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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 29 кві, 2025 09:30
Если бы я был украинским президентом, я бы приехал на переговоры, поворотился к Европе, и сказал бы так:
— Господа. Если война сейчас вдруг по какой-то причине остановится, а потом Путин соберется с силами, и решится напасть, то вряд ли атака произойдет в отношении Украины. Украина имеет сильнейшую армию в Европе, миллион солдат, мотивацию к сражениям, боеспособное население, несломленный боевой дух, отличную выучку, подготовку и разведку, хорошие военные разработки. Путину нет никакого резона встревать в мясорубку за каждый сантиметр украинской земли. За три года войны мы показали ему, что не лыком шиты.
Перед плотоядным взором московского агрессора есть гораздо более вегетарианские жертвы, не имеющие и близко всего того, что есть у Украины. Никакое НАТО не пошлет своих солдат сражаться в Балтийские страны, Молдавию или Польшу, если Путин бросит свои полчища на Европу. Армии этих стран малы, население полно путинских коллаборантов, грезящих величием СССР. Никакая 5 статья устава НАТО не предусматривает полномасштабной войны всех стран альянса с захватчиком, о чем вам прямым текстом говорит Дональд Трамп. Она предусматривает посильную помощь, да и только.
Более того, даже то, что предусмотрено уставом НАТО, не заставит никакую страну участвовать в войне только потому, что об этом написано в бумажке. Вспомните, что и на бумажке был записан Будапештский меморандум. Так и вижу, как покоренная Путиным Эстония обращается в Международный арбитраж, требуя суд обязать какую-нибудь европейскую страну начать войну с Россией потому, что об этом было написано в документах альянса. Особенно это смешно фантазировать в отношении Турции или, например, Венгрии.
Почитайте документы альянса, подсчитайте снаряды на складах, и признайтесь: вы не готовы к войне. Единственная боеспособная, выученная и мотивированная армия в Европе - украинская. Вся надежда НАТО была на США, но мы видим сейчас насколько это теперь ненадежный союзник. Не сегодня-завтра США выйдут из НАТО, и что тогда вы будете делать?
Угроза войны с Россией не просто вероятна, она неизбежна. Миллион отморозков с СВО не нужны Путину в его городах, всю эту неуправляемую кодлу необходимо куда-то пристроить. Военные заводы России нельзя остановить, это грозит социальным взрывом.
Что он сделает с этой оравой мародеров? Правильно. Он бросит их в Сувалкский коридор. Об этом не рассуждает теперь разве что только самый ленивый военный аналитик.
Война неизбежна. Что остается Европе? Остается только одно: умолять Украину вступить в ЕС и НАТО. Создать общий штаб войск, пригласив опытных украинских военных возглавить его. Передать Украине ядерное оружие. Создать общий Железный купол над Европой. Исключить из альянса (без всякой бюрократической волокиты и параграфической тягомотины, невзирая ни на какие бумажки) страны, запятнавшие себя сотрудничеством с агрессором. Все эти ваши трусливые пацифистские вопли, что у вас нет оснований, условий, справок, бумажек, юридических зацепок и прочую чепуху оставьте для тех, кто подтерся Будапештским меморандумом.
Перестаньте мечтать и грезить. Я предлагаю начать готовиться к войне. Это единственный способ Европе выжить.
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Додано: Вів 29 кві, 2025 09:45
shapo написав: UA написав: thenewepic написав:
Розрахунок влади був, що ЗСУ й далі будуть перемагати.
Середній вік бійців ЗСУ – приблизно 43-45 років
Це фіаско
Середній вік бійців ЦАХАЛ приблизно 18-20 років
І так всі воюючи армії.
В України єдиний шанс, що прилетать інопланетяни, та наладять нормальну, здорову мобілізацію замість фігні що відбується зараз.
Откуда такие данные про ЦАХАЛ ? 18-20 это срочники,а воюют в основном милуимники,т.е.призванные из запаса от 21 до 45 и бывает что и 50 лет.
Основная проблема не в возрасте,а в справедливости распределения долга перед страной.
Она есть и в Израиле и сейчас на 570-й день войны обострилась - это отказ от службы харедим( ультра религиозных) которых покрывает Нетаньяху чтобы не развалилась нынешняя коалиция в которую входят их лидеры из Иядут- а- Тора и Щас.
Но в Украине проблема в этом вопросе намного серьезнее - здесь бронь имеют те,кто просто обязан воевать - менты отлавливающие военнообязанных на улицах, депутаты и госслужащие разных рангов не говоря о батальонах Монако и Дубай.
Назовите хоть одного значимого украинского политика у которого сын и племянник погибли в Газе как у бывшего генерала и депутата Кнессета Гади Айзенкота
50ти летних трамбуют в штурмовики(мотопехоту) или танкисты, конкретнее туда где надо немного(много) бегать, прыгать, стрелять как на Диком Западе, короче иметь хорошую реакцию и здоровье, в силу отсутствия болячек, и совершать подвиги, как во времена Судного дня? Или 45-50 это офицеры в штабе и матобеспечение с техподдержкой? Ну и разведка само собой с ПВО и ракетными войсками(дальнобойной артиллерией), короче мозги а не мясо.
Лётчики Ф-22 и Ф-35 50ти летние и призванные из запаса есть? Хотя ясно что такую технику доверят только профессионалам с высшим военным образованием и опытом с выслугой, а не тем кто в молодости только пять лет по контракту после училища на Ф-16 Бейрут облетал.
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