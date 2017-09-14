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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 29 кві, 2025 13:11
UA написав: shapo написав:
Дочка соседки с ребенком пожила в Ирландии в каком-то сезонном санатории работающим три месяца в году и отплевываясь вернулась через год назад в Киев - невозможно жить с нашими разношерстными согражданами из разных регионов Украины
А как ирландцам? Эта публика интегрируется в ирландское общество и что тогда?
Выезжать нужно в страны где нет выплат украинцам. Туда едут исключительно приличные украинцы.
Бедная Германия. Приняла более 2 млн. ментальных совков.
вони ж мали досвід із так званими "німцями" з Казахстану, Волги ще там звідки, так що шок навряд чи сильний
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Додано: Вів 29 кві, 2025 14:45
Faceless написав: shapo написав:
По поводу толерантности я бы не согласился - так,как ирландцы ненавидят бритов и евреев мало кто в Европе может с ними соперничать
З брітами зрозуміло, там давня історія кохання. А чим їм євреї не вгодили?
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Додано: Вів 29 кві, 2025 14:53
Letusrock написав:
Если бы я был украинским президентом, я бы приехал на переговоры, поворотился к Европе, и сказал бы так:
— Господа. Если война сейчас вдруг по какой-то причине остановится, а потом Путин соберется с силами, и решится напасть, то вряд ли атака произойдет в отношении Украины. Украина имеет сильнейшую армию в Европе, миллион солдат, мотивацию к сражениям, боеспособное население, несломленный боевой дух, отличную выучку, подготовку и разведку, хорошие военные разработки. Путину нет никакого резона встревать в мясорубку за каждый сантиметр украинской земли. За три года войны мы показали ему, что не лыком шиты.
Перед плотоядным взором московского агрессора есть гораздо более вегетарианские жертвы, не имеющие и близко всего того, что есть у Украины. Никакое НАТО не пошлет своих солдат сражаться в Балтийские страны, Молдавию или Польшу, если Путин бросит свои полчища на Европу. Армии этих стран малы, население полно путинских коллаборантов, грезящих величием СССР. Никакая 5 статья устава НАТО не предусматривает полномасштабной войны всех стран альянса с захватчиком, о чем вам прямым текстом говорит Дональд Трамп. Она предусматривает посильную помощь, да и только.
Более того, даже то, что предусмотрено уставом НАТО, не заставит никакую страну участвовать в войне только потому, что об этом написано в бумажке. Вспомните, что и на бумажке был записан Будапештский меморандум. Так и вижу, как покоренная Путиным Эстония обращается в Международный арбитраж, требуя суд обязать какую-нибудь европейскую страну начать войну с Россией потому, что об этом было написано в документах альянса. Особенно это смешно фантазировать в отношении Турции или, например, Венгрии.
Почитайте документы альянса, подсчитайте снаряды на складах, и признайтесь: вы не готовы к войне. Единственная боеспособная, выученная и мотивированная армия в Европе - украинская. Вся надежда НАТО была на США, но мы видим сейчас насколько это теперь ненадежный союзник. Не сегодня-завтра США выйдут из НАТО, и что тогда вы будете делать?
Угроза войны с Россией не просто вероятна, она неизбежна. Миллион отморозков с СВО не нужны Путину в его городах, всю эту неуправляемую кодлу необходимо куда-то пристроить. Военные заводы России нельзя остановить, это грозит социальным взрывом.
Что он сделает с этой оравой мародеров? Правильно. Он бросит их в Сувалкский коридор. Об этом не рассуждает теперь разве что только самый ленивый военный аналитик.
Война неизбежна. Что остается Европе? Остается только одно: умолять Украину вступить в ЕС и НАТО. Создать общий штаб войск, пригласив опытных украинских военных возглавить его. Передать Украине ядерное оружие. Создать общий Железный купол над Европой. Исключить из альянса (без всякой бюрократической волокиты и параграфической тягомотины, невзирая ни на какие бумажки) страны, запятнавшие себя сотрудничеством с агрессором. Все эти ваши трусливые пацифистские вопли, что у вас нет оснований, условий, справок, бумажек, юридических зацепок и прочую чепуху оставьте для тех, кто подтерся Будапештским меморандумом.
Перестаньте мечтать и грезить. Я предлагаю начать готовиться к войне. Это единственный способ Европе выжить.
Автор смоделював ситуацію для Європи "Если война сейчас вдруг по какой-то причине остановится, а потом Путин соберется с силами...".
То не дивно який сценарій найліпший для Європи.
Саме отой, що за віконцем - якщо війна не зупиняється.
Тому це одна з причин чому він і є.
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Додано: Вів 29 кві, 2025 15:49
whois2010 написав: Faceless написав: shapo написав:
По поводу толерантности я бы не согласился - так,как ирландцы ненавидят бритов и евреев мало кто в Европе может с ними соперничать
З брітами зрозуміло, там давня історія кохання. А чим їм євреї не вгодили?
- вбили бога
- поклоняються золотій голові віслюка і взагалі язчники
- приносять в жертву християнських немовлят
- дуже розумні
Обирайте
В Ірландії хіба не був геноцид і голодомор, але трохи раніше.
