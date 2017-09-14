Если бы реально хотели убить россию , убили бы а не морочили яйца, походу есть интерес.
Вообщем , если бы реально хотели помочь Украине в войне с россией то давно помогли бы а не по чайной ложке жевали российскую сперму
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Додано: Пон 28 кві, 2025 20:24
Если бы реально хотели убить россию , убили бы а не морочили яйца, походу есть интерес.
Вообщем , если бы реально хотели помочь Украине в войне с россией то давно помогли бы а не по чайной ложке жевали российскую сперму
Востаннє редагувалось Vadim_ в Пон 28 кві, 2025 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 кві, 2025 20:30
Додано: Пон 28 кві, 2025 20:33
Vadim_
Красная кнопочка в подвалах АНБ(или ФРС, а может и ЦРУ с Пентагоном)
Одно нажатие - и весь интернет с Майкрософтом и Яблоком ложится в рашке.
Сотовая связь тоже.
Как и безнал привязанный к зелени.
Тот безнал, что чисто деревянный, пересылают как и в 92году телетайпом на элементной базе от Ына.
Нал никуда не девается и поэтому курс взлетает мама не горюй.
Но нефть то продают не за нал, как и газ, и поэтому экспорт тоже ложится.
Просто никому на Потомаке это нахрен не надо.
Додано: Пон 28 кві, 2025 20:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 28 кві, 2025 20:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
якщо вам цікаво, він всього лише назвав адекватними оці вимоги, виголошені лавровим: viewtopic.php?p=5850433#p5850433 . Ви теж вважаєте, що це абсолютно нормальні вимоги і дарма Україна не погоджується?
Додано: Пон 28 кві, 2025 20:47
Він не просихає ніколи.
Ну або як мінімум тверезим сюди стісняється заходити. В його немолодому віці вже б в завʼязку зайти, бо так і Паркінсон розвалить в хлам.
Красну таблеточку треба.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 28 кві, 2025 20:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 кві, 2025 20:50
ЛАД, в своей манере, опять сделал вид, что ничего не заметил
Не заметил, что Россия продолжает настаивать на признании 4 областей+Крым за ней+ещё куча условий и только тогда, может быть, будуть переговоры о мире
Но это не точно
ЛАД продолжает говорить про какие-то переговоры.
Соглашусь в утверждении, что условия для мифического перемирия, могут быть разные
Но ... вот ведь какой нюанс (опять эти нюансы) ... я ни разу не слышал, от хора мальчиков-зрадунцив, а в чем Россия должна уступить ?
Но очень много слышал, в чём Украина должна "уступить"
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 28 кві, 2025 20:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 кві, 2025 20:52
Здатись? Ну якщо Мінськ 2 по дорожній карті Порошенка ви називаєте здатись, то...
Насправді варіантів було багато.
1. Щоб не було крупномасштабки:
- виконати той же Мінськ по дорожній карті і далі політичне маневрування, але це вимагало справжньої мудрості від народу, чого було годі очікувати (рейтинг ОЖПЗ без Криму і Донбасу був під 20% - це клініка), але проїхали;
- не виконувати Мінськ, затягувати час, при цьому розбудовувати, а не скорочувати ЗСУ, клепати ракети, копати-копати-копати (як просили партнери), усе заміновувати, вчасно оголошувати ВС і мобілізацію - лише при загрозі, а не чекати часу Х - атопутінападьот - про**лі.
2. Якщо вже про**лі вторгнення завдяки діям/бездіяльності найвеличнішого:
- поки у народу був переможний порив, поки самі бігли у ТЦК, поки селяни тракторами тягнули техніку москалів - стан війни, 18-60 максимальна мобілізація всього, у т. ч. грошей, заводів і параходів олігархів, усі професійні дипломати - хоть на колінах випрошувати зброю хоть за кредити, хоть за золоті гори, брати ленд-лізи і негайно, не чекаючи виганяти ворога з усіх територій, але СВ не ввели, мобілізація була не достатня, просити зброю поїхали сексологині - проїхали.
- можна було вибивати більш-менш хороші умови РПВ після харківського та херсонського успіху (хоча який успіх, ворога не знищили, а дали втекти), але і тут проїхали - пів року анонсували потужний контрнаступ чуть не зі стрілочками - проїхали;
- ну добре, дотягнули і затягнули з контрнаступом, то вже потрібно було хоч діяти за планом американських генералів, а не планом Зе-подоляків з фортецями - проїхали.
- ну добре, просрали контрнаступ і фортеці, то потрібно було хоча б послухати Залужного, а не звільняти його і купу досвідчених генералів - проїхали.
- ну добре, звільнили залужного, зайшли в Курськ, подебошили там, "взяли ясир" за той час у Сумській області викопали укріплення і за місяць-другий відійшли на ті укріплення, а ні сиділи пів року, просрали купу техніки, дочекались корейців... - і тут проїхали
- і т.д. аж до "перемоги".
Як бачите, потужно прямуємо до все кращих і кращих умов.
Додано: Пон 28 кві, 2025 21:14
там ще був профуканий шанс коли "марш Пригожина"
Додано: Пон 28 кві, 2025 21:16
Это не надо в Вашингтоне и Лондоне
а маскве и Киеву надо
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