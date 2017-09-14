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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 28 кві, 2025 18:44
detroytred написав:
ПРОПОЗИЦІЯ рпв, тиші, припинення бойових дій.
Воєнпенс
розшифруй
що таке
рпв у вигляді пропозицій пуйла
і
рпв у вигляді пропозицій Зеленського...
Якщо зможеш -знайти в розшифровці взаємоприйняттні пропозиції - тоді я не правий.
Але якщо не зможеш-то ти лох звичайний, балабол необовязковий
Час пішов
ПС
а тепер дивимось як світоч думки почне
єралашик
збрехав
хай жінка скаже...
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Додано: Пон 28 кві, 2025 18:46
Schmit написав:
Відносно зрадницького Мінська і Стамбула - умови ж покращились, ні?
умови не змінились. Які були максималістськими, такі і залишились.
Schmit написав:
Потрібно ще трохи повоювати і умови будуть ще потужнішими
то треба було здатися ще 24.02.22?
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Додано: Пон 28 кві, 2025 18:54
budivelnik написав: detroytred написав:
ПРОПОЗИЦІЯ рпв, тиші, припинення бойових дій.
Воєнпенс
розшифруй
що таке
рпв у вигляді пропозицій пуйла
і
рпв у вигляді пропозицій Зеленського...
Якщо зможеш -знайти в розшифровці взаємоприйняттні пропозиції - тоді я не правий.
Але якщо не зможеш-то ти лох звичайний, балабол необовязковий
Час пішов
ПС
а тепер дивимось як світоч думки почне
єралашик
збрехав
хай жінка скаже...
РПВ-тиша-зупинкабд абсолютно однакові і в Трампа, і в Зе, і в пу.
Одне і теж саме --- відсутність вогню, бойових дій.
Тільки умови для початку цього пу висуває свої.
Зе дозрів до безумовного РПВ -- про що і казав Лапей.
Путло не дозрів.
Само поняття рпв-тиші-припиненнябд ніяк не залежить ні від Зе, пу і будь кого.
Воно є об'єктивним.
Суб'єктивними є саме умови погодження на нього.
Спробуй відділяти поняття та предмети, недослужившийся до впенсії прапорщик.
Як бачиш, ти не правий, лох, балабол.
Отак детально по -надцятому колу прості поняття навіть дошколятам не розтлумачують.
Поглянь, як ти сформулював - рпв у вигляді пропозицій від Зе, пу.
А треба про - УМОВИ від Зе, пу для РПВ.
Рпв однакове для будь-кого.
Різниця в умовах. Для рпв.
Як у дітсадку)))
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detroytred
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Додано: Пон 28 кві, 2025 19:10
detroytred
мине нудить від таких як ти, як lapay
бо носитесь як писаною торбою
не відповідай, бо я не читаю форум детально-жаль на вас час витрачати (коли весна і роботи валом )
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Додано: Пон 28 кві, 2025 19:14
prodigy написав:detroytred
мине нудить від таких як ти, як lapay
бо носитесь як писаною торбою
не відповідай, бо я не читаю форум детально-жаль на вас час витрачати (коли весна і роботи валом )
Що стм чомусь озвучує свої почуття, що ти.
Спробуй по фактам, по предметах обговорення. І не викривлюючи.
Правда очі колить...
Тим паче, що в мене лише в якості алаверди і завжди суто конкретно-точно по фактам, а не домислам чи хатєлкам.
Носитесь з претензіями та звинуваченнями ти і Ко.
А павліни-виноград ..., то да)) Поважна підстава для вигадування зі стелі. Хоча ти вигадуєш і прям під моїми твердженнями. Нема часом не прикривайся.
Рпв запропонував президент і Ко.
І ніякими переходами на особистості та вигадками з цього тобі не зістрибнути.
За цю "писану торбу" ви зацькували Лапея. З-за дрібниці? І носились, напружувались.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 28 кві, 2025 19:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 кві, 2025 19:28
detroytred написав:
Воно є об'єктивним.
Суб'єктивними є саме умови погодження на нього.
Ти навіть до садочка не доріс...
Пофік що/хто думає
Пофік що кожен свою думку називає тим самим словом як і інші
Якщо для пуйла рпв-це наша капітуляція
для нас це капітуляція пуйла
а для трампа участок під гру в гольф
То те що це називається однаково -ні толку ні суті не має.
Тому забий цвяхами собі в голову
Що в 2022, що в 2023, що в 2024, що в 2025 - Зеленський пропонував
а - зупинити
б-вивести війська
в -звідти звідки не виведуть - проводити дипломатичні перемовини по умовам виведення..
