Vadim_ написав:
Так терти це хвороба мозку(1)
Про шашлыки он ничего не говорил?(2)
(1) пошел первый стакан!
(2) пошел второй стакан!
...дали будэ
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Додано: Пон 28 кві, 2025 19:54
(1) пошел первый стакан!
(2) пошел второй стакан!
...дали будэ
Додано: Пон 28 кві, 2025 19:56
Шашлики були давно, а зараз
Безумовне припинення вогню.
*"Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України. Потрібне безумовне припинення вогню. Потрібен реальний тиск на Росію", - зазначив глава держави.
Додано: Пон 28 кві, 2025 19:59
РПВ було навіть у ваших цитатах. Це як? Маніпулятор і людина з пустими, нікому непотрібними, беззмістовними текстами на 5000 слів кожен день. ) на все добре, залишатися, занепалий )
Додано: Пон 28 кві, 2025 20:01
stm
Не понял, с чем вы спорите?
Сегодня нет предложения от Трампа о безусловном прекращении огня по всей линии фронта?
Зеленский тоже не предлагает этого?
Были и более мягкие предложения - прекращение обстрела территорий противника или хотя бы только энергетических объектов. Но эти предложения рассматривались как первые шаги к полному прекращению огня.
Вам не нравятся все эти варианты?
P.s. Я тут, похоже, многое прозевал. Как-то слабо верится что у andrijk777 были "антиукраїнські твердження". Разве что в понимании местных ура-патриотов диванного разлива.
Додано: Пон 28 кві, 2025 20:01
На мій погляд ,
зе продукт бені, шо беня створив корисного для держави Україна, тоді шо очікувати від зе??
Додано: Пон 28 кві, 2025 20:05
Додано: Пон 28 кві, 2025 20:07
Рпв було в моїх цитатах.
І 2+2=4.
То звідки ваше "беззаперечне" замість мого, Лапея та президента "безумовне"?
А також якесь "раптове"?
Ваші закиди і побудова на брехні, як завжди, виходить.
Пусті!!! закиди. Брехливі.
Єдине, що короткі. Маладець.
Додано: Пон 28 кві, 2025 20:07
в Португалии блэкаут...
Бандерлог таки добрался до Лиссабона?
Додано: Пон 28 кві, 2025 20:09
Шашлики були давно, а зараз
Безумовне припинення вогню.
*"Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України. Потрібне безумовне припинення вогню. Потрібен реальний тиск на Росію", - зазначив глава держави.
Трамп обещал за сколько минут закончить войну в Україні? І?
Пустой пук. понты для приезжих
Додано: Пон 28 кві, 2025 20:10
Да якби ж вона спорила-то?!
Вона тупо звинувачує мене у брехні.
Ось в цьому проблема.
А розповідать-вигадувати --- да нехай хоч що своє! вигадує.
Хоч про беззаперечне, раптове, зелене, тепле і т.д.
Була б звичайна нормальна дискусія.
В неї своя думка, в мене своя.
Але ж вона лізе зі звинуваченнями.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 28 кві, 2025 20:16, всього редагувалось 1 раз.
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