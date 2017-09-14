detroytred написав:Рпв запропонував президент і Ко.
Навіщо оці ваші вигадки зі стелі. Президент запропонував беззаперечне припинення вогню на землі, небі і морі. Це БПВ, а не оце ваше сам придумав і набрехав.
Тобто "безумовне" у вас перебрехалось на "беззаперечне".
То хто придумав і набрехав? Спробуйте будувати не на брехні.
Спробуйте менше маніпуляціями займатися. Хоча коли більше нема чим, то... Розумію, нікому не потрібен, нічого з себе не представляє. Бува ж таке - занепалий (хто б міг подумати що українською навіть краще), я не помилилася ні на мить )))
stm написав:Навіщо оці ваші вигадки зі стелі. Президент запропонував беззаперечне припинення вогню на землі, небі і морі. Це БПВ, а не оце ваше сам придумав і набрехав.
Тобто "безумовне" у вас перебрехалось на "беззаперечне".
То хто придумав і набрехав? Спробуйте будувати не на брехні.
Спробуйте менше маніпуляціями займатися. Хоча коли більше нема чим, то... Розумію, нікому не потрібен, нічого з себе не представляє. Бува ж таке - занепалий (хто б міг подумати що українською навіть краще), я не помилилася ні на мить )))
Давайте без зливу, уведення в бік, а: Пряма мова: *«Представники України — і на зустрічах у Парижі, які були, і на зустрічах у Лондоні цього тижня — матимуть основне завдання, першочергове, саме щодо безумовного припинення вогню — саме це має бути початком», — підкреслив президент.* https://news.finance.ua/ua/zelens-kyy-u ... nya-vohnyu
Чекаю підтвердження вашого "беззаперечного". Як там Буйдівельник казав, час пішов... , або ви...))
detroytred написав: Давайте без зливу, уведення в бік, а: Пряма мова: *«Представники України — і на зустрічах у Парижі, які були, і на зустрічах у Лондоні цього тижня — матимуть основне завдання, першочергове, саме щодо безумовного припинення вогню — саме це має бути початком», — підкреслив президент.* https://news.finance.ua/ua/zelens-kyy-u ... nya-vohnyu
Чекаю підтвердження вашого "беззаперечного". Як там Буйдівельник казав, час пішов... , або ви...))
Так де там раптове по Лапею? )
Востаннє редагувалось stm в Пон 28 кві, 2025 19:45, всього редагувалось 1 раз.
"В 12:30 был сбит последний "шахед". Всего их летело около 25. Есть попадания. Взрывы мы слышали как в результате падения поврежденных или уничтоженных шахедов, так и из-за попадания в объекты инфраструктуры. В частности, есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры – газотранспортную сеть", – рассказал в комментарии "Суспільному" глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
Из-за атаки на объект газовой инфраструктуры без газа остались около 117 тысяч потребителей. По его словам, на восстановление газоснабжения понадобится ориентировочно двое-трое суток.
Росія хоче миру, Лавров адекватний, мирний план ... та інші ко-ко-ко зрадунців.
Але реальність геть зовсім інша - росія била, б"є і буде бити, нав-мис-но, по критичній цивільній інфраструктурі
budivelnik Мир есть мир. Отсутствие войны, боевых действий. И это для всех одинаково. Условия, на которых противники согласны заключить мир, могут быть и всегда бывают разными. И согласовываются в процессе переговоров. Это не всегда удаётся, тогда война продолжается и дальше.
detroytred написав: Давайте без зливу, уведення в бік, а: Пряма мова: *«Представники України — і на зустрічах у Парижі, які були, і на зустрічах у Лондоні цього тижня — матимуть основне завдання, першочергове, саме щодо безумовного припинення вогню — саме це має бути початком», — підкреслив президент.* https://news.finance.ua/ua/zelens-kyy-u ... nya-vohnyu
Чекаю підтвердження вашого "беззаперечного". Як там Буйдівельник казав, час пішов... , або ви...))
Так де там раптове по Лапею? )
Про яке "раптове" вигадали замість підтвердження свого "беззаперечного"???
Самій смішно..
Ви ж підмінили "безумовне" в мене на своє "беззаперечне", та про брехню та маніпуляції заспівали.
То де про беззаперечне? Надайте хоч одне посилання. Про безумовне від мене тут десятки посилань.
То по будівельнку...
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 28 кві, 2025 19:52, всього редагувалось 1 раз.