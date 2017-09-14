prodigy написав:

барабашов написав: Конечно покупал он её не за рубли. И не по курсу 150. Конечно покупал он её не за рубли. И не по курсу 150.

14 жовт. 2024 р. — У россиян стали изымать автомобили, честно купленные в Казахстане. Раскрыта большая афера. Речь о более 800 машинах.

Посредников, которые занимались перепродажей автомобилей, тоже обязали доплатить — в их отношении суммы перевалили за миллионы рублей



чому ви такий наївний, навіть за часи срср були люди , яким на двотижневий тур в Італію давали(писала Раїса Горбачова в мемуарах, про 1973 рік, це коли Михайло був секретарем Ставропольского обкому)ті, хто мають млн доларів, також мають валютні рахунки в американських банках з 1995 року чи раніше, тому для них не було і не існує проблем з покупкою авто чи з Японії, чи Казахстану , а для пересічного існує, вимога доплатити в казну для розумників , які трошки зекономили і привезли авто з Казахстануякщо таких, як той, що купив авто в Японії в рф сьогодні 20 тисяч , навіть 100 тисяч-це нічого не міняє взагалі для росіян, бо у нас(УССР) за часи ссср було 25 тисяч моряків, 10 тисяч рибаків і ще 3 тисячі спортсменів і артистів-які мали можливість бути за кордоном (переважно у країнах соц.табору), бо 75% заходів суден чмп були :Куба, Індія, В'єтнам (пасажирські судна-це окрема каста)