Додано: Пон 28 кві, 2025 20:52

thenewepic написав: Schmit написав: Відносно зрадницького Мінська і Стамбула - умови ж покращились, ні? Відносно зрадницького Мінська і Стамбула - умови ж покращились, ні?

умови не змінились. Які були максималістськими, такі і залишились.

Schmit написав: Потрібно ще трохи повоювати і умови будуть ще потужнішими Потрібно ще трохи повоювати і умови будуть ще потужнішими

то треба було здатися ще 24.02.22? умови не змінились. Які були максималістськими, такі і залишились.то треба було здатися ще 24.02.22?

Здатись? Ну якщо Мінськ 2 по дорожній карті Порошенка ви називаєте здатись, то...Насправді варіантів було багато.1. Щоб не було крупномасштабки:- виконати той же Мінськ по дорожній карті і далі політичне маневрування, але це вимагало справжньої мудрості від народу, чого було годі очікувати (рейтинг ОЖПЗ без Криму і Донбасу був під 20% - це клініка), але проїхали;- не виконувати Мінськ, затягувати час, при цьому розбудовувати, а не скорочувати ЗСУ, клепати ракети, копати-копати-копати (як просили партнери), усе заміновувати, вчасно оголошувати ВС і мобілізацію - лише при загрозі, а не чекати часу Х - атопутінападьот - про**лі.2. Якщо вже про**лі вторгнення завдяки діям/бездіяльності найвеличнішого:- поки у народу був переможний порив, поки самі бігли у ТЦК, поки селяни тракторами тягнули техніку москалів - стан війни, 18-60 максимальна мобілізація всього, у т. ч. грошей, заводів і параходів олігархів, усі професійні дипломати - хоть на колінах випрошувати зброю хоть за кредити, хоть за золоті гори, брати ленд-лізи і негайно, не чекаючи виганяти ворога з усіх територій, але СВ не ввели, мобілізація була не достатня, просити зброю поїхали сексологині - проїхали.- можна було вибивати більш-менш хороші умови РПВ після харківського та херсонського успіху (хоча який успіх, ворога не знищили, а дали втекти), але і тут проїхали - пів року анонсували потужний контрнаступ чуть не зі стрілочками - проїхали;- ну добре, дотягнули і затягнули з контрнаступом, то вже потрібно було хоч діяти за планом американських генералів, а не планом Зе-подоляків з фортецями - проїхали.- ну добре, просрали контрнаступ і фортеці, то потрібно було хоча б послухати Залужного, а не звільняти його і купу досвідчених генералів - проїхали.- ну добре, звільнили залужного, зайшли в Курськ, подебошили там, "взяли ясир" за той час у Сумській області викопали укріплення і за місяць-другий відійшли на ті укріплення, а ні сиділи пів року, просрали купу техніки, дочекались корейців... - і тут проїхали- і т.д. аж до "перемоги".Як бачите, потужно прямуємо до все кращих і кращих умов.