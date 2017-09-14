shapo написав:

UA написав: Середній вік бійців ЗСУ – приблизно 43-45 років

Це фіаско

Середній вік бійців ЦАХАЛ приблизно 18-20 років

І так всі воюючи армії.

В України єдиний шанс, що прилетать інопланетяни, та наладять нормальну, здорову мобілізацію замість фігні що відбується зараз. Середній вік бійців ЗСУ – приблизно 43-45 роківЦе фіаскоСередній вік бійців ЦАХАЛ приблизно 18-20 роківІ так всі воюючи армії.В України єдиний шанс, що прилетать інопланетяни, та наладять нормальну, здорову мобілізацію замість фігні що відбується зараз.

Откуда такие данные про ЦАХАЛ ? 18-20 это срочники,а воюют в основном милуимники,т.е.призванные из запаса от 21 до 45 и бывает что и 50 лет.Основная проблема не в возрасте,а в справедливости распределения долга перед страной.Она есть и в Израиле и сейчас на 570-й день войны обострилась - это отказ от службы харедим( ультра религиозных) которых покрывает Нетаньяху чтобы не развалилась нынешняя коалиция в которую входят их лидеры из Иядут- а- Тора и Щас.Но в Украине проблема в этом вопросе намного серьезнее - здесь бронь имеют те,кто просто обязан воевать - менты отлавливающие военнообязанных на улицах, депутаты и госслужащие разных рангов не говоря о батальонах Монако и Дубай.Назовите хоть одного значимого украинского политика у которого сын и племянник погибли в Газе как у бывшего генерала и депутата Кнессета Гади Айзенкота