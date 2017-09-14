budivelnik написав:Тому забий цвяхами собі в голову Що в 2022, що в 2023, що в 2024, що в 2025 - Зеленський пропонував а - зупинити б-вивести війська в -звідти звідки не виведуть - проводити дипломатичні перемовини по умовам виведення..
Ну хоч це в твоїй довбешці вкладається?
Вкладається, що ти, як завжди, будуєш на брехні. Твій ніс, як у Піноккіо, мабуть вже монітор пробив.
Перший же пошук дає визначення президентом, наприклад, у 2023 році мети-завдань не отих, які ти вказуєш, а чітко: *Вигнати окупанта та покарати терористів - наші завдання, які ми виконаємо, - Зеленський https://lb.ua/society/2023/03/19/549347 ... arati.html 19 березня 2023
А коли осилиш, то спробуй сформулювати за що ж тоді отут Лапая з його думкою про РПВ зацькували? Тільки не на брехні, як ото Флер, що він пропонував віддати оркостану все, що він схоче. ___________________________ Ну і цвяшок тобі в голову: *Однак Зеленський заперечив слова Залужного про те, що ситуація на фронті зайшла у безвихідь.
«Ми були рік тому в складній, дуже складній ситуації, як зараз. Усі сказали: у патовій ситуації. Та всі забули. Кілька впевнених хитрощів, тактик, військових операцій — і ви пам’ятаєте, як було звільнено Харківщину, і ви пам’ятаєте, що було в Херсоні», — нагадав президент* https://hromadske.ua/posts/zaluzhnij-ka ... genshtabom Конфлікт з Залужним. Одна з причин саме в тому, що хтось ще розраховував на військовий шлях. Навіть після контрнаступу.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 28 кві, 2025 21:55, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:stm Не понял, с чем вы спорите? Сегодня нет предложения от Трампа о безусловном прекращении огня по всей линии фронта? Зеленский тоже не предлагает этого? Были и более мягкие предложения - прекращение обстрела территорий противника или хотя бы только энергетических объектов. Но эти предложения рассматривались как первые шаги к полному прекращению огня. Вам не нравятся все эти варианты?
P.s. Я тут, похоже, многое прозевал. Как-то слабо верится что у andrijk777 были "антиукраїнські твердження". Разве что в понимании местных ура-патриотов диванного разлива.
Schmit написав:Здатись? Ну якщо Мінськ 2 по дорожній карті Порошенка ви називаєте здатись
так Порошенко не виконав підписаний ним же Мінськ. Не вистачило часу, чи що? Чи мабуть були інші причини? Через які і Зеленський цього не зробив. Не розумію, навіщо тягнути зараз Мінськ. Виконувати його по кремлівському сценарію - то "зрада", а на інший сценарій кремль не був згодний.
Schmit написав:мобілізація була не достатня
мобілізація у 22 була така, яка могла бути. Система військкоматів в Україні не може переварити кілька мільйонів новобранців одночасно. Ви й самі знаєте, що на початку брали навіть не всіх охочих. Це відбувалось не тому, що "злий Зеленський" штучно обмежував розмір армії, а тому що просто фізично не можна було забезпечити всіх бажаючих всім необхідним.
Schmit написав:можна було вибивати більш-менш хороші умови РПВ після харківського та херсонського успіху
гарно говорити заднім числом. Розрахунок влади був, що ЗСУ й далі будуть перемагати. До речі - лицеміром бути погано. Дайте посилання на якесь ваше повідомлення кінця 22 року, де ви закликаєте до переговорів. Бо я впевнений, що у 22 ви б самі в перших рядах звинувачували владу у тому, що вона не планує звільняти решту територій, а хоче домовлятися з ворогом. Якщо це не так і ви надасте докази - я вибачусь, що звинуватив вас у лицемірстві.
Schmit написав:ну добре, дотягнули і затягнули з контрнаступом, то вже потрібно було хоч діяти за планом американських генералів, а не планом Зе-подоляків з фортецями - проїхали
а до чого тут подоляки? Про Залужного ви забули, що це він був командувачем при контрнаступі і у нього також були "тертя" з американськими генералами? Я в невдачі контранступу бачу спільну вину - і американців, і європейців, а в першу чергу, звісно, Зеленського і Залужного, бо це вони є військово-політичним керівництвом і приймають фінальні рішення, не американці або європейці.
Schmit написав:Як бачите, потужно прямуємо до все кращих і кращих умов
не дивлячись на очевидні прорахунки нашого військово-політичного керівництва, я не бачу, щоб у нас коли-небудь були кращі умови для переговорів. кремль завжди відмовлявся говорити з Україною на рівних, шукати компроміс. Так, якби вдалося наголову розбити армію рашистів, то ситуація була б іншою. Але такого не сталося і не факт, що сталося б, бо Захід така перспектива лякала більше, ніж затяжна війна.
pesikot написав:Но ... вот ведь какой нюанс (опять эти нюансы) ...
Ога)) Нюаси різні. Можна не віддавати прямих наказів на знищення ворога та не вимагати утримання та повернення позицій, не виносити покарання за невиконання, а лише - "дозволяю застосування зброї" (Турчинов). А можна навпаки... Тобто колись склали та вийшли - то герої. Не віддававший відповідних наказів та не вимагавший згідно закону - теж герой. А тепер трошки)) інакше. Тримати позиції, повертати втрачені позиції, покарання. І те ж саме, що колись, буде зрадою зрадною.
От тобі і нюанси. То про які пОступки)) тобі хоч хтось скаже?! Ніяких поступок. Як ти там співав: *станемо з Б. спина до спини...*.