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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1369913700137011370213703>
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:ПРОПОЗИЦІЯ рпв, тиші, припинення бойових дій.
Воєнпенс
розшифруй
що таке
рпв у вигляді пропозицій пуйла
і
рпв у вигляді пропозицій Зеленського...
Якщо зможеш -знайти в розшифровці взаємоприйняттні пропозиції - тоді я не правий.
Але якщо не зможеш-то ти лох звичайний, балабол необовязковий

Час пішов
ПС
а тепер дивимось як світоч думки почне
єралашик
збрехав
хай жінка скаже...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 18:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Відносно зрадницького Мінська і Стамбула - умови ж покращились, ні?

умови не змінились. Які були максималістськими, такі і залишились.
  Schmit написав:Потрібно ще трохи повоювати і умови будуть ще потужнішими

то треба було здатися ще 24.02.22?
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 18:54

  budivelnik написав:
  detroytred написав:ПРОПОЗИЦІЯ рпв, тиші, припинення бойових дій.
Воєнпенс
розшифруй
що таке
рпв у вигляді пропозицій пуйла
і
рпв у вигляді пропозицій Зеленського...
Якщо зможеш -знайти в розшифровці взаємоприйняттні пропозиції - тоді я не правий.
Але якщо не зможеш-то ти лох звичайний, балабол необовязковий

Час пішов
ПС
а тепер дивимось як світоч думки почне
єралашик
збрехав
хай жінка скаже...

РПВ-тиша-зупинкабд абсолютно однакові і в Трампа, і в Зе, і в пу.
Одне і теж саме --- відсутність вогню, бойових дій.

Тільки умови для початку цього пу висуває свої.
Зе дозрів до безумовного РПВ -- про що і казав Лапей.
Путло не дозрів.
Само поняття рпв-тиші-припиненнябд ніяк не залежить ні від Зе, пу і будь кого.
Воно є об'єктивним.
Суб'єктивними є саме умови погодження на нього.

Спробуй відділяти поняття та предмети, недослужившийся до впенсії прапорщик.
Як бачиш, ти не правий, лох, балабол.

Отак детально по -надцятому колу прості поняття навіть дошколятам не розтлумачують.
Поглянь, як ти сформулював - рпв у вигляді пропозицій від Зе, пу.
А треба про - УМОВИ від Зе, пу для РПВ.
Рпв однакове для будь-кого.
Різниця в умовах. Для рпв.

Як у дітсадку)))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 19:10

detroytred

мине нудить від таких як ти, як lapay
бо носитесь як писаною торбою
не відповідай, бо я не читаю форум детально-жаль на вас час витрачати (коли весна і роботи валом )
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 19:14

  prodigy написав:detroytred

мине нудить від таких як ти, як lapay
бо носитесь як писаною торбою
не відповідай, бо я не читаю форум детально-жаль на вас час витрачати (коли весна і роботи валом )

Що стм чомусь озвучує свої почуття, що ти.

Спробуй по фактам, по предметах обговорення. І не викривлюючи.
Правда очі колить...
Тим паче, що в мене лише в якості алаверди і завжди суто конкретно-точно по фактам, а не домислам чи хатєлкам.
Носитесь з претензіями та звинуваченнями ти і Ко.
А павліни-виноград ..., то да)) Поважна підстава для вигадування зі стелі. Хоча ти вигадуєш і прям під моїми твердженнями. Нема часом не прикривайся.
Рпв запропонував президент і Ко.
І ніякими переходами на особистості та вигадками з цього тобі не зістрибнути.

За цю "писану торбу" ви зацькували Лапея. З-за дрібниці? І носились, напружувались.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 28 кві, 2025 19:30, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 19:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Воно є об'єктивним.
Суб'єктивними є саме умови погодження на нього.
Ти навіть до садочка не доріс...
Пофік що/хто думає
Пофік що кожен свою думку називає тим самим словом як і інші
Якщо для пуйла рпв-це наша капітуляція
для нас це капітуляція пуйла
а для трампа участок під гру в гольф
То те що це називається однаково -ні толку ні суті не має.
Тому забий цвяхами собі в голову
Що в 2022, що в 2023, що в 2024, що в 2025 - Зеленський пропонував
а - зупинити
б-вивести війська
в -звідти звідки не виведуть - проводити дипломатичні перемовини по умовам виведення..
в цей самй час пуйлосотоваріщі під тим самим терміном мав на увазі
а - віддати Крим
б - віддати сухопутний коридор в Крим
в.г.д-по3,14здеть про все інше..

От і виходить
що перший що другий ВЕСЬ час говорили про РІЗНІ речі-називаючи їх ОДНАКОВИМ терміном

Ну хоч це в твоїй довбешці вкладається?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 19:29

  budivelnik написав:
  detroytred написав:То хто саме і як маніпулює та наративить видно дуже гарно.
Що (як) можна пояснити людині-для якої термін-вище суті...
Ще раз для поверхапайків...
Всі хочуть миру ( і Зеленський і Пуйло і Летусорк і Лад)
Проблема заключається в тому на яких умовах...
Зеленський-проти признати Крим і інші окуповані області - російськими
Пуйло погоджується на мир і навіть обіцяє не захоплювати більше того що захопив...

А дейтройтред заявляє що тепер пуйло з Зеленським хочуть миру....

Невже важко зрозуміти що одне і те саме слово-має для різних суспільств-різні значення?

Та отож, всі розуміють, окрім Детройт і Ко. Доповню трохи.
Лепей лепетав про безумовне рпв як готовність віддати рф все, що вона хоче. Чому Лепей наполягав, щоб рпв запропонував саме Зе? Тому що така пропозиція - це ознака слабкості. Зе теж це прекрасно розуміє, так само як і безглуздість рпв у тих умовах, в яких знаходиться Україна. Тому Зе зробив таку пропозицію виключно після Трампа та з метою показати, що рф не збирається зупинятись і не буде дотримуватись ніякого рпв, поки в неї є можливості продовжувати війну. Фактично Зе не зациклюється на рпв (скоріше тролить рф цим), а робить те , що й раніше - просить зброю, вимагає гарантії безпеки, відстоює інтереси України.
Але ж Детройту такі речі не доходять, він ставить на один рівень капітулянта-Лепея (та іже з ним сєкту) з тим, хто захищає інтереси країни.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 19:29

  detroytred написав:Рпв запропонував президент і Ко.

Навіщо оці ваші вигадки зі стелі. Президент запропонував беззаперечне припинення вогню на землі, небі і морі. Це БПВ, а не оце ваше сам придумав і набрехав.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 19:32

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Воно є об'єктивним.
Суб'єктивними є саме умови погодження на нього.
Ти навіть до садочка не доріс...
Пофік що/хто думає
Пофік що кожен свою думку називає тим самим словом як і інші
Якщо для пуйла рпв-це наша капітуляція
для нас це капітуляція пуйла
а для трампа участок під гру в гольф
То те що це називається однаково -ні толку ні суті не має.
Тому забий цвяхами собі в голову
Що в 2022, що в 2023, що в 2024, що в 2025 - Зеленський пропонував
а - зупинити
б-вивести війська
в -звідти звідки не виведуть - проводити дипломатичні перемовини по умовам виведення..
в цей самй час пуйлосотоваріщі під тим самим терміном мав на увазі
а - віддати Крим
б - віддати сухопутний коридор в Крим
в.г.д-по3,14здеть про все інше..

От і виходить
що перший що другий ВЕСЬ час говорили про РІЗНІ речі-називаючи їх ОДНАКОВИМ терміном

Ну хоч це в твоїй довбешці вкладається?

Ти замість нового оцього)), краще б визнав, що дав у штангу з:
"Час пішов
ПС
а тепер дивимось як світоч думки почне
єралашик
збрехав
хай жінка скаже..."

Тож спробуй будувати без мене.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 19:36

  stm написав:
  detroytred написав:Рпв запропонував президент і Ко.

Навіщо оці ваші вигадки зі стелі. Президент запропонував беззаперечне припинення вогню на землі, небі і морі. Це БПВ, а не оце ваше сам придумав і набрехав.

Тобто "безумовне" у вас перебрехалось на "беззаперечне".

То хто придумав і набрехав?
Спробуйте будувати не на брехні.

Пряма мова:
*«Представники України — і на зустрічах у Парижі, які були, і на зустрічах у Лондоні цього тижня — матимуть основне завдання, першочергове, саме щодо безумовного припинення вогню — саме це має бути початком», — підкреслив президент.*
https://news.finance.ua/ua/zelens-kyy-u ... nya-vohnyu

Чекаю підтвердження вашого "беззаперечного".
Як там Буйдівельник казав, час пішов... , або ви...))
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 28 кві, 2025 19:42, всього редагувалось 1 раз.
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