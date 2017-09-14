Додано: Пон 28 кві, 2025 16:33

fler написав: Лапею, Детройту та іже з ними ..... читати щодня (як молитву), поки не дійде зміст. Лапею, Детройту та іже з ними ..... читати щодня (як молитву), поки не дійде зміст.

Дивна пані з дивною пропозицією читати та зрозуміти якогось росіянина лаврова, коли предметом було і є --- коли до президента України Зе дійде, що давно треба було замість кордонів91-перемоги заявити про РПВ.Вже більше тижня, як до президента нарешті дійшло, і він це зробив.Факт.Який до вас чомусь ніяк не дійде.Можете дивитись на нього щогодини, поки не дійде:*«Дуже важливо, що завтра — уже тиждень, як на столі пропозиція Америки щодо тиші в небі, на морі та на фронті. Цю пропозицію вже давно можна було почати реалізовувати», — сказав Президент.Володимир Зеленський додав, що кожен день в умовах війни — це життя людей. Він зазначив, що зараз уже майже тиждень, як абсолютно всім у світі — навіть тим, хто вже три роки не хотів визнавати правди, — очевидно, що саме Путін продовжує й затягує цю війну.*_______________________________*«Саме Путін уже тиждень не здатний вичавити із себе «так» у відповідь на пропозицію тиші. Він там розповідає що завгодно, але не те, що хоче почути зараз увесь світ. Безумовна пропозиція тиші — фактично збереження життів, — щоб дипломати могли працювати для гарантування безпеки й надійного миру, — саме цю пропозицію росія ігнорує. Тиск потрібен, щоб нарешті у Москві сприйняли, що їхню війну треба завершувати», — наголосив глава держави.*І рік тому:*Президент Володимир Зеленський наголосив, що пауза у війні потрібна лише країні-агресору Росії, щоб накопичити сили. Про це глава держави заявив в інтерв'ю для програми Cinque minuti італійського телеканалу Rai 1.*__________________________________То які претензії в пані Флер до президента?Продіджі відморозився, коли йому у лоба вказав, хто саме очолює список прихильників пропозиції РПВ.Точніше -- хто вже запропонував оте РПВ.Ви вказали, що це політика.Начебто це хтось кулінарним шоу вважав, а не політикою.Політика-політика.На необхідність переходу до якої ще рік тому вказав Лапей.То коли до вас дійде наявність факту: президент України ВЖЕ запропонував РПВ.Не Лапей, Детройт чи хтось інший його хоче, пропонує, а президент України ВЖЕ запропонував РПВ.А ви ще й якогось лаврова чомусь до цього факту притулити намагаєтеся.