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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13700137011370213703
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 19:51

  stm написав:
  detroytred написав:Рпв запропонував президент і Ко.

Навіщо оці ваші вигадки зі стелі. Президент запропонував беззаперечне припинення вогню на землі, небі і морі. Це БПВ, а не оце ваше сам придумав і набрехав.

Про шашлыки он ничего не говорил?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 19:54

  Vadim_ написав:
  stm написав:
  detroytred написав:Рпв запропонував президент і Ко.

Навіщо оці ваші вигадки зі стелі. Президент запропонував беззаперечне припинення вогню на землі, небі і морі. Це БПВ, а не оце ваше сам придумав і набрехав.

Так терти це хвороба мозку(1)

Про шашлыки он ничего не говорил?(2)

(1) пошел первый стакан!
(2) пошел второй стакан!
...дали будэ
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 19:56

  Vadim_ написав:
  stm написав:
  detroytred написав:Рпв запропонував президент і Ко.

Навіщо оці ваші вигадки зі стелі. Президент запропонував беззаперечне припинення вогню на землі, небі і морі. Це БПВ, а не оце ваше сам придумав і набрехав.

Про шашлыки он ничего не говорил?

Шашлики були давно, а зараз
Безумовне припинення вогню.

*"Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України. Потрібне безумовне припинення вогню. Потрібен реальний тиск на Росію", - зазначив глава держави.

https://www.unian.ua/politics/zelenskiy ... 89502.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 19:59

  detroytred написав:Про яке "раптове" вигадали замість підтвердження свого "беззаперечного"???

Самій смішно..

Ви ж підмінили "безумовне" в мене на своє "беззаперечне", та про брехню та маніпуляції заспівали.

То де про беззаперечне? Надайте хоч одне посилання.

РПВ було навіть у ваших цитатах. Це як? Маніпулятор і людина з пустими, нікому непотрібними, беззмістовними текстами на 5000 слів кожен день. ) на все добре, залишатися, занепалий )
stm
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  #<1 ... 13700137011370213703
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