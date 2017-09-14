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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13697136981369913700
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 16:52

Справедливості заради в Єрмака після нещодавньої зустрічі в Лондоні пролунало знов про справедлий мир:
*І сьогодні ми продовжили глибокий діалог, спрямований на досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. *
*Домовились про подальші регулярні консультації — для досягнення головної цілі: справедливого миру для України», — додав він.*
https://tsn.ua/politika/yermak-pidsumuv ... 14566.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 16:55

  thenewepic написав:Коментувати фразу, що наведені вимоги лаврова "адекватні" я навіть не буду. Це просто таке дно, що глибше важко уявити.


секта свідків рпв що з них взяти?

хочу побачити, скільки пройде часу -щоб путін дав наказ зупинити бойові дії і не тільки по фронту, а ракетні атаки також,
і скільки часу це буде тривати мир(бо пасхальне не протрималось і 15хвилин)

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 17:22

  thenewepic написав:
  Schmit написав:Ніяких перемовин

зі свіжого:
В беседе с бразильским изданием «Глобо» Сергей Лавров заявил, что условием для мирного соглашения с Украиной признание российского контроля над Крымом является «императивом», то есть безусловным требованием.
«Императивом является международное признание российской принадлежности Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья», — цитирует заявление Лаврова сайт МИД РФ.
Дипломат также перечислил другие условия, которые выдвигает Россия для того, чтобы сесть за стол переговоров с Украиной. По его словам, это:
«невступление Киева в НАТО, подтверждение им своего нейтрального и внеблокового статуса»;
«преодоление последствий правления сформировавшегося в результате путча в феврале 2014 года неонацистского режима в Киеве, включая его действия по законодательному и физическому истреблению всего русского — языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия»;
«демилитаризация и денацификация Украины»;
отмена санкций и судебных исков против России, а также ордеров на арест ее руководителей;
возвращение замороженных на Западе российских активов;
«надежные гарантии безопасности Российской Федерации от угроз, которые создаются враждебной деятельностью НАТО, Евросоюза и их отдельных государств-членов на наших западных границах».
«Все обязательства Киева должны быть юридически закреплены, иметь механизмы обеспечения и носить бессрочный характер», — добавил Лавров.

Іншими словами, поки зрадунці носились тут з "мирним планом" Трампа, що тільки Крим визнають за Россією, а інші теріторії - зась, то Росія відкрито послала Трампа з його "мирним планом"
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 17:33

  Прохожий написав:https://www.pravda.com.ua/articles/2025/04/27/7509333/

трамп удивительно органичная личность)
как бизнесмен(6 банкротств) овно
как "мастер сделки"(1й срок и Авган) овно
как человек ... походу тоже самое...

надежда только на ЗСУ и Антанту, во всяком случае до осени 2026го...

Тем не менее, в отличие от всех присутствующих, миллиардер. И не гривневый.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 28 кві, 2025 18:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 17:39

pesikot
местный "эксперт" андрийк777 уверен что лавров адекватный)
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 17:48

  prodigy написав:detroytred я був декілька днів зайнятий і відсутній

рпв- термін не подобається, тому що це повна маячня

президент каже про припинення бойових дій на період від місяця, це банальний мирний крок на зустріч Трампу (тобто пропозиція від України), до вас не доходить, то хто вам доктор

не треба використовувати абревіатури, які не мають офіційного застосування, бо ваші терміни (як то Стамбул -2,чи Мінськ-3)-це ганебні маніпуляції, проросійські налаштовані
просто нудить від таких як ти

- президент очолює список тих, хто заявляє про РПВ. На це тобі було вказано одразу під твоїм списком звинувачених. Ти проігнорив.
- різниці між термінами "рпв", "тиша", "зупинка бойових дій" нема.
- ніяка хоч реальна, хоч вигадана тобто причина не відміняє наслідку - факту: не Лапей, Детройт чи хтось інший десь на форумі мав особисту думку про потребу пропозиції РПВ. А власне президент України від імені держави офіційно запропонував оте РПВ.

То хто саме і як маніпулює та наративить видно дуже гарно. Тому і нудить тебе.
Тобто "секту свідків рпв", як ти назвав, очолило військово-політичне керівництво країни.
А в угоду чи Трампу, чи Лапею, чи собі, чи кому -- не має жодного значення.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 28 кві, 2025 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 17:50

  pesikot написав:
  thenewepic написав:
  Schmit написав:Ніяких перемовин

зі свіжого:
В беседе с бразильским изданием «Глобо» Сергей Лавров заявил, что условием для мирного соглашения с Украиной признание российского контроля над Крымом является «императивом», то есть безусловным требованием.
«Императивом является международное признание российской принадлежности Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья», — цитирует заявление Лаврова сайт МИД РФ.
Дипломат также перечислил другие условия, которые выдвигает Россия для того, чтобы сесть за стол переговоров с Украиной. По его словам, это:
«невступление Киева в НАТО, подтверждение им своего нейтрального и внеблокового статуса»;
«преодоление последствий правления сформировавшегося в результате путча в феврале 2014 года неонацистского режима в Киеве, включая его действия по законодательному и физическому истреблению всего русского — языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия»;
«демилитаризация и денацификация Украины»;
отмена санкций и судебных исков против России, а также ордеров на арест ее руководителей;
возвращение замороженных на Западе российских активов;
«надежные гарантии безопасности Российской Федерации от угроз, которые создаются враждебной деятельностью НАТО, Евросоюза и их отдельных государств-членов на наших западных границах».
«Все обязательства Киева должны быть юридически закреплены, иметь механизмы обеспечения и носить бессрочный характер», — добавил Лавров.

Іншими словами, поки зрадунці носились тут з "мирним планом" Трампа, що тільки Крим визнають за Россією, а інші теріторії - зась, то Росія відкрито послала Трампа з його "мирним планом"

Відносно зрадницького Мінська і Стамбула - умови ж покращились, ні?
Потрібно ще трохи повоювати і умови будуть ще потужнішими.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 18:00

В Європі стався один з найбільших блекаутів в історії, що паралізував роботу інфраструктури в кількох країнах. Розслідується версія кібератаки як причини масштабних перебоїв з електропостачанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

У понеділок, 28 квітня, Іспанія, частина Португалії та Франції постраждали від масштабного відключення електроенергії, що паралізувало рух потягів, порушило авіарейси, мобільні зв’язки та роботу світлофорів.
https://www.rbc.ua/rus/news/prichinoyu- ... 45880.html
__________________________________
А Трамп дав ще два тижні:
*Водночас, президент США закликав Володимира Путіна припинити війну та "домовитися".
"Я дуже розчарований російськими ударами по Україні. Я відповім на питання, чи довіряю Путіну, приблизно за два тижні", - сказав очільник Білого дому.
https://www.rbc.ua/rus/news/tramp-vvazh ... 95451.html

Може й справді щось хоч в якийсь бік визначиться після 11 травня.
Від вмивання рук і до:
*Треба дати зрозуміти Путіну - США готові перетворити його та РФ на "корм для риб", - сенатор
https://www.rbc.ua/rus/news/senator-ssh ... 32831.html
detroytred
 
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