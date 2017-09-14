барабашов написав:Конечно покупал он её не за рубли. И не по курсу 150.
За руплі, вони не дуже (точніше зовсім) не привязані до долярів у повскяденному житті. Квартири, ділянки за рублі купують. Відсутність баксів на руках ніяк не відображається на їх життю. Работи (хто бажає працювати) валом, зарплати ростуть, на їжу витрачають меньше, на комуналку також. Це у капітана від знайомих в москві та пітері їжи кацапам не вистачає. В мене від середнього башкірського міста на 60-80 тисяч містян інші "доповіді", навіть народ з Турції поповертався, той що від мобілізації тікав. Алкашня в чергах стоїть на контракт.
ЛАД написав:У меня нет никаких сомнений в том, что их возможности не безграничны (как и у любого государства) и когда-то их экономика не выдержит продолжающейся войны. Вопрос только когда и в каком состоянии будем к этому моменту мы.
Справа вже давно не в їхніх чи наших можливостях, а в "партнерських" Закінчилися у москалів снаряди - Корея надала (а як "злий одесіт" солодко стелив, що з Кореї на расію одна залізниця через річку, розкладав "по полочкам" дебілам скільки в потяг снарядів влізе ) а вони по морю мільйони перевезли. "Шахеди" Іран продав та навчив виробляти, солдати корейські, балистика та арта теж. Що там від Китаю ше невідомо... А як наші партнери, що там з новими бригадами по оснащенню, з Ф-16, вже всі 16 поставили чи доси пілотів з англійською не знайшли... абрамсами, таурасами...
ЛАД написав:У меня нет никаких сомнений в том, что их возможности не безграничны (как и у любого государства) и когда-то их экономика не выдержит продолжающейся войны. Вопрос только когда и в каком состоянии будем к этому моменту мы.
Справа вже давно не в їхніх чи наших можливостях, а в "партнерських" Закінчилися у москалів снаряди - Корея надала (а як "злий одесіт" солодко стелив, що з Кореї на расію одна залізниця через річку, розкладав "по полочкам" дебілам скільки в потяг снарядів влізе ) а вони по морю мільйони перевезли. "Шахеди" Іран продав та навчив виробляти, солдати корейські, балистика та арта теж. Що там від Китаю ше невідомо... А як наші партнери, що там з новими бригадами по оснащенню, з Ф-16, вже всі 16 поставили чи доси пілотів з англійською не знайшли... абрамсами, таурасами...
отож, адепти "через 2-3 місяці вже точно розвалиться" роблять одну й ту ж помилку, розглядаючи рф як замкнуту систему яка рухається рівномірно та прямолінійно ( причому тільки в гіршу для неї сторону) І це ще Китай не включився Чим довше йде війна тим більше вони переходять на військову економіку. як приклад шахеди: в 2023-му на форумі ржали щодо планів їхніх виробляти 6000шт на рік, а зараз вони вже виробляють майже 1000шт в місяць, не рахуючи приманки та інші типи
За інформацією РБК-Україна, Росія планує до середини 2025-го відкрити ще додаткових п'ять майданчиків, щоби вийти на "пропускну спроможність" у 500 БпЛА за одну атаку.
барабашов написав:Конечно покупал он её не за рубли. И не по курсу 150.
чому ви такий наївний, навіть за часи срср були люди , яким на двотижневий тур в Італію давали 27к доларів (писала Раїса Горбачова в мемуарах, про 1973 рік, це коли Михайло був секретарем Ставропольского обкому) ті, хто мають млн доларів, також мають валютні рахунки в американських банках з 1995 року чи раніше, тому для них не було і не існує проблем з покупкою авто чи з Японії, чи Казахстану , а для пересічного існує, вимога доплатити в казну для розумників , які трошки зекономили і привезли авто з Казахстану
14 жовт. 2024 р. — У россиян стали изымать автомобили, честно купленные в Казахстане. Раскрыта большая афера. Речь о более 800 машинах. Посредников, которые занимались перепродажей автомобилей, тоже обязали доплатить — в их отношении суммы перевалили за миллионы рублей
якщо таких, як той, що купив авто в Японії в рф сьогодні 20 тисяч , навіть 100 тисяч-це нічого не міняє взагалі для росіян, бо у нас(УССР) за часи ссср було 25 тисяч моряків, 10 тисяч рибаків і ще 3 тисячі спортсменів і артистів-які мали можливість бути за кордоном (переважно у країнах соц.табору), бо 75% заходів суден чмп були :Куба, Індія, В'єтнам (пасажирські судна-це окрема каста)
мова йшла про відсутність долара у вільному продажі (тобто відсутність фізичної валюти в касах банків)-у вас є аргументи вагоміші за чувака з авто?
Капитан, вы можете наконец то включить верхний орган, поясняю - чел переводом по курсу, не сильно отличавшегося от ЦБ, купил праворульку 150ю 22г.в. на фуле(почти Лексус 460й)в Ниппоне за 57тыс, при том что у них 5-6млн(70куе и выше) стоят официальные машины 21года с пробегом впятеро больше(120-150тыс) Таможенные платежи в евро тоже пошли по оф.курсу. Какая ему разница что в обменке долларов по 84 нет? Запчасти по курсу 150? Это актуально будет потом, может и кукин тогда уже сдохнет и 150 будет норм И наконец - как тратят деньги бесчисленные кацапотуристы в Азии и не только? Неужели там карты забаненных санкциями Газпромбанков принимают без ограничений? Я за пролетариат говорю, а не за родственников Навки и Володина, за тех кто 27К и за неделю не просрёт на финтифлюшки
барабашов написав:Конечно покупал он её не за рубли. И не по курсу 150.
За руплі, вони не дуже (точніше зовсім) не привязані до долярів у повскяденному житті. Квартири, ділянки за рублі купують. Відсутність баксів на руках ніяк не відображається на їх життю. Работи (хто бажає працювати) валом, зарплати ростуть, на їжу витрачають меньше, на комуналку також. Це у капітана від знайомих в москві та пітері їжи кацапам не вистачає. В мене від середнього башкірського міста на 60-80 тисяч містян інші "доповіді", навіть народ з Турції поповертався, той що від мобілізації тікав. Алкашня в чергах стоїть на контракт.
роботи вистачає, тільки працювати не кому: міністр казав минуло тижня , що потрібно 2млн робочих рук ,з яких 500к з вищою освітою, а решта з пту , тому подалися в кур"єри навіть з поліції (бо там 100к на місяць) з якого витрати на харчі менше, коли там картопля ціни від 1,5дол за кг
Набиуллина даже намекает на сценарий кризиса: из-за нехватки рабочей силы и производственных мощностей рост перестанет ускоряться в ответ на «стимулы» — тут она, скорее всего, имеет в виду те самые бюджетные расходы, связанные с войной, — зато будет расти инфляция.
«По сути, это сценарий стагфляции. И остановить ее можно будет лишь ценой глубокой рецессии», — заявила Набиуллина. Стагфляция — это состояние, когда экономика не растет или даже падает, но при этом инфляция очень высокая. В такой ситуации бизнес терпит убытки, доходы людей сжирает инфляция, а экономика в целом находится в очень депрессивном состоянии.
барабашов написав:Конечно покупал он её не за рубли. И не по курсу 150.
чому ви такий наївний, навіть за часи срср були люди , яким на двотижневий тур в Італію давали 27к доларів (писала Раїса Горбачова в мемуарах, про 1973 рік, це коли Михайло був секретарем Ставропольского обкому) ті, хто мають млн доларів, також мають валютні рахунки в американських банках з 1995 року чи раніше, тому для них не було і не існує проблем з покупкою авто чи з Японії, чи Казахстану , а для пересічного існує, вимога доплатити в казну для розумників , які трошки зекономили і привезли авто з Казахстану
14 жовт. 2024 р. — У россиян стали изымать автомобили, честно купленные в Казахстане. Раскрыта большая афера. Речь о более 800 машинах. Посредников, которые занимались перепродажей автомобилей, тоже обязали доплатить — в их отношении суммы перевалили за миллионы рублей
якщо таких, як той, що купив авто в Японії в рф сьогодні 20 тисяч , навіть 100 тисяч-це нічого не міняє взагалі для росіян, бо у нас(УССР) за часи ссср було 25 тисяч моряків, 10 тисяч рибаків і ще 3 тисячі спортсменів і артистів-які мали можливість бути за кордоном (переважно у країнах соц.табору), бо 75% заходів суден чмп були :Куба, Індія, В'єтнам (пасажирські судна-це окрема каста)
мова йшла про відсутність долара у вільному продажі (тобто відсутність фізичної валюти в касах банків)-у вас є аргументи вагоміші за чувака з авто?
Капитан, вы можете наконец то включить верхний орган, поясняю - чел переводом по курсу, не сильно отличавшегося от ЦБ, купил праворульку 150ю 22г.в. на фуле(почти Лексус 460й)в Ниппоне за 57тыс, при том что у них 5-6млн(70куе и выше) стоят официальные машины 21года с пробегом впятеро больше(120-150тыс) Таможенные платежи в евро тоже пошли по оф.курсу. Какая ему разница что в обменке долларов по 84 нет? Запчасти по курсу 150? Это актуально будет потом, может и кукин тогда уже сдохнет и 150 будет норм И наконец - как тратят деньги бесчисленные кацапотуристы в Азии и не только? Неужели там карты забаненных санкциями Газпромбанков принимают без ограничений? Я за пролетариат говорю, а не за родственников Навки и Володина, за тех кто 27К и за неделю не просрёт на финтифлюшки
не знаю нарахунок забанених карт мясгаза, але стюардеси аерофлота можуть отримувати не тільки зепе на карту душанбебанка, а свіфти в євродоларах, але з дабл чейнжем валюти
«Наша власть ездила по всему миру, подписывали гарантии безопасности, махали, что — вот, мы подписали гарантии. Что же вы подписывали, если вы сейчас снова требуете гарантии? Гарантии, что будут исполняться гарантии?», — секретарь парламентского комитета по национальной безопасности
19% українських айтівців звільнили з роботи за останній рік, понад половина боїться її втратити — опитування DOU
Найчастіше компанії прощалися з фахівцями рівня Senior.
Помітна різниця спостерігається між айтівцями в Україні та за кордоном. Так, за межами країни частка безробітних вища: 17% проти 14% в Україні. Рівень безробіття серед розробників за кордоном сягає 19%, а в Mobile-розробці — навіть 38%.
Рівень тривожності щодо втрати роботи також зріс: сьогодні 52% айтівців в Україні та 57% за кордоном бояться залишитися без роботи. Для порівняння, два роки тому цей показник становив 48% і 45% відповідно. Найменш стурбовані Data Scientists та топменеджмент, тоді як найбільше хвилюються тестувальники, дизайнери, фахівці підтримки та інфраструктурні інженери. https://mezha.media/news/19-ukrajinskih ... ik-301473/