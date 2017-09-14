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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13697136981369913700
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 14:28

  d44 написав:
  ЛАД написав:У меня нет никаких сомнений в том, что их возможности не безграничны (как и у любого государства) и когда-то их экономика не выдержит продолжающейся войны. Вопрос только когда и в каком состоянии будем к этому моменту мы.
Справа вже давно не в їхніх чи наших можливостях, а в "партнерських" Закінчилися у москалів снаряди - Корея надала (а як "злий одесіт" солодко стелив, що з Кореї на расію одна залізниця через річку, розкладав "по полочкам" дебілам скільки в потяг снарядів влізе :D ) а вони по морю мільйони перевезли. "Шахеди" Іран продав та навчив виробляти, солдати корейські, балистика та арта теж. Що там від Китаю ше невідомо... А як наші партнери, що там з новими бригадами по оснащенню, з Ф-16, вже всі 16 поставили чи доси пілотів з англійською не знайшли... абрамсами, таурасами...
Рассматривать эту сторону вопроса просто невозможно, потому я об этом вообще не говорю.
Не знаю, как оценить желания и возможности наших "партнёров" и желания и возможности российских. О Китае говорить просто не о чем - не известно вообще ничего о его намерениях.
Поэтому есть смысл обсуждать только текущие реалии. Гадать о вариантах, что будет, если "вдруг" партнёры резко нарастят мощности оборонки и завалят нас оружием, дадут неограниченное количество самолётов/вертолётов, Таурусов и пр. ракет, Патриотов... Нет, увольте, это без меня, "фантастика в следующем зале". Можно было мечтать в 2022, а сегодня уже видна реальная ситуация.

P.s. d44, если что, это не против ваших рассуждений.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 14:42

  Schmit написав:
  sergey_stasyuk555 написав:кстаті один відомий командир сьогодні озвучив думку, що і мотоциклєтні війська у нас скоро будуть.

У 2019 дуже хотіли поржать, то ж ржали з чмобіків, з мангалів на танках, з повільних шахедів, з орланів, з корейських ракет, з китайських гольфкарів, а ось зараз - з мотоциклів.
Результати сумні.

А, ще над союзниками рфії ржали - "хе-хе, якась там недорозвинена ПН Корея та Іран...хе-хе, от нам зараз як допоможуть, так допоможуть...", тільки от союзники рфії реально виявились союзниками, а у нас як були "партньори", так і залишились.
https://www.youtube.com/watch?v=ohreaNRhgxM
Ніяких перемовин, тільки перемога? або...
Если я один раз одобрил ваше видео, это не значит, что я буду поддерживать любой бред, в т.ч. бред Мосийчука.
Он перечисляет кучу людей, которые приедут на парад 9 Мая и автоматически записывает их в союзники РФ, которые готовы поставлять туда оружие и даже послать войска. Не смешно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 14:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Ніяких перемовин

зі свіжого:
В беседе с бразильским изданием «Глобо» Сергей Лавров заявил, что условием для мирного соглашения с Украиной признание российского контроля над Крымом является «императивом», то есть безусловным требованием.
«Императивом является международное признание российской принадлежности Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья», — цитирует заявление Лаврова сайт МИД РФ.
Дипломат также перечислил другие условия, которые выдвигает Россия для того, чтобы сесть за стол переговоров с Украиной. По его словам, это:
«невступление Киева в НАТО, подтверждение им своего нейтрального и внеблокового статуса»;
«преодоление последствий правления сформировавшегося в результате путча в феврале 2014 года неонацистского режима в Киеве, включая его действия по законодательному и физическому истреблению всего русского — языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия»;
«демилитаризация и денацификация Украины»;
отмена санкций и судебных исков против России, а также ордеров на арест ее руководителей;
возвращение замороженных на Западе российских активов;
«надежные гарантии безопасности Российской Федерации от угроз, которые создаются враждебной деятельностью НАТО, Евросоюза и их отдельных государств-членов на наших западных границах».
«Все обязательства Киева должны быть юридически закреплены, иметь механизмы обеспечения и носить бессрочный характер», — добавил Лавров.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 15:07

Г. Трумен: "Якщо тобі потрібен друг у Вашингтоні, заведи соб


https://www.pravda.com.ua/articles/2025/04/27/7509333/

трамп удивительно органичная личность)
как бизнесмен(6 банкротств) овно
как "мастер сделки"(1й срок и Авган) овно
как человек ... походу тоже самое...

надежда только на ЗСУ и Антанту, во всяком случае до осени 2026го...
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 15:21

  thenewepic написав:
В беседе с бразильским изданием «Глобо» Сергей Лавров заявил, что условием для мирного соглашения с Украиной признание российского контроля над Крымом является «императивом», то есть безусловным требованием.
«Императивом является международное признание российской принадлежности Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья», — цитирует заявление Лаврова сайт МИД РФ.
Дипломат также перечислил другие условия, которые выдвигает Россия для того, чтобы сесть за стол переговоров с Украиной. По его словам, это:
«невступление Киева в НАТО, подтверждение им своего нейтрального и внеблокового статуса»;
«преодоление последствий правления сформировавшегося в результате путча в феврале 2014 года неонацистского режима в Киеве, включая его действия по законодательному и физическому истреблению всего русского — языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия»;
«демилитаризация и денацификация Украины»;
отмена санкций и судебных исков против России, а также ордеров на арест ее руководителей;
возвращение замороженных на Западе российских активов;
«надежные гарантии безопасности Российской Федерации от угроз, которые создаются враждебной деятельностью НАТО, Евросоюза и их отдельных государств-членов на наших западных границах».
«Все обязательства Киева должны быть юридически закреплены, иметь механизмы обеспечения и носить бессрочный характер», — добавил Лавров.

Лапею, Детройту та іже з ними капітулянтам-рпвістам читати щодня (як молитву), поки не дійде зміст.
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