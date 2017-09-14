Додано: Пон 28 кві, 2025 22:37

Schmit написав: Здатись? Ну якщо Мінськ 2 по дорожній карті Порошенка ви називаєте здатись Здатись? Ну якщо Мінськ 2 по дорожній карті Порошенка ви називаєте здатись

Schmit написав: мобілізація була не достатня мобілізація була не достатня

Schmit написав: можна було вибивати більш-менш хороші умови РПВ після харківського та херсонського успіху можна було вибивати більш-менш хороші умови РПВ після харківського та херсонського успіху

Schmit написав: ну добре, дотягнули і затягнули з контрнаступом, то вже потрібно було хоч діяти за планом американських генералів, а не планом Зе-подоляків з фортецями - проїхали ну добре, дотягнули і затягнули з контрнаступом, то вже потрібно було хоч діяти за планом американських генералів, а не планом Зе-подоляків з фортецями - проїхали

Schmit написав: Як бачите, потужно прямуємо до все кращих і кращих умов Як бачите, потужно прямуємо до все кращих і кращих умов

так Порошенко не виконав підписаний ним же Мінськ. Не вистачило часу, чи що? Чи мабуть були інші причини? Через які і Зеленський цього не зробив. Не розумію, навіщо тягнути зараз Мінськ. Виконувати його по кремлівському сценарію - то "зрада", а на інший сценарій кремль не був згодний.мобілізація у 22 була така, яка могла бути. Система військкоматів в Україні не може переварити кілька мільйонів новобранців одночасно. Ви й самі знаєте, що на початку брали навіть не всіх охочих. Це відбувалось не тому, що "злий Зеленський" штучно обмежував розмір армії, а тому що просто фізично не можна було забезпечити всіх бажаючих всім необхідним.гарно говорити заднім числом. Розрахунок влади був, що ЗСУ й далі будуть перемагати.До речі - лицеміром бути погано. Дайте посилання на якесь ваше повідомлення кінця 22 року, де ви закликаєте до переговорів. Бо я впевнений, що у 22 ви б самі в перших рядах звинувачували владу у тому, що вона не планує звільняти решту територій, а хоче домовлятися з ворогом. Якщо це не так і ви надасте докази - я вибачусь, що звинуватив вас у лицемірстві.а до чого тут подоляки? Про Залужного ви забули, що це він був командувачем при контрнаступі і у нього також були "тертя" з американськими генералами?Я в невдачі контранступу бачу спільну вину - і американців, і європейців, а в першу чергу, звісно, Зеленського і Залужного, бо це вони є військово-політичним керівництвом і приймають фінальні рішення, не американці або європейці.не дивлячись на очевидні прорахунки нашого військово-політичного керівництва, я не бачу, щоб у нас коли-небудь були кращі умови для переговорів. кремль завжди відмовлявся говорити з Україною на рівних, шукати компроміс. Так, якби вдалося наголову розбити армію рашистів, то ситуація була б іншою. Але такого не сталося і не факт, що сталося б, бо Захід така перспектива лякала більше, ніж затяжна війна.