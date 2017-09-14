Додано: Вів 29 кві, 2025 18:35

pesikot написав: Но нас убеждают (ЛАД и прочие полезные хомячки), что перед "переговорами" всегда завышают требования, чтобы потом сойтись посередине Но нас убеждают (и прочие полезные хомячки), что перед "переговорами" всегда завышают требования, чтобы потом сойтись посередине

До россии дошло то, что дальше прикидываться цивилизованной страной нет ни малейшего смысла.

Годы войны, геноцид в Украине и внутренний беспредел сорвали остатки маски, сляпанной из «культурки и подражаний Западу».

Во всех подробностях явлена рожа страны людоедов и орков. Мир должен её рассмотреть и ужаснуться.

Именно это должно стать главным вектором государственной политики РФ.

Сегодня это официально провозгласил зам.пред.СОВБЕЗа РФ г.медведев. Он сообщил, что «теперь Россия будет добиваться всего, чего хочет только через страх».

Россия вернула Украине тело журналистки Виктории Рощиной со следами пыток и без некоторых органов, говорится в совместном расследовании "Украинской правды", "Важных историй", французского консорциума журналистов Forbidden Stories и еще более десяти СМИ.



Рощина освещала полномасштабное российское вторжение в Украину. В августе 2023 года она пропала во время поездки в оккупированный Мариуполь, и только в мае 2024 года Минобороны РФ подтвердило, что журналистка задержана и находится в России. В октябре того же года родители получили уведомление о ее смерти. По версии российских властей, она умерла во время этапа из Таганрога в Москву. Ее сокамерница в СИЗО-2 Таганрога рассказала, что Рощина, когда она ее там видела, весила всего 30 килограммов, ее пытали током, а на ее теле были рубцы от ножевых ранений.



Тело Виктории Рощиной передали Киеву в феврале 2025 года. Журналисты узнали, что ее тело было доставлено в морг города Винницы в пакете с надписью "НМ СПАС 757" (НМ – неопознанный мужчина, СПАС – суммарное поражение артерий сердца). Когда пакет раскрыли, в нем было тело женщины "в состоянии глубокой заморозки и с признаками кахексии" (глубочайшего истощения); на голени была бирка – "7390 Рощина В. В.".



Представитель офиса генерального прокурора Украины Юрий Белоусов рассказал, что по итогам судебно-медицинской экспертизы были выявлены "многочисленные признаки пыток и жестокого обращения, в частности ссадины и кровоизлияния на разных частях тела, сломанное ребро, повреждение шеи и возможные следы от применения электротока на стопах".



Также оказалось, что подъязычная кость у Рощиной была сломана, а у ее тела, которое Россия передала Украине, отсутствовали некоторые органы – глазные яблоки, мозг и часть гортани, сообщил близкий к расследованию гибели журналистки источник.

Судмедэксперт, который попросил не называть его имени, предположил, что удаление некоторых органов может быть попыткой российских властей скрыть то, что журналистку задушили. "Удалять гортань во время вскрытия – нестандартная практика. Гортань может быть хорошим доказательством удушения. Когда человека душат, у него чаще всего ломается подъязычная кость. При удушении в белках глаз можно обнаружить кровотечение, а в мозге – недостаток кислорода", – отметил он.



Россия иногда возвращает тела пленных украинцев без внутренних органов. Это, по словам еще одного собеседника журналистов, "может быть способом скрыть следы насилия". В России изъятие органов объясняют протоколом обращения с телами погибших.



Из-за состояния тела, сообщил Юрий Белоусов, украинским экспертам пока не удалось установить точную причину смерти Виктории Рощиной. Причина смерти также не указана в письме Минобороны РФ, которое получил отец журналистки. Расследователи указывают, что там нет ни свидетельства о смерти, ни других документов, подтверждающих ее гибель. Отец Виктории Владимир Рощин несколько раз писал обращения в российские ведомства, пытаясь узнать, что случилось с его дочерью, но ни на одно из них не получил содержательного ответа.

такі , яккажуть, що нам не треба бути анті Росієювони, етнічні руське не бажають їхати на болота, кличуть руський мир в Україну (в Харків, в Одесу, в Дніпро та Херсон)що вони будуть робити в окупації-молоді підуть воювати (як це зробили 50% чоловіків Донбасу, які не бажали виїжджати з окупованого Донецьку), пенсіонери ЛАДи будуть в школах вести урок мужності