в цей самй час пуйлосотоваріщі під тим самим терміном мав на увазі
а - віддати Крим
б - віддати сухопутний коридор в Крим
в.г.д-по3,14здеть про все інше..
От і виходить
що перший що другий ВЕСЬ час говорили про РІЗНІ речі-називаючи їх ОДНАКОВИМ терміном
Ну хоч це в твоїй довбешці вкладається?
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Додано: Пон 28 кві, 2025 19:29
budivelnik написав: detroytred написав:
То хто саме і як маніпулює та наративить видно дуже гарно.
Що (як) можна пояснити людині-для якої термін-вище суті...
Ще раз для поверхапайків...
Всі хочуть миру ( і Зеленський і Пуйло і Летусорк і Лад)
Проблема заключається в тому на яких умовах...
Зеленський-проти признати Крим і інші окуповані області - російськими
Пуйло погоджується на мир і навіть обіцяє не захоплювати більше того що захопив...
А дейтройтред заявляє що тепер пуйло з Зеленським хочуть миру....
Невже важко зрозуміти що одне і те саме слово-має для різних суспільств-різні значення?
Та отож, всі розуміють, окрім Детройт і Ко. Доповню трохи.
Лепей лепетав про безумовне рпв як готовність віддати рф все, що вона хоче. Чому Лепей наполягав, щоб рпв запропонував саме Зе? Тому що така пропозиція - це ознака слабкості. Зе теж це прекрасно розуміє, так само як і безглуздість рпв у тих умовах, в яких знаходиться Україна. Тому Зе зробив таку пропозицію виключно після Трампа та з метою показати, що рф не збирається зупинятись і не буде дотримуватись ніякого рпв, поки в неї є можливості продовжувати війну. Фактично Зе не зациклюється на рпв (скоріше тролить рф цим), а робить те , що й раніше - просить зброю, вимагає гарантії безпеки, відстоює інтереси України.
Але ж Детройту такі речі не доходять, він ставить на один рівень капітулянта-Лепея (та іже з ним сєкту) з тим, хто захищає інтереси країни.
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Додано: Пон 28 кві, 2025 19:29
detroytred написав:
Рпв запропонував президент і Ко.
Навіщо оці ваші вигадки зі стелі. Президент запропонував беззаперечне припинення вогню на землі, небі і морі. Це БПВ, а не оце ваше сам придумав і набрехав.
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Додано: Пон 28 кві, 2025 19:32
budivelnik написав: detroytred написав:
Воно є об'єктивним.
Суб'єктивними є саме умови погодження на нього.
Ти навіть до садочка не доріс...
Пофік що/хто думає
Пофік що кожен свою думку називає тим самим словом як і інші
Якщо для пуйла рпв-це наша капітуляція
для нас це капітуляція пуйла
а для трампа участок під гру в гольф
То те що це називається однаково -ні толку ні суті не має.
Тому забий цвяхами собі в голову
Що в 2022, що в 2023, що в 2024, що в 2025 - Зеленський пропонував
а - зупинити
б-вивести війська
в -звідти звідки не виведуть - проводити дипломатичні перемовини по умовам виведення..
в цей самй час пуйлосотоваріщі під тим самим терміном мав на увазі
а - віддати Крим
б - віддати сухопутний коридор в Крим
в.г.д-по3,14здеть про все інше..
От і виходить
що перший що другий ВЕСЬ час говорили про РІЗНІ речі-називаючи їх ОДНАКОВИМ терміном
Ну хоч це в твоїй довбешці вкладається?
Ти замість нового оцього)), краще б визнав, що дав у штангу з:
"Час пішов
ПС
а тепер дивимось як світоч думки почне
єралашик
збрехав
хай жінка скаже..."
Тож спробуй будувати без мене.
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Додано: Пон 28 кві, 2025 19:36
stm написав: detroytred написав:
Рпв запропонував президент і Ко.
Навіщо оці ваші вигадки зі стелі. Президент запропонував беззаперечне припинення вогню на землі, небі і морі. Це БПВ, а не оце ваше сам придумав і набрехав.
Тобто "безумовне" у вас перебрехалось на "беззаперечне".
То хто придумав і набрехав?
Спробуйте будувати не на брехні.
Пряма мова:
*«Представники України — і на зустрічах у Парижі, які були, і на зустрічах у Лондоні цього тижня — матимуть основне завдання, першочергове, саме щодо безумовного припинення вогню — саме це має бути початком», — підкреслив президент.*https://news.finance.ua/ua/zelens-kyy-u ... nya-vohnyu
Чекаю підтвердження вашого "беззаперечного".
Як там Буйдівельник казав, час пішов... , або ви...))
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 28 кві, 2025 19:42, всього редагувалось 1 раз.
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