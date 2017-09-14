RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13700137011370213703>
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 19:39

  fler написав:Та отож, всі розуміють, окрім Детройт і Ко. Доповню трохи.
Лепей лепетав про безумовне рпв як готовність віддати рф все, що вона хоче.

Ніііт.
Лапей не заявляв про "про безумовне рпв як готовність віддати рф все, що вона хоче.".

Все далі ви побудували на цій своїй *вигадці*))

Ну ніяк ваша компашка не може будувати не на "вигадках".
detroytred
 
Повідомлень: 24128
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 19:40

  stm написав:
  detroytred написав:Рпв запропонував президент і Ко.

Навіщо оці ваші вигадки зі стелі. Президент запропонував беззаперечне припинення вогню на землі, небі і морі. Це БПВ, а не оце ваше сам придумав і набрехав.


можна не помітити в темряві і втупити в собаче лайно, приходиш до дому і відчуваєш що воно смердить-це саме той випадок, воно почало смердіти...
тримайтесь :mrgreen:
prodigy
 
Повідомлень: 12306
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3287 раз.
Подякували: 3326 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 19:40

  detroytred написав:
  stm написав:
  detroytred написав:Рпв запропонував президент і Ко.

Навіщо оці ваші вигадки зі стелі. Президент запропонував беззаперечне припинення вогню на землі, небі і морі. Це БПВ, а не оце ваше сам придумав і набрехав.

Тобто "безумовне" у вас перебрехалось на "беззаперечне".

То хто придумав і набрехав?
Спробуйте будувати не на брехні.

Спробуйте менше маніпуляціями займатися. Хоча коли більше нема чим, то... Розумію, нікому не потрібен, нічого з себе не представляє. Бува ж таке - занепалий (хто б міг подумати що українською навіть краще), я не помилилася ні на мить )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5687
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 19:43

  stm написав:
  detroytred написав:
  stm написав:Навіщо оці ваші вигадки зі стелі. Президент запропонував беззаперечне припинення вогню на землі, небі і морі. Це БПВ, а не оце ваше сам придумав і набрехав.

Тобто "безумовне" у вас перебрехалось на "беззаперечне".

То хто придумав і набрехав?
Спробуйте будувати не на брехні.

Спробуйте менше маніпуляціями займатися. Хоча коли більше нема чим, то... Розумію, нікому не потрібен, нічого з себе не представляє. Бува ж таке - занепалий (хто б міг подумати що українською навіть краще), я не помилилася ні на мить )))


Давайте без зливу, уведення в бік, а:
Пряма мова:
*«Представники України — і на зустрічах у Парижі, які були, і на зустрічах у Лондоні цього тижня — матимуть основне завдання, першочергове, саме щодо безумовного припинення вогню — саме це має бути початком», — підкреслив президент.*
https://news.finance.ua/ua/zelens-kyy-u ... nya-vohnyu

Чекаю підтвердження вашого "беззаперечного".
Як там Буйдівельник казав, час пішов... , або ви...))
detroytred
 
Повідомлень: 24128
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 19:45

  detroytred написав:
Давайте без зливу, уведення в бік, а:
Пряма мова:
*«Представники України — і на зустрічах у Парижі, які були, і на зустрічах у Лондоні цього тижня — матимуть основне завдання, першочергове, саме щодо безумовного припинення вогню — саме це має бути початком», — підкреслив президент.*
https://news.finance.ua/ua/zelens-kyy-u ... nya-vohnyu

Чекаю підтвердження вашого "беззаперечного".
Як там Буйдівельник казав, час пішов... , або ви...))

Так де там раптове по Лапею? )
Востаннє редагувалось stm в Пон 28 кві, 2025 19:45, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5687
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 19:45

  prodigy написав:
  stm написав:
  detroytred написав:Рпв запропонував президент і Ко.

Навіщо оці ваші вигадки зі стелі. Президент запропонував беззаперечне припинення вогню на землі, небі і морі. Це БПВ, а не оце ваше сам придумав і набрехав.


можна не помітити в темряві і втупити в собаче лайно, приходиш до дому і відчуваєш що воно смердить-це саме той випадок, воно почало смердіти...
тримайтесь :mrgreen:

Фактами, фактами спробуй.
А не переходом на особистості зливатися.
detroytred
 
Повідомлень: 24128
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 19:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Черкасская область подверглась одной из крупнейших атак РФ: в ОВА раскрыли последствия
"В 12:30 был сбит последний "шахед". Всего их летело около 25. Есть попадания. Взрывы мы слышали как в результате падения поврежденных или уничтоженных шахедов, так и из-за попадания в объекты инфраструктуры. В частности, есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры – газотранспортную сеть", – рассказал в комментарии "Суспільному" глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Из-за атаки на объект газовой инфраструктуры без газа остались около 117 тысяч потребителей. По его словам, на восстановление газоснабжения понадобится ориентировочно двое-трое суток.


Росія хоче миру, Лавров адекватний, мирний план ... та інші ко-ко-ко зрадунців.

Але реальність геть зовсім інша - росія била, б"є і буде бити, нав-мис-но, по критичній цивільній інфраструктурі
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11082
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 19:46

budivelnik
Мир есть мир.
Отсутствие войны, боевых действий.
И это для всех одинаково.
Условия, на которых противники согласны заключить мир, могут быть и всегда бывают разными. И согласовываются в процессе переговоров. Это не всегда удаётся, тогда война продолжается и дальше.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34183
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5310 раз.
Подякували: 4839 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 19:47

Так терти це хвороба мозку
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3750
З нами з: 23.05.14
Подякував: 613 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 19:49

  stm написав:
  detroytred написав:
Давайте без зливу, уведення в бік, а:
Пряма мова:
*«Представники України — і на зустрічах у Парижі, які були, і на зустрічах у Лондоні цього тижня — матимуть основне завдання, першочергове, саме щодо безумовного припинення вогню — саме це має бути початком», — підкреслив президент.*
https://news.finance.ua/ua/zelens-kyy-u ... nya-vohnyu

Чекаю підтвердження вашого "беззаперечного".
Як там Буйдівельник казав, час пішов... , або ви...))

Так де там раптове по Лапею? )

Про яке "раптове" вигадали замість підтвердження свого "беззаперечного"???

Самій смішно..

Ви ж підмінили "безумовне" в мене на своє "беззаперечне", та про брехню та маніпуляції заспівали.

То де про беззаперечне? Надайте хоч одне посилання.
Про безумовне від мене тут десятки посилань.

То по будівельнку...
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 28 кві, 2025 19:52, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 24128
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13700137011370213703>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 96816
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 272605
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 924395
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8399)
28.04.2025 19:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.