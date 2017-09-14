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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13704137051370613707>
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 12:05

  shapo написав:
  Бетон написав:❗️Уже й в Дніпропетровській області оголошено примусову евакуацію

Мова йде про села Колона Межова, Новопідгородне, Райполе та Сухарева Балка.



росія от от загнеться.
Про це моїм розповідають нові і нові біженці в Ірландії. Кажуть, що перемога України близько. росія наступає скрізь

Дочка соседки с ребенком пожила в Ирландии в каком-то сезонном санатории работающим три месяца в году и отплевываясь вернулась через год назад в Киев - невозможно жить с нашими разношерстными согражданами из разных регионов Украины

Зря.
Таких толерантных, как ирландцы, нет нигде в Европе.
Моим такой кайф жить там.
Для них столько Ирландия сделала, сколько за всю жизнь в Украине и близко не было.
В школу осенью пойдут. В нормальную
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 12:07

  shapo написав:Дочка соседки с ребенком пожила в Ирландии в каком-то сезонном санатории работающим три месяца в году и отплевываясь вернулась через год назад в Киев - невозможно жить с нашими разношерстными согражданами из разных регионов Украины

А как ирландцам? Эта публика интегрируется в ирландское общество и что тогда?
Выезжать нужно в страны где нет выплат украинцам. Туда едут исключительно приличные украинцы.
Бедная Германия. Приняла более 2 млн. ментальных совков.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 12:08

  UA написав:Ок! Так и запишем в протокол - украинские менты, 35 летние студенты и сын Н. Мосийчук это ортодоксы из религиозной секты Наиби ближнего своего.


Не забудьте подписаться и отправить протокол в ТЦК, ВР,Кабмин и АП президента
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 12:10

  UA написав:
  shapo написав:Дочка соседки с ребенком пожила в Ирландии в каком-то сезонном санатории работающим три месяца в году и отплевываясь вернулась через год назад в Киев - невозможно жить с нашими разношерстными согражданами из разных регионов Украины

А как ирландцам? Эта публика интегрируется в ирландское общество и что тогда?
Выезжать нужно в страны где нет выплат украинцам. Туда едут исключительно приличные украинцы.
Бедная Германия. Приняла более 2 млн. ментальных совков.



Тогда в Израиль. Здесь ничего не платят,поэтому поначалу было 14000 беженцев,сейчас ещё меньше
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 12:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:це ти напевне виходиш з того, що тебе не кинуть за грати на ..дцать років за неправильні кольори спортивного костюму

так у нас за надцять місяців можна бути на фарш прокрученим 5 разів, а ви тут лякаєте подіями через 20 років)). Хоча звісно заброньованому/прикоритному та жінці в Україні переживати хіба що за білоруську демократію та викиди парникових газів
  Shaman написав:коли дивишся на це з тюрми тоталітарного режиму - все по-іншому виглядає
пересічний український комбайнер/сантехнік уже дивиться.
Простий приклад: родичі в селі за Ужгородом вже 2 тижні шукають можливість поорати 10 сотин. Раніше це питання вирішувалось за 10 хв (пара дзвінків), на 1500 населення було більше 20 тракторів. А зараз когось забрали, хтось закордоном а решта шарахається від поліцайтів та бусів. Якщо нема підїзду через огороди то вулицею на тракторі їхати не хочуть
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 12:16

  Бетон написав:
  shapo написав:Дочка соседки с ребенком пожила в Ирландии в каком-то сезонном санатории работающим три месяца в году и отплевываясь вернулась через год назад в Киев - невозможно жить с нашими разношерстными согражданами из разных регионов Украины

Зря.
Таких толерантных, как ирландцы, нет нигде в Европе.
Моим такой кайф жить там.
Для них столько Ирландия сделала, сколько за всю жизнь в Украине и близко не было.
В школу осенью пойдут. В нормальную


Видимо,условия были другие -не общежитие с трёх разовым шведским столом,доносами и сплетнями.
По поводу толерантности я бы не согласился - так,как ирландцы ненавидят бритов и евреев мало кто в Европе может с ними соперничать
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 12:27

  Бетон написав:Зря.
Таких толерантных, как ирландцы, нет нигде в Европе.
Моим такой кайф жить там.
Для них столько Ирландия сделала, сколько за всю жизнь в Украине и близко не было.
В школу осенью пойдут. В нормальную

Украинские дети научат ирландских булингу.
Культурний обмен.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 12:42

  Letusrock написав:пересічний український комбайнер/сантехнік уже дивиться.
Простий приклад: родичі в селі за Ужгородом вже 2 тижні шукають можливість поорати 10 сотин. Раніше це питання вирішувалось за 10 хв (пара дзвінків), на 1500 населення було більше 20 тракторів. А зараз когось забрали, хтось закордоном а решта шарахається від поліцайтів та бусів. Якщо нема підїзду через огороди то вулицею на тракторі їхати не хочуть

От нехай посидять під домашнім арештом... побояться.
Може на виборах головою подумають, а не по приколу.
Хоча сумніваюсь...
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 13:08

  shapo написав:
  flyman написав:
  shapo написав:
А это к чему?

К Шаману

А это кто?

this one
  Shaman написав:
  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав:Я щось не догнав..
1 Українські кордони прозорі для 75% населення(діти,пенсіонери,жінки) і закриті для 25% населення(чоловіки мобпридатного віку)
2 Якщо білорусів (країна в стані миру) в 4 рази більше покинуло Білорусь ніж українців Україну - то виходить що білоруси в 4 рази більше бояться своїх спецслужб ніж ми армію мародерів/гвалтівників педерації.

І в чому тоді перевага білоруського варіанту?

Якби є один мааааленька перевага... немає і не було війни...
Як на мене, це багато вартує... :evil:

це ти напевне виходиш з того, що тебе не кинуть за грати на ..дцать років за неправильні кольори спортивного костюму.

а коли дивишся на це з тюрми тоталітарного режиму - все по-іншому виглядає - гадаєте чого так багато зеків на Раші вербується - там умови в тюрмах такі, що багатьом й війна не страшна
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 13:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  shapo написав:По поводу толерантности я бы не согласился - так,как ирландцы ненавидят бритов и евреев мало кто в Европе может с ними соперничать

З брітами зрозуміло, там давня історія кохання. А чим їм євреї не вгодили?
Faceless
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  #<1 ... 13704137051370613707>
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