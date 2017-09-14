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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 28 кві, 2025 19:51
stm написав: detroytred написав:
Рпв запропонував президент і Ко.
Навіщо оці ваші вигадки зі стелі. Президент запропонував
беззаперечне припинення вогню на землі, небі і морі. Це БПВ, а не оце ваше сам придумав і набрехав.
Про шашлыки он ничего не говорил?
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Додано: Пон 28 кві, 2025 19:54
(1)
Vadim_ написав: stm написав: detroytred написав:
Рпв запропонував президент і Ко.
Навіщо оці ваші вигадки зі стелі. Президент запропонував
беззаперечне припинення вогню на землі, небі і морі. Це БПВ, а не оце ваше сам придумав і набрехав.
Так терти це хвороба мозку(1)
Про шашлыки он ничего не говорил?(2)
пошел первый стакан!(2)
пошел второй стакан!
...дали будэ
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Додано: Пон 28 кві, 2025 19:56
Vadim_ написав: stm написав: detroytred написав:
Рпв запропонував президент і Ко.
Навіщо оці ваші вигадки зі стелі. Президент запропонував
беззаперечне припинення вогню на землі, небі і морі. Це БПВ, а не оце ваше сам придумав і набрехав.
Про шашлыки он ничего не говорил?
Шашлики були давно, а зараз
Безумовне припинення вогню.
*"Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України. Потрібне безумовне припинення вогню. Потрібен реальний тиск на Росію", - зазначив глава держави.https://www.unian.ua/politics/zelenskiy ... 89502.html
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Додано: Пон 28 кві, 2025 19:59
detroytred написав:
Про яке "раптове" вигадали замість підтвердження свого "беззаперечного"???
Самій смішно..
Ви ж підмінили "безумовне" в мене на своє "беззаперечне", та про брехню та маніпуляції заспівали.
То де про беззаперечне? Надайте хоч одне посилання.
РПВ було навіть у ваших цитатах. Це як? Маніпулятор і людина з пустими, нікому непотрібними, беззмістовними текстами на 5000 слів кожен день. ) на все добре, залишатися, занепалий )
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