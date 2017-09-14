"Наша страна уважает волеизъявление народа. Это видно по опыту вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии", - заявил Патрушев, отвечая на вопрос, претендует ли РФ на украинские порты.
Помощник Путина добавил, что жители регионов Украины, в том числе причерноморских, "должны сами определять свое будущее".
"И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят", - сказал Патрушев.
Вот опять и про Одессу начали говорить, и про "волеизявление" жителей регионов под дулами российских автоматов
Но нас убеждают (ЛАД и прочие полезные хомячки), что перед "переговорами" всегда завышают требования, чтобы потом сойтись посередине
А по факту, как только Трамп начал задвигать тему про признание Крыма, так сразу Россия начала требовать больше и больше.
Ведь есть согласные про Крым, значит можно продавить и на согласие про другие регионы
Військових ТЦК без бойового досвіду та обмежень за станом здоров’я відправлять на фронт, - Генштаб
Відповідно до рішення головнокомандувача ЗСУ здійснюється перевірка щодо комплектування ТЦК та СП особовим складом з бойовим досвідом.
Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, на їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах.
Зазначається, що загальну координацію цього процесу здійснює один із заступників начальника Генштабу ЗСУ.
"Наша страна уважает волеизъявление народа. Это видно по опыту вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии", - заявил Патрушев, отвечая на вопрос, претендует ли РФ на украинские порты.
Помощник Путина добавил, что жители регионов Украины, в том числе причерноморских, "должны сами определять свое будущее".
"И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят", - сказал Патрушев.
Вот опять и про Одессу начали говорить, и про "волеизявление" жителей регионов под дулами российских автоматов
Но нас убеждают (ЛАД и прочие полезные хомячки), что перед "переговорами" всегда завышают требования, чтобы потом сойтись посередине
А по факту, как только Трамп начал задвигать тему про признание Крыма, так сразу Россия начала требовать больше и больше.
Ведь есть согласные про Крым, значит можно продавить и на согласие про другие регионы
Не буду давати більш рані посилання хатєлок рфії на Одесу, надам визнання самим президентом від 9 лютого, що рфія хоче Одесу. (І чому хоче. Хоча справа не тільки в зерні...)
*Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія не відмовиться від своїх намірів захопити Одесу. Основна причина полягає в бажанні контролювати глобальний ринок зерна. Про це йдеться в інтерв’ю Президента України Володимира Зеленського.* https://dilova.com.ua/ukrnet/rosiya-pra ... nok-video/
А ти навіщось)) ще й форумчан з Трампом і його про Крим рашенським причепив до чергових пісень рфян стосовно Одеси.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 29 кві, 2025 17:41, всього редагувалось 1 раз.
Військових ТЦК без бойового досвіду та обмежень за станом здоров’я відправлять на фронт, - Генштаб
Відповідно до рішення головнокомандувача ЗСУ здійснюється перевірка щодо комплектування ТЦК та СП особовим складом з бойовим досвідом.
Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, на їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах.
Зазначається, що загальну координацію цього процесу здійснює один із заступників начальника Генштабу ЗСУ.
гасають як оскаженілі по вулицях і пакують несамовито трясуться аби до окопу не потрапити
"Смерть новобранців на полігонах стала нормою", - військовий медик Гліб Бітюков до людей гірше ніж до худоби
Ремник также акцентирует, что для потенциальных советников и чиновников ключевым условием было послушание, и Администрация теперь укомплектована сколько-угодливыми. При этом некомпетентность не является преградой для трудоустройства. В качестве одного из примеров редактор TNY указывает на Пита Хегсета, который из телеведущего на Fox News превратился в главу Пентагона.
Анализируя первые сто дней Трампа в Белом доме, Дэвид Ремник отмечает, что список неудач поразителен и предсказуем одновременно. Без явной цели президент США оттолкнул Европу, Японию, Мексику и Канаду, еще больше подорвал НАТО и еще более ярко продемонстрировал свою предрасположенность к российскому диктатору Владимиру Путину. Он делегировал Илона Маска учинить беспредел против госагентств, которые спасают огромное количество жизней, а также с нескрываемым удовольствием депортировал более двухсот человек в «сальвадорский ГУЛАГ» (тюрьма CECOT). Продолжая перечислять деяния Трампа, редактор TNY также указал на тарифы, которые моментально дестабилизировали мировую экономику.