Пошукайте по темі "національність організаторів голодомору"
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Додано: Вів 29 кві, 2025 16:27
Faceless написав: shapo написав:
По поводу толерантности я бы не согласился - так,как ирландцы ненавидят бритов и евреев мало кто в Европе может с ними соперничать
З брітами зрозуміло, там давня історія кохання. А чим їм євреї не вгодили?
Религия. Наиболее ревностные антисемиты католики - помимо ирландцев ещё и испанцы усердствуют хотя вся Европа за исключением Венгрии сейчас этим грешит.
Добавляет ещё и наличие левых при власти.
Антисемитизм есть там где есть аврамические религии вышедшие из иудаизма - христианство и ислам.
В странах Юго-Восточной Азии куда эти религии не дошли этого нет.
Востаннє редагувалось shapo
в Вів 29 кві, 2025 16:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 29 кві, 2025 16:30
flyman написав:
В Ірландії хіба не був геноцид і голодомор, але трохи раніше.
Пошукайте по темі "національність організаторів голодомору"
Вы убеждены ,что какой-то городской еврей приехавший в село мог найти спрятанный хлеб?
Нет,это делал свой собрат из соседнего села
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Додано: Вів 29 кві, 2025 16:30
detroytred написав: Letusrock написав:
Если бы я был украинским президентом....
Перед плотоядным взором московского агрессора есть гораздо более вегетарианские жертвы, не имеющие и близко всего того, что есть у Украины. Никакое НАТО не пошлет своих солдат сражаться в Балтийские страны, Молдавию или Польшу, если Путин бросит свои полчища на Европу. Армии этих стран малы, население полно путинских коллаборантов, грезящих величием СССР. Никакая 5 статья устава НАТО не предусматривает полномасштабной войны всех стран альянса с захватчиком, о чем вам прямым текстом говорит Дональд Трамп. Она предусматривает посильную помощь, да и только.
Более того, даже то, что предусмотрено уставом НАТО, не заставит никакую страну участвовать в войне только потому, что об этом написано в бумажке. Вспомните, что и на бумажке был записан Будапештский меморандум. Так и вижу, как покоренная Путиным Эстония обращается в Международный арбитраж, требуя суд обязать какую-нибудь европейскую страну начать войну с Россией потому, что об этом было написано в документах альянса. Особенно это смешно фантазировать в отношении Турции или, например, Венгрии.
Почитайте документы альянса, подсчитайте снаряды на складах, и признайтесь: вы не готовы к войне. Единственная боеспособная, выученная и мотивированная армия в Европе - украинская. Вся надежда НАТО была на США, но мы видим сейчас насколько это теперь ненадежный союзник. Не сегодня-завтра США выйдут из НАТО, и что тогда вы будете делать?
Угроза войны с Россией не просто вероятна, она неизбежна. Миллион отморозков с СВО не нужны Путину в его городах, всю эту неуправляемую кодлу необходимо куда-то пристроить.
Перестаньте мечтать и грезить. Я предлагаю начать готовиться к войне. Это единственный способ Европе выжить.
Автор смоделював ситуацію для Європи "Если война сейчас вдруг по какой-то причине остановится, а потом Путин соберется с силами...".
То не дивно який сценарій найліпший для Європи.
Саме отой, що за віконцем - якщо війна не зупиняється.
Тому це одна з причин чому він і є.
для України навпаки було б вигідно зупинити війну і перенести її кудись поближче до Балтійського моря, тому що :
уявімо на хвилину що в 1938-39 Польша або Чехословаччина обламали зуби Гітлеру, Німеччина на 6 років завязла біля Варшави і всі ці мільйони снарядів та тисячі битв WW2 відбулися б локально лише на польській (чехословацькій) землі. А решта союзників би звісно підтримували до останнього і скільки потрібно, паралельно боячись ескалації та ведучи торгівлю з фашистами.
Чи існували б чехи/поляки зараз взагалі?
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Додано: Вів 29 кві, 2025 16:48
Бетон написав:
Зря.
Таких толерантных, как ирландцы, нет нигде в Европе.
Моим такой кайф жить там.
Для них столько Ирландия сделала, сколько за всю жизнь в Украине и близко не было.
В школу осенью пойдут. В нормальную
А это те дети, которые в Киеве или которые в Польше ?
А чего в Польше не понравилось ? Даже квартира есть )
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Додано: Вів 29 кві, 2025 16:49
Letusrock написав:
для України навпаки було б вигідно зупинити війну і перенести її кудись поближче до Балтійського моря, тому що
Та отож.
Автор розглядає, що вигідно Європі.
___________________________________
Захопливі історії:
"ПОЛНАЯ Ж*ПА, ГОРИТ БАЗА!". Дроны разнесли НОВОРОССИЙСК. Россияне визжат. Взрывы в пяти точках
І ще рязаньска, липецька, калужська області.
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Додано: Вів 29 кві, 2025 17:17
UA написав: Бетон написав:
Зря.
Таких толерантных, как ирландцы, нет нигде в Европе.
Моим такой кайф жить там.
Для них столько Ирландия сделала, сколько за всю жизнь в Украине и близко не было.
В школу осенью пойдут. В нормальную
Украинские дети научат ирландских булингу.
Культурний обмен.
К счастью, наши дети совсем мелкие и быстро, моментально впитывают культуру другого, здорового, нормального общества, а не наоборот. Укро рагульские совковые понятия здесь быстро испаряются
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