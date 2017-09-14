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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13702137031370413705
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 12:03

  prodigy написав:
  барабашов написав:Конечно покупал он её не за рубли. И не по курсу 150.


чому ви такий наївний, навіть за часи срср були люди , яким на двотижневий тур в Італію давали 27к доларів (писала Раїса Горбачова в мемуарах, про 1973 рік, це коли Михайло був секретарем Ставропольского обкому)
ті, хто мають млн доларів, також мають валютні рахунки в американських банках з 1995 року чи раніше, тому для них не було і не існує проблем з покупкою авто чи з Японії, чи Казахстану , а для пересічного існує, вимога доплатити в казну для розумників , які трошки зекономили і привезли авто з Казахстану

14 жовт. 2024 р. — У россиян стали изымать автомобили, честно купленные в Казахстане. Раскрыта большая афера. Речь о более 800 машинах.
Посредников, которые занимались перепродажей автомобилей, тоже обязали доплатить — в их отношении суммы перевалили за миллионы рублей


якщо таких, як той, що купив авто в Японії в рф сьогодні 20 тисяч , навіть 100 тисяч-це нічого не міняє взагалі для росіян, бо у нас(УССР) за часи ссср було 25 тисяч моряків, 10 тисяч рибаків і ще 3 тисячі спортсменів і артистів-які мали можливість бути за кордоном (переважно у країнах соц.табору), бо 75% заходів суден чмп були :Куба, Індія, В'єтнам (пасажирські судна-це окрема каста)

мова йшла про відсутність долара у вільному продажі (тобто відсутність фізичної валюти в касах банків)-у вас є аргументи вагоміші за чувака з авто?

Капитан, вы можете наконец то включить верхний орган, поясняю - чел переводом по курсу, не сильно отличавшегося от ЦБ, купил праворульку 150ю 22г.в. на фуле(почти Лексус 460й)в Ниппоне за 57тыс, при том что у них 5-6млн(70куе и выше) стоят официальные машины 21года с пробегом впятеро больше(120-150тыс)
Таможенные платежи в евро тоже пошли по оф.курсу.
Какая ему разница что в обменке долларов по 84 нет?
Запчасти по курсу 150? Это актуально будет потом, может и кукин тогда уже сдохнет и 150 будет норм
И наконец - как тратят деньги бесчисленные кацапотуристы в Азии и не только? Неужели там карты забаненных санкциями Газпромбанков принимают без ограничений?
Я за пролетариат говорю, а не за родственников Навки и Володина, за тех кто 27К и за неделю не просрёт на финтифлюшки
барабашов
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  #<1 ... 13702137031370413705
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