«Возможно, это самый худший автогол в истории», — предположил автор публикации.
Дэвид Ремник также подчеркнул, что, ведя свою кампанию мести, Дональд Трамп развязал войну против научных, коммерческих и юридических учреждений. В качестве двух показательных моментов в жизни действующей администрации США Ремник называет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Сальвадора Найибом Букеле.
Во время первой Трамп обращался с моральным героем, как с неблагодарным негодяем, а в ходе второй — с садистским диктатором как с родственной душой.
100 дней Трампа - нарцисизм, приправленный деменцией, некомпетентность, прыгание на задних лапках перед диктатрами, дестабилизация мировой экономики, США стало ненадежным партнером ...
И именно с подачи Трампа, с его желанием "увидеть в глазах Путина мир", Путин усилил ракетные обстрелы по мирному населению Украины - это прямая вина действий Трампа
pesikot написав:Но нас убеждают (ЛАД и прочие полезные хомячки), что перед "переговорами" всегда завышают требования, чтобы потом сойтись посередине
такі , як ЛАД кажуть, що нам не треба бути анті Росією вони, етнічні руське не бажають їхати на болота, кличуть руський мир в Україну (в Харків, в Одесу, в Дніпро та Херсон) що вони будуть робити в окупації-молоді підуть воювати (як це зробили 50% чоловіків Донбасу, які не бажали виїжджати з окупованого Донецьку), пенсіонери ЛАДи будуть в школах вести урок мужності
До россии дошло то, что дальше прикидываться цивилизованной страной нет ни малейшего смысла. Годы войны, геноцид в Украине и внутренний беспредел сорвали остатки маски, сляпанной из «культурки и подражаний Западу». Во всех подробностях явлена рожа страны людоедов и орков. Мир должен её рассмотреть и ужаснуться. Именно это должно стать главным вектором государственной политики РФ. Сегодня это официально провозгласил зам.пред.СОВБЕЗа РФ г.медведев. Он сообщил, что «теперь Россия будет добиваться всего, чего хочет только через страх».
Россия вернула Украине тело журналистки Виктории Рощиной со следами пыток и без некоторых органов, говорится в совместном расследовании "Украинской правды", "Важных историй", французского консорциума журналистов Forbidden Stories и еще более десяти СМИ.
Рощина освещала полномасштабное российское вторжение в Украину. В августе 2023 года она пропала во время поездки в оккупированный Мариуполь, и только в мае 2024 года Минобороны РФ подтвердило, что журналистка задержана и находится в России. В октябре того же года родители получили уведомление о ее смерти. По версии российских властей, она умерла во время этапа из Таганрога в Москву. Ее сокамерница в СИЗО-2 Таганрога рассказала, что Рощина, когда она ее там видела, весила всего 30 килограммов, ее пытали током, а на ее теле были рубцы от ножевых ранений.
Тело Виктории Рощиной передали Киеву в феврале 2025 года. Журналисты узнали, что ее тело было доставлено в морг города Винницы в пакете с надписью "НМ СПАС 757" (НМ – неопознанный мужчина, СПАС – суммарное поражение артерий сердца). Когда пакет раскрыли, в нем было тело женщины "в состоянии глубокой заморозки и с признаками кахексии" (глубочайшего истощения); на голени была бирка – "7390 Рощина В. В.".
Представитель офиса генерального прокурора Украины Юрий Белоусов рассказал, что по итогам судебно-медицинской экспертизы были выявлены "многочисленные признаки пыток и жестокого обращения, в частности ссадины и кровоизлияния на разных частях тела, сломанное ребро, повреждение шеи и возможные следы от применения электротока на стопах".
Также оказалось, что подъязычная кость у Рощиной была сломана, а у ее тела, которое Россия передала Украине, отсутствовали