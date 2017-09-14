thenewepic написав:Розрахунок влади був, що ЗСУ й далі будуть перемагати.
Середній вік бійців ЗСУ – приблизно 43-45 років Це фіаско Середній вік бійців ЦАХАЛ приблизно 18-20 років І так всі воюючи армії. В України єдиний шанс, що прилетать інопланетяни, та наладять нормальну, здорову мобілізацію замість фігні що відбується зараз.
Востаннє редагувалось UA в Пон 28 кві, 2025 23:58, всього редагувалось 1 раз.
Для того, чтобы судить о том, что написал andrijk777, надо видеть его слова, а не чьи-то мнения о его словах. Высказывания Лаврова в интервью "O Globo", к сожалению, посмотреть не удаётся - доступ платный. Что я думаю о перемирии/мире и условиях, я написал здесь - viewtopic.php?p=5850564#p5850564. Условия согласовываются в ходе переговоров. Соглашаться на условия врага ещё до начала переговоров просто глупо. И зачастую до переговоров выставляются заведомо завышенные требования, от которых в ходе переговоров отказываются. По крайней мере частично. В вашей цитате часть требований совпадает с предложениями США, а часть требований нуждаются в уточнении и конкретизации (в вашей цитате вторая группа требований). Вполне вероятно, что какие-то из них придётся принять.
Президент России Владимир Путин объявил о трехдневном прекращении огня в войне с Украиной, приуроченном к 80-й годовщине победы Советского Союза над нацистской Германией .......... Украина готова поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в эфире телеканала X. Он добавил, что если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить свои атаки.
«Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней — значит, это реально, а не просто ради парада», — сказал он. ......... «Перемирие Путина в День Победы означает, что в апреле не будет объявлено всеобщего долгосрочного перемирия. Это означает, что переговоры далеки от завершения. Россия отстаивает свои требования на переговорах», — написал в Telegram прокремлевский политический аналитик Сергей Марков.
thenewepic написав:Розрахунок влади був, що ЗСУ й далі будуть перемагати.
Середній вік бійців ЗСУ – приблизно 43-45 років Це фіаско Середній вік бійців ЦАХАЛ приблизно 18-20 років І так всі воюючи армії. В України єдиний шанс, що прилетать інопланетяни, та наладять нормальну, здорову мобілізацію замість фігні що відбується зараз.
Откуда такие данные про ЦАХАЛ ? 18-20 это срочники,а воюют в основном милуимники,т.е.призванные из запаса от 21 до 45 и бывает что и 50 лет. Основная проблема не в возрасте,а в справедливости распределения долга перед страной. Она есть и в Израиле и сейчас на 570-й день войны обострилась - это отказ от службы харедим( ультра религиозных) которых покрывает Нетаньяху чтобы не развалилась нынешняя коалиция в которую входят их лидеры из Иядут- а- Тора и Щас. Но в Украине проблема в этом вопросе намного серьезнее - здесь бронь имеют те,кто просто обязан воевать - менты отлавливающие военнообязанных на улицах, депутаты и госслужащие разных рангов не говоря о батальонах Монако и Дубай. Назовите хоть одного значимого украинского политика у которого сын и племянник погибли в Газе как у бывшего генерала и депутата Кнессета Гади Айзенкота
shapo написав:Назовите хоть одного значимого украинского политика у которого сын и племянник погибли в Газе как у бывшего генерала и депутата Кнессета Гади Айзенкота
- Америка самая свободная страна. Я могу выйти к Белому дому и сказать, что Рейган - дурак. Мне за это ничего не будет! - Ну и, что. Я тоже могу выйти на Красную площадь и сказать, что Рейган - дурак. И мне за это тоже ничего не будет. 😁
Если бы я был украинским президентом, я бы приехал на переговоры, поворотился к Европе, и сказал бы так: — Господа. Если война сейчас вдруг по какой-то причине остановится, а потом Путин соберется с силами, и решится напасть, то вряд ли атака произойдет в отношении Украины. Украина имеет сильнейшую армию в Европе, миллион солдат, мотивацию к сражениям, боеспособное население, несломленный боевой дух, отличную выучку, подготовку и разведку, хорошие военные разработки. Путину нет никакого резона встревать в мясорубку за каждый сантиметр украинской земли. За три года войны мы показали ему, что не лыком шиты. Перед плотоядным взором московского агрессора есть гораздо более вегетарианские жертвы, не имеющие и близко всего того, что есть у Украины. Никакое НАТО не пошлет своих солдат сражаться в Балтийские страны, Молдавию или Польшу, если Путин бросит свои полчища на Европу. Армии этих стран малы, население полно путинских коллаборантов, грезящих величием СССР. Никакая 5 статья устава НАТО не предусматривает полномасштабной войны всех стран альянса с захватчиком, о чем вам прямым текстом говорит Дональд Трамп. Она предусматривает посильную помощь, да и только. Более того, даже то, что предусмотрено уставом НАТО, не заставит никакую страну участвовать в войне только потому, что об этом написано в бумажке. Вспомните, что и на бумажке был записан Будапештский меморандум. Так и вижу, как покоренная Путиным Эстония обращается в Международный арбитраж, требуя суд обязать какую-нибудь европейскую страну начать войну с Россией потому, что об этом было написано в документах альянса. Особенно это смешно фантазировать в отношении Турции или, например, Венгрии. Почитайте документы альянса, подсчитайте снаряды на складах, и признайтесь: вы не готовы к войне. Единственная боеспособная, выученная и мотивированная армия в Европе - украинская. Вся надежда НАТО была на США, но мы видим сейчас насколько это теперь ненадежный союзник. Не сегодня-завтра США выйдут из НАТО, и что тогда вы будете делать? Угроза войны с Россией не просто вероятна, она неизбежна. Миллион отморозков с СВО не нужны Путину в его городах, всю эту неуправляемую кодлу необходимо куда-то пристроить. Военные заводы России нельзя остановить, это грозит социальным взрывом. Что он сделает с этой оравой мародеров? Правильно. Он бросит их в Сувалкский коридор. Об этом не рассуждает теперь разве что только самый ленивый военный аналитик. Война неизбежна. Что остается Европе? Остается только одно: умолять Украину вступить в ЕС и НАТО. Создать общий штаб войск, пригласив опытных украинских военных возглавить его. Передать Украине ядерное оружие. Создать общий Железный купол над Европой. Исключить из альянса (без всякой бюрократической волокиты и параграфической тягомотины, невзирая ни на какие бумажки) страны, запятнавшие себя сотрудничеством с агрессором. Все эти ваши трусливые пацифистские вопли, что у вас нет оснований, условий, справок, бумажек, юридических зацепок и прочую чепуху оставьте для тех, кто подтерся Будапештским меморандумом. Перестаньте мечтать и грезить. Я предлагаю начать готовиться к войне. Это единственный способ Европе выжить.
thenewepic написав:Розрахунок влади був, що ЗСУ й далі будуть перемагати.
Середній вік бійців ЗСУ – приблизно 43-45 років Це фіаско Середній вік бійців ЦАХАЛ приблизно 18-20 років І так всі воюючи армії. В України єдиний шанс, що прилетать інопланетяни, та наладять нормальну, здорову мобілізацію замість фігні що відбується зараз.
Откуда такие данные про ЦАХАЛ ? 18-20 это срочники,а воюют в основном милуимники,т.е.призванные из запаса от 21 до 45 и бывает что и 50 лет. Основная проблема не в возрасте,а в справедливости распределения долга перед страной. Она есть и в Израиле и сейчас на 570-й день войны обострилась - это отказ от службы харедим( ультра религиозных) которых покрывает Нетаньяху чтобы не развалилась нынешняя коалиция в которую входят их лидеры из Иядут- а- Тора и Щас. Но в Украине проблема в этом вопросе намного серьезнее - здесь бронь имеют те,кто просто обязан воевать - менты отлавливающие военнообязанных на улицах, депутаты и госслужащие разных рангов не говоря о батальонах Монако и Дубай. Назовите хоть одного значимого украинского политика у которого сын и племянник погибли в Газе как у бывшего генерала и депутата Кнессета Гади Айзенкота
50ти летних трамбуют в штурмовики(мотопехоту) или танкисты, конкретнее туда где надо немного(много) бегать, прыгать, стрелять как на Диком Западе, короче иметь хорошую реакцию и здоровье, в силу отсутствия болячек, и совершать подвиги, как во времена Судного дня? Или 45-50 это офицеры в штабе и матобеспечение с техподдержкой? Ну и разведка само собой с ПВО и ракетными войсками(дальнобойной артиллерией), короче мозги а не мясо. Лётчики Ф-22 и Ф-35 50ти летние и призванные из запаса есть? Хотя ясно что такую технику доверят только профессионалам с высшим военным образованием и опытом с выслугой, а не тем кто в молодости только пять лет по контракту после училища на Ф-16 Бейрут облетал.
budivelnik написав:Я щось не догнав.. 1 Українські кордони прозорі для 75% населення(діти,пенсіонери,жінки) і закриті для 25% населення(чоловіки мобпридатного віку) 2 Якщо білорусів (країна в стані миру) в 4 рази більше покинуло Білорусь ніж українців Україну - то виходить що білоруси в 4 рази більше бояться своїх спецслужб ніж ми армію мародерів/гвалтівників педерації.
І в чому тоді перевага білоруського варіанту?
Якби є один мааааленька перевага... немає і не було війни... Як на мене, це багато вартує...
budivelnik написав:Я щось не догнав.. 1 Українські кордони прозорі для 75% населення(діти,пенсіонери,жінки) і закриті для 25% населення(чоловіки мобпридатного віку) 2 Якщо білорусів (країна в стані миру) в 4 рази більше покинуло Білорусь ніж українців Україну - то виходить що білоруси в 4 рази більше бояться своїх спецслужб ніж ми армію мародерів/гвалтівників педерації.
І в чому тоді перевага білоруського варіанту?
Якби є один мааааленька перевага... немає і не було війни... Як на мене, це багато вартує...
це ти напевне виходиш з того, що тебе не кинуть за грати на ..дцать років за неправильні кольори спортивного костюму.
а коли дивишся на це з тюрми тоталітарного режиму - все по-іншому виглядає - гадаєте чого так багато зеків на Раші вербується - там умови в тюрмах такі, що багатьом й війна не страшна