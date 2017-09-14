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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13700137011370213703
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 13:22

текст подибільному написаний

  jump написав: 19% українських айтівців звільнили з роботи за останній рік, понад половина боїться її втратити — опитування DOU

Найчастіше компанії прощалися з фахівцями рівня Senior.

Помітна різниця спостерігається між айтівцями в Україні та за кордоном. Так, за межами країни частка безробітних вища: 17% проти 14% в Україні. Рівень безробіття серед розробників за кордоном сягає 19%, а в Mobile-розробці — навіть 38%.

Рівень тривожності щодо втрати роботи також зріс: сьогодні 52% айтівців в Україні та 57% за кордоном бояться залишитися без роботи. Для порівняння, два роки тому цей показник становив 48% і 45% відповідно. Найменш стурбовані Data Scientists та топменеджмент, тоді як найбільше хвилюються тестувальники, дизайнери, фахівці підтримки та інфраструктурні інженери.
https://mezha.media/news/19-ukrajinskih ... ik-301473/

"безробітні ІТ-бігунці", а не "безробітні безробітні"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 13:38

  sergey_stasyuk555 написав:кстаті один відомий командир сьогодні озвучив думку, що і мотоциклєтні війська у нас скоро будуть.

У 2019 дуже хотіли поржать, то ж ржали з чмобіків, з мангалів на танках, з повільних шахедів, з орланів, з корейських ракет, з китайських гольфкарів, а ось зараз - з мотоциклів.
Результати сумні.

А, ще над союзниками рфії ржали - "хе-хе, якась там недорозвинена ПН Корея та Іран...хе-хе, от нам зараз як допоможуть, так допоможуть...", тільки от союзники рфії реально виявились союзниками, а у нас як були "партньори", так і залишились.

Ніяких перемовин, тільки перемога? або...
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 28 кві, 2025 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 13:40

  jump написав: 19% українських айтівців звільнили з роботи за останній рік, понад половина боїться її втратити — опитування DOU

Найчастіше компанії прощалися з фахівцями рівня Senior.

Помітна різниця спостерігається між айтівцями в Україні та за кордоном. Так, за межами країни частка безробітних вища: 17% проти 14% в Україні. Рівень безробіття серед розробників за кордоном сягає 19%, а в Mobile-розробці — навіть 38%.

Рівень тривожності щодо втрати роботи також зріс: сьогодні 52% айтівців в Україні та 57% за кордоном бояться залишитися без роботи. Для порівняння, два роки тому цей показник становив 48% і 45% відповідно. Найменш стурбовані Data Scientists та топменеджмент, тоді як найбільше хвилюються тестувальники, дизайнери, фахівці підтримки та інфраструктурні інженери.
https://mezha.media/news/19-ukrajinskih ... ik-301473/


Я з найменш стурбованих датасатаністів :)
fox767676
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 13:41

СБУ та прокуратура проводять обшуки в Шептицькому райвідділі поліції

Справа пов'язана зі схемою ухилення від мобілізації, яку організували співробітники поліції спільно з ТЦК, інформує депутат Шептицької райради, місцевий активіст Олександр Клімов.

стандартні схеми заброньованих та "контужених" перевертнів :o




«Продається все: вийти з бусика – $1000, вийти з ТЦК – від $2000 до $5000, бранець – $10000. Коли ви знаєте підноготну, це жах, це раби», — керівник першого добровольчого мобільного госпіталю імені М.М. Пирогова Геннадій Друзенко

пан юрист погано проінформований або ж кривить душею 8)
такі розцінки було минулого літа, зараз усе перелічене-набагато дорожче :shock:
jump
 
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