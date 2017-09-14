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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 29 кві, 2025 12:05
shapo написав: Бетон написав:
❗️Уже й в Дніпропетровській області оголошено примусову евакуацію
Мова йде про села Колона Межова, Новопідгородне, Райполе та Сухарева Балка.
росія от от загнеться.
Про це моїм розповідають нові і нові біженці в Ірландії. Кажуть, що перемога України близько. росія наступає скрізь
Дочка соседки с ребенком пожила в Ирландии в каком-то сезонном санатории работающим три месяца в году и отплевываясь вернулась через год назад в Киев - невозможно жить с нашими разношерстными согражданами из разных регионов Украины
Зря.
Таких толерантных, как ирландцы, нет нигде в Европе.
Моим такой кайф жить там.
Для них столько Ирландия сделала, сколько за всю жизнь в Украине и близко не было.
В школу осенью пойдут. В нормальную
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Додано: Вів 29 кві, 2025 12:07
shapo написав:
Дочка соседки с ребенком пожила в Ирландии в каком-то сезонном санатории работающим три месяца в году и отплевываясь вернулась через год назад в Киев - невозможно жить с нашими разношерстными согражданами из разных регионов Украины
А как ирландцам? Эта публика интегрируется в ирландское общество и что тогда?
Выезжать нужно в страны где нет выплат украинцам. Туда едут исключительно приличные украинцы.
Бедная Германия. Приняла более 2 млн. ментальных совков.
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Додано: Вів 29 кві, 2025 12:08
UA написав:
Ок! Так и запишем в протокол - украинские менты, 35 летние студенты и сын Н. Мосийчук это ортодоксы из религиозной секты Наиби ближнего своего.
Не забудьте подписаться и отправить протокол в ТЦК, ВР,Кабмин и АП президента
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shapo
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Додано: Вів 29 кві, 2025 12:10
UA написав: shapo написав:
Дочка соседки с ребенком пожила в Ирландии в каком-то сезонном санатории работающим три месяца в году и отплевываясь вернулась через год назад в Киев - невозможно жить с нашими разношерстными согражданами из разных регионов Украины
А как ирландцам? Эта публика интегрируется в ирландское общество и что тогда?
Выезжать нужно в страны где нет выплат украинцам. Туда едут исключительно приличные украинцы.
Бедная Германия. Приняла более 2 млн. ментальных совков.
Тогда в Израиль. Здесь ничего не платят,поэтому поначалу было 14000 беженцев,сейчас ещё меньше
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Додано: Вів 29 кві, 2025 12:11
Shaman написав:
це ти напевне виходиш з того, що тебе не кинуть за грати на ..дцать років за неправильні кольори спортивного костюму
так у нас за надцять місяців можна бути на фарш прокрученим 5 разів, а ви тут лякаєте подіями через 20 років)). Хоча звісно заброньованому/прикоритному та жінці в Україні переживати хіба що за білоруську демократію та викиди парникових газів
Shaman написав:
коли дивишся на це з тюрми тоталітарного режиму - все по-іншому виглядає
пересічний український комбайнер/сантехнік уже
дивиться.
Простий приклад: родичі в селі за Ужгородом вже 2 тижні шукають можливість поорати 10 сотин. Раніше це питання вирішувалось за 10 хв (пара дзвінків), на 1500 населення було більше 20 тракторів. А зараз когось забрали, хтось закордоном а решта шарахається від поліцайтів та бусів. Якщо нема підїзду через огороди то вулицею на тракторі їхати не хочуть
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Додано: Вів 29 кві, 2025 12:16
Бетон написав: shapo написав:
Дочка соседки с ребенком пожила в Ирландии в каком-то сезонном санатории работающим три месяца в году и отплевываясь вернулась через год назад в Киев - невозможно жить с нашими разношерстными согражданами из разных регионов Украины
Зря.
Таких толерантных, как ирландцы, нет нигде в Европе.
Моим такой кайф жить там.
Для них столько Ирландия сделала, сколько за всю жизнь в Украине и близко не было.
В школу осенью пойдут. В нормальную
Видимо,условия были другие -не общежитие с трёх разовым шведским столом,доносами и сплетнями.
По поводу толерантности я бы не согласился - так,как ирландцы ненавидят бритов и евреев мало кто в Европе может с ними соперничать
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Додано: Вів 29 кві, 2025 12:27
Бетон написав:
Зря.
Таких толерантных, как ирландцы, нет нигде в Европе.
Моим такой кайф жить там.
Для них столько Ирландия сделала, сколько за всю жизнь в Украине и близко не было.
В школу осенью пойдут. В нормальную
Украинские дети научат ирландских булингу.
Культурний обмен.
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Додано: Вів 29 кві, 2025 12:42
Letusrock написав:
пересічний український комбайнер/сантехнік уже
дивиться.
Простий приклад: родичі в селі за Ужгородом вже 2 тижні шукають можливість поорати 10 сотин. Раніше це питання вирішувалось за 10 хв (пара дзвінків), на 1500 населення було більше 20 тракторів. А зараз когось забрали, хтось закордоном а решта шарахається від поліцайтів та бусів. Якщо нема підїзду через огороди то вулицею на тракторі їхати не хочуть
От нехай посидять під домашнім арештом... побояться.
Може на виборах головою подумають, а не по приколу.
Хоча сумніваюсь...
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Додано: Вів 29 кві, 2025 13:08
shapo написав: flyman написав: shapo написав:
А это к чему?
К Шаману
А это кто?
this one
Shaman написав: _Mykola_ написав: budivelnik написав:
Я щось не догнав..
1 Українські кордони прозорі для 75% населення(діти,пенсіонери,жінки) і закриті для 25% населення(чоловіки мобпридатного віку)
2 Якщо білорусів (країна в стані миру) в 4 рази більше покинуло Білорусь ніж українців Україну - то виходить що білоруси в 4 рази більше бояться своїх спецслужб ніж ми армію мародерів/гвалтівників педерації.
І в чому тоді перевага білоруського варіанту?
Якби є один мааааленька перевага... немає і не було війни...
Як на мене, це багато вартує...
це ти напевне виходиш з того, що тебе не кинуть за грати на ..дцать років за неправильні кольори спортивного костюму.
а коли дивишся на це з тюрми тоталітарного режиму - все по-іншому виглядає - гадаєте чого так багато зеків на Раші вербується - там умови в тюрмах такі, що багатьом й війна не страшна
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Додано: Вів 29 кві, 2025 13:10
shapo написав:
По поводу толерантности я бы не согласился - так,как ирландцы ненавидят бритов и евреев мало кто в Европе может с ними соперничать
З брітами зрозуміло, там давня історія кохання. А чим їм євреї не вгодили?
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