СБУ та прокуратура проводять обшуки в Шептицькому райвідділі поліції
Справа пов'язана зі схемою ухилення від мобілізації, яку організували співробітники поліції спільно з ТЦК, інформує депутат Шептицької райради, місцевий активіст Олександр Клімов.
стандартні схеми заброньованих та "контужених" перевертнів
«Продається все: вийти з бусика – $1000, вийти з ТЦК – від $2000 до $5000, бранець – $10000. Коли ви знаєте підноготну, це жах, це раби», — керівник першого добровольчого мобільного госпіталю імені М.М. Пирогова Геннадій Друзенко
пан юрист погано проінформований або ж кривить душею такі розцінки було минулого літа, зараз усе перелічене-набагато дорожче
ЛАД написав:У меня нет никаких сомнений в том, что их возможности не безграничны (как и у любого государства) и когда-то их экономика не выдержит продолжающейся войны. Вопрос только когда и в каком состоянии будем к этому моменту мы.
Справа вже давно не в їхніх чи наших можливостях, а в "партнерських" Закінчилися у москалів снаряди - Корея надала (а як "злий одесіт" солодко стелив, що з Кореї на расію одна залізниця через річку, розкладав "по полочкам" дебілам скільки в потяг снарядів влізе ) а вони по морю мільйони перевезли. "Шахеди" Іран продав та навчив виробляти, солдати корейські, балистика та арта теж. Що там від Китаю ше невідомо... А як наші партнери, що там з новими бригадами по оснащенню, з Ф-16, вже всі 16 поставили чи доси пілотів з англійською не знайшли... абрамсами, таурасами...
Рассматривать эту сторону вопроса просто невозможно, потому я об этом вообще не говорю. Не знаю, как оценить желания и возможности наших "партнёров" и желания и возможности российских. О Китае говорить просто не о чем - не известно вообще ничего о его намерениях. Поэтому есть смысл обсуждать только текущие реалии. Гадать о вариантах, что будет, если "вдруг" партнёры резко нарастят мощности оборонки и завалят нас оружием, дадут неограниченное количество самолётов/вертолётов, Таурусов и пр. ракет, Патриотов... Нет, увольте, это без меня, "фантастика в следующем зале". Можно было мечтать в 2022, а сегодня уже видна реальная ситуация.
P.s. d44, если что, это не против ваших рассуждений.
sergey_stasyuk555 написав:кстаті один відомий командир сьогодні озвучив думку, що і мотоциклєтні війська у нас скоро будуть.
У 2019 дуже хотіли поржать, то ж ржали з чмобіків, з мангалів на танках, з повільних шахедів, з орланів, з корейських ракет, з китайських гольфкарів, а ось зараз - з мотоциклів. Результати сумні.
А, ще над союзниками рфії ржали - "хе-хе, якась там недорозвинена ПН Корея та Іран...хе-хе, от нам зараз як допоможуть, так допоможуть...", тільки от союзники рфії реально виявились союзниками, а у нас як були "партньори", так і залишились. https://www.youtube.com/watch?v=ohreaNRhgxM Ніяких перемовин, тільки перемога? або...
Если я один раз одобрил ваше видео, это не значит, что я буду поддерживать любой бред, в т.ч. бред Мосийчука. Он перечисляет кучу людей, которые приедут на парад 9 Мая и автоматически записывает их в союзники РФ, которые готовы поставлять туда оружие и даже послать войска. Не смешно.
В беседе с бразильским изданием «Глобо» Сергей Лавров заявил, что условием для мирного соглашения с Украиной признание российского контроля над Крымом является «императивом», то есть безусловным требованием. «Императивом является международное признание российской принадлежности Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья», — цитирует заявление Лаврова сайт МИД РФ. Дипломат также перечислил другие условия, которые выдвигает Россия для того, чтобы сесть за стол переговоров с Украиной. По его словам, это: «невступление Киева в НАТО, подтверждение им своего нейтрального и внеблокового статуса»; «преодоление последствий правления сформировавшегося в результате путча в феврале 2014 года неонацистского режима в Киеве, включая его действия по законодательному и физическому истреблению всего русского — языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия»; «демилитаризация и денацификация Украины»; отмена санкций и судебных исков против России, а также ордеров на арест ее руководителей; возвращение замороженных на Западе российских активов; «надежные гарантии безопасности Российской Федерации от угроз, которые создаются враждебной деятельностью НАТО, Евросоюза и их отдельных государств-членов на наших западных границах». «Все обязательства Киева должны быть юридически закреплены, иметь механизмы обеспечения и носить бессрочный характер», — добавил Лавров.
В беседе с бразильским изданием «Глобо» Сергей Лавров заявил, что условием для мирного соглашения с Украиной признание российского контроля над Крымом является «императивом», то есть безусловным требованием. «Императивом является международное признание российской принадлежности Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья», — цитирует заявление Лаврова сайт МИД РФ. Дипломат также перечислил другие условия, которые выдвигает Россия для того, чтобы сесть за стол переговоров с Украиной. По его словам, это: «невступление Киева в НАТО, подтверждение им своего нейтрального и внеблокового статуса»; «преодоление последствий правления сформировавшегося в результате путча в феврале 2014 года неонацистского режима в Киеве, включая его действия по законодательному и физическому истреблению всего русского — языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия»; «демилитаризация и денацификация Украины»; отмена санкций и судебных исков против России, а также ордеров на арест ее руководителей; возвращение замороженных на Западе российских активов; «надежные гарантии безопасности Российской Федерации от угроз, которые создаются враждебной деятельностью НАТО, Евросоюза и их отдельных государств-членов на наших западных границах». «Все обязательства Киева должны быть юридически закреплены, иметь механизмы обеспечения и носить бессрочный характер», — добавил Лавров.
Лапею, Детройту та іже з ними капітулянтам-рпвістам читати щодня (як молитву), поки не дійде зміст.