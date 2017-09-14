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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13702137031370413705
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 11:38

  ЛАД написав:thenewepic

Для того, чтобы судить о том, что написал andrijk777, надо видеть его слова, а не чьи-то мнения о его словах.
Высказывания Лаврова в интервью "O Globo", к сожалению, посмотреть не удаётся - доступ платный.
Что я думаю о перемирии/мире и условиях, я написал здесь - viewtopic.php?p=5850564#p5850564.
Условия согласовываются в ходе переговоров. Соглашаться на условия врага ещё до начала переговоров просто глупо. И зачастую до переговоров выставляются заведомо завышенные требования, от которых в ходе переговоров отказываются. По крайней мере частично.
В вашей цитате часть требований совпадает с предложениями США, а часть требований нуждаются в уточнении и конкретизации (в вашей цитате вторая группа требований). Вполне вероятно, что какие-то из них придётся принять.

тобто завищені вимоги до початку перемовин - це нормально... для Раші. коли це робить Україна той же ЛАД волає - треба відразу погоджуватися на будь-які умови. який дволикий 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 11:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️Уже й в Дніпропетровській області оголошено примусову евакуацію

Мова йде про села Колона Межова, Новопідгородне, Райполе та Сухарева Балка.



росія от от загнеться.
Про це моїм розповідають нові і нові біженці в Ірландії. Кажуть, що перемога України близько. росія наступає скрізь
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 11:44

  Сибарит написав:
  shapo написав:Назовите хоть одного значимого украинского политика у которого сын и племянник погибли в Газе как у бывшего генерала и депутата Кнессета Гади Айзенкота


- Америка самая свободная страна. Я могу
выйти к Белому дому и сказать, что Рейган - дурак.
Мне за это ничего не будет!
- Ну и, что. Я тоже могу выйти на Красную площадь
и сказать, что Рейган - дурак. И мне за это тоже
ничего не будет.
😁


А это к чему?
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 11:45

  shapo написав:
  Сибарит написав:
  shapo написав:Назовите хоть одного значимого украинского политика у которого сын и племянник погибли в Газе как у бывшего генерала и депутата Кнессета Гади Айзенкота


- Америка самая свободная страна. Я могу
выйти к Белому дому и сказать, что Рейган - дурак.
Мне за это ничего не будет!
- Ну и, что. Я тоже могу выйти на Красную площадь
и сказать, что Рейган - дурак. И мне за это тоже
ничего не будет.
😁


А это к чему?

К Шаману
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 11:47

Пишуть, що рф втрачає позиції на ринку зброї. На 47% зменшився її експорт, а отже і надходження в казну. На фоні зменшення доходів від продажу нафти, нафтопродуктів, газу (та іншого різного) виглядає оптимістично.
https://sprotyv.info/news/rosiya-prodov ... bro%D1%97/
fler
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 11:47

  Бетон написав:❗️Уже й в Дніпропетровській області оголошено примусову евакуацію

Мова йде про села Колона Межова, Новопідгородне, Райполе та Сухарева Балка.



росія от от загнеться.
Про це моїм розповідають нові і нові біженці в Ірландії. Кажуть, що перемога України близько. росія наступає скрізь

Дочка соседки с ребенком пожила в Ирландии в каком-то сезонном санатории работающим три месяца в году и отплевываясь вернулась через год назад в Киев - невозможно жить с нашими разношерстными согражданами из разных регионов Украины
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 11:48

  flyman написав:
  shapo написав:
А это к чему?

К Шаману

А это кто?
shapo
 
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