d44 написав: пілотів з англійською

поізносілісь з #нетивосом

А шо партнёры лопаты Фискарс для отбития Токмака силами поизносившихся пенсионеров со знанием ихней мовы(инструкцию прочитать) не дают уже, а дают токо визу в Монтенегро???
барабашов
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