Для того, чтобы судить о том, что написал andrijk777, надо видеть его слова, а не чьи-то мнения о его словах. Высказывания Лаврова в интервью "O Globo", к сожалению, посмотреть не удаётся - доступ платный. Что я думаю о перемирии/мире и условиях, я написал здесь - viewtopic.php?p=5850564#p5850564. Условия согласовываются в ходе переговоров. Соглашаться на условия врага ещё до начала переговоров просто глупо. И зачастую до переговоров выставляются заведомо завышенные требования, от которых в ходе переговоров отказываются. По крайней мере частично. В вашей цитате часть требований совпадает с предложениями США, а часть требований нуждаются в уточнении и конкретизации (в вашей цитате вторая группа требований). Вполне вероятно, что какие-то из них придётся принять.
тобто завищені вимоги до початку перемовин - це нормально... для Раші. коли це робить Україна той же ЛАД волає - треба відразу погоджуватися на будь-які умови. який дволикий
shapo написав:Назовите хоть одного значимого украинского политика у которого сын и племянник погибли в Газе как у бывшего генерала и депутата Кнессета Гади Айзенкота
- Америка самая свободная страна. Я могу выйти к Белому дому и сказать, что Рейган - дурак. Мне за это ничего не будет! - Ну и, что. Я тоже могу выйти на Красную площадь и сказать, что Рейган - дурак. И мне за это тоже ничего не будет. 😁
shapo написав:Назовите хоть одного значимого украинского политика у которого сын и племянник погибли в Газе как у бывшего генерала и депутата Кнессета Гади Айзенкота
- Америка самая свободная страна. Я могу выйти к Белому дому и сказать, что Рейган - дурак. Мне за это ничего не будет! - Ну и, что. Я тоже могу выйти на Красную площадь и сказать, что Рейган - дурак. И мне за это тоже ничего не будет. 😁
Бетон написав:❗️Уже й в Дніпропетровській області оголошено примусову евакуацію
Мова йде про села Колона Межова, Новопідгородне, Райполе та Сухарева Балка.
росія от от загнеться. Про це моїм розповідають нові і нові біженці в Ірландії. Кажуть, що перемога України близько. росія наступає скрізь
Дочка соседки с ребенком пожила в Ирландии в каком-то сезонном санатории работающим три месяца в году и отплевываясь вернулась через год назад в Киев - невозможно жить с нашими разношерстными согражданами из разных регионов Украины
shapo написав:Назовите хоть одного значимого украинского политика у которого сын и племянник погибли в Газе как у бывшего генерала и депутата Кнессета Гади Айзенкота
- Америка самая свободная страна. Я могу выйти к Белому дому и сказать, что Рейган - дурак. Мне за это ничего не будет! - Ну и, что. Я тоже могу выйти на Красную площадь и сказать, что Рейган - дурак. И мне за это тоже ничего не будет. 😁
А это к чему?
Так ... Придираюсь... Я просто не совсем понял, почему дети украинских политиков должны гибнуть в Газе?
UA написав:Середній вік бійців ЗСУ – приблизно 43-45 років Це фіаско Середній вік бійців ЦАХАЛ приблизно 18-20 років І так всі воюючи армії. В України єдиний шанс, що прилетать інопланетяни, та наладять нормальну, здорову мобілізацію замість фігні що відбується зараз.
Откуда такие данные про ЦАХАЛ ? 18-20 это срочники,а воюют в основном милуимники,т.е.призванные из запаса от 21 до 45 и бывает что и 50 лет. Основная проблема не в возрасте,а в справедливости распределения долга перед страной. Она есть и в Израиле и сейчас на 570-й день войны обострилась - это отказ от службы харедим( ультра религиозных) которых покрывает Нетаньяху чтобы не развалилась нынешняя коалиция в которую входят их лидеры из Иядут- а- Тора и Щас. Но в Украине проблема в этом вопросе намного серьезнее - здесь бронь имеют те,кто просто обязан воевать - менты отлавливающие военнообязанных на улицах, депутаты и госслужащие разных рангов не говоря о батальонах Монако и Дубай. Назовите хоть одного значимого украинского политика у которого сын и племянник погибли в Газе как у бывшего генерала и депутата Кнессета Гади Айзенкота
Ок! Так и запишем в протокол - украинские менты, 35 летние студенты и сын Н. Мосийчук это ортодоксы из религиозной секты Наиби ближнего своего.