sergey_stasyuk555 написав:кстаті один відомий командир сьогодні озвучив думку, що і мотоциклєтні війська у нас скоро будуть.
У 2019 дуже хотіли поржать, то ж ржали з чмобіків, з мангалів на танках, з повільних шахедів, з орланів, з корейських ракет, з китайських гольфкарів, а ось зараз - з мотоциклів. Результати сумні.
А, ще над союзниками рфії ржали - "хе-хе, якась там недорозвинена ПН Корея та Іран...хе-хе, от нам зараз як допоможуть, так допоможуть...", тільки от союзники рфії реально виявились союзниками, а у нас як були "партньори", так і залишились. https://www.youtube.com/watch?v=ohreaNRhgxM Ніяких перемовин, тільки перемога? або...
Если я один раз одобрил ваше видео, это не значит, что я буду поддерживать любой бред, в т.ч. бред Мосийчука. Он перечисляет кучу людей, которые приедут на парад 9 Мая и автоматически записывает их в союзники РФ, которые готовы поставлять туда оружие и даже послать войска. Не смешно.
В беседе с бразильским изданием «Глобо» Сергей Лавров заявил, что условием для мирного соглашения с Украиной признание российского контроля над Крымом является «императивом», то есть безусловным требованием. «Императивом является международное признание российской принадлежности Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья», — цитирует заявление Лаврова сайт МИД РФ. Дипломат также перечислил другие условия, которые выдвигает Россия для того, чтобы сесть за стол переговоров с Украиной. По его словам, это: «невступление Киева в НАТО, подтверждение им своего нейтрального и внеблокового статуса»; «преодоление последствий правления сформировавшегося в результате путча в феврале 2014 года неонацистского режима в Киеве, включая его действия по законодательному и физическому истреблению всего русского — языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия»; «демилитаризация и денацификация Украины»; отмена санкций и судебных исков против России, а также ордеров на арест ее руководителей; возвращение замороженных на Западе российских активов; «надежные гарантии безопасности Российской Федерации от угроз, которые создаются враждебной деятельностью НАТО, Евросоюза и их отдельных государств-членов на наших западных границах». «Все обязательства Киева должны быть юридически закреплены, иметь механизмы обеспечения и носить бессрочный характер», — добавил Лавров.
Пояснення з рік тому. 08.03.24 *Крім того, він прокоментував цілі РФ в Україні. "Я просто не вважаю, що їх ціль якісь території. Те, що ми бачимо, їх дії, удари по цивільних об'єктах, залякування цивільного населення України... І всі месседжі говорять, що його (Путіна) ціль - не окремі території, його ціль - вся Україна", - сказав глава держави. Він наголосив, що Путін не зацікавлений просто якоюсь територією, він зацікавлений в зруйнуванні України повністю, приєднання нашої незалежної території до Росії. "Тому плану щодо Криму чи Донбасу у нього ніякого немає. Це просто риторика. У нього план - позбавити Україну незалежності", - зауважив Зеленський.* https://www.unian.ua/war/chi-potribna-u ... 67429.html
Бетон написав:«Наша власть ездила по всему миру, подписывали гарантии безопасности, махали, что — вот, мы подписали гарантии. Что же вы подписывали, если вы сейчас снова требуете гарантии? Гарантии, что будут исполняться гарантии?», — секретарь парламентского комитета по национальной безопасности
ще рік тому казав, що користь від угод з 26 чи 28 країнами є відносною-це співробітництво в галузі військових інновацій, обміну розвідданими, допомога з навчанням нових бригад, допомога зброєю, фінансова підтримка бюджету, гуманітарна допомога, і багато чого взагалі, АЛЕ...ВОЮВАТИ ВОНИ ЗА НАС НЕ БУДУТЬ, тому всі гарантії тільки від ЗСУ
Великобритания подписала соглашение о 100-летнем партнерстве с Украиной и объявила о пакете военной помощи
В беседе с бразильским изданием «Глобо» Сергей Лавров заявил, что условием для мирного соглашения с Украиной признание российского контроля над Крымом является «императивом», то есть безусловным требованием. «Императивом является международное признание российской принадлежности Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья», — цитирует заявление Лаврова сайт МИД РФ. Дипломат также перечислил другие условия, которые выдвигает Россия для того, чтобы сесть за стол переговоров с Украиной. По его словам, это: «невступление Киева в НАТО, подтверждение им своего нейтрального и внеблокового статуса»; «преодоление последствий правления сформировавшегося в результате путча в феврале 2014 года неонацистского режима в Киеве, включая его действия по законодательному и физическому истреблению всего русского — языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия»; «демилитаризация и денацификация Украины»; отмена санкций и судебных исков против России, а также ордеров на арест ее руководителей; возвращение замороженных на Западе российских активов; «надежные гарантии безопасности Российской Федерации от угроз, которые создаются враждебной деятельностью НАТО, Евросоюза и их отдельных государств-членов на наших западных границах». «Все обязательства Киева должны быть юридически закреплены, иметь механизмы обеспечения и носить бессрочный характер», — добавил Лавров.
мабуть це не повний список забажанок кремлядей, цікаво подивитись на лист дій, на які рф пійде у відповідь на свої вимоги...тимчасове рпв? так це вже було і навіть при Зеленському у жовтні 2019
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 28 кві, 2025 16:38, всього редагувалось 1 раз.
*«Дуже важливо, що завтра — уже тиждень, як на столі пропозиція Америки щодо тиші в небі, на морі та на фронті. Цю пропозицію вже давно можна було почати реалізовувати», — сказав Президент.
Володимир Зеленський додав, що кожен день в умовах війни — це життя людей. Він зазначив, що зараз уже майже тиждень, як абсолютно всім у світі — навіть тим, хто вже три роки не хотів визнавати правди, — очевидно, що саме Путін продовжує й затягує цю війну.* https://armyinform.com.ua/2025/03/17/vo ... iyu-tyshi/ _______________________________ *«Саме Путін уже тиждень не здатний вичавити із себе «так» у відповідь на пропозицію тиші. Він там розповідає що завгодно, але не те, що хоче почути зараз увесь світ. Безумовна пропозиція тиші — фактично збереження життів, — щоб дипломати могли працювати для гарантування безпеки й надійного миру, — саме цю пропозицію росія ігнорує. Тиск потрібен, щоб нарешті у Москві сприйняли, що їхню війну треба завершувати», — наголосив глава держави.*
І рік тому: *Президент Володимир Зеленський наголосив, що пауза у війні потрібна лише країні-агресору Росії, щоб накопичити сили. Про це глава держави заявив в інтерв'ю для програми Cinque minuti італійського телеканалу Rai 1.* https://www.unian.ua/war/chi-potribna-u ... 67429.html
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 28 кві, 2025 16:46, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 ти на приколі? Чи свідомо троллиш? Чи був в анабіозі весь минулий рік? Українські вимоги не є секретом:
Інформаційне агентство Reuters опублікувало текст зустрічних пропозицій, які, за його даними, представники України та європейських країн передали американській стороні на переговорах у Лондоні 24 квітня. Зокрема, сторони підтримують повне та безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі, а також виступають за негайний початок переговорів щодо технічного втілення за участі США та Європи. Переговори мають відбуватися паралельно з підготовкою порядку денного та модальностей для повноцінної мирної угоди. Росія повинна безумовно повернути всіх депортованих та незаконно переміщених українських дітей. Обмін усіх військовополонених (принцип «всіх на всіх»). Росія повинна звільнити всіх цивільних ув’язнених. Низка вимог щодо гарантії безпеки включає їх надання, зокрема, Сполученими Штатами, водночас Україна визнає, що серед союзників «немає консенсусу щодо членства в НАТО». Також Київ та Європа вимагають відсутності будь-яких обмежень щодо присутності, озброєння та операцій дружніх іноземних військ на території України. Вимоги щодо територіальних питань, за даними Reuters, такі: територіальні питання будуть обговорюватися та вирішуватися після повного та безумовного припинення вогню територіальні переговори починаються з основи лінії контролю Україна повертає контроль над Запорізькою атомною електростанцією за участю США, а також над Каховською дамбою Україна має безперешкодний прохід по річці Дніпро та контроль над Кінбурнською косою
Де тут "кордони 91 року"? Чекаю на відповідь, не зливайся.
detroytred я був декілька днів зайнятий і відсутній
рпв- термін не подобається, тому що це повна маячня
президент каже про припинення бойових дій на період від місяця, це банальний мирний крок на зустріч Трампу (тобто пропозиція від України), до вас не доходить, то хто вам доктор
не треба використовувати абревіатури, які не мають офіційного застосування, бо ваші терміни (як то Стамбул -2,чи Мінськ-3)-це ганебні маніпуляції, проросійські налаштовані просто нудить від таких як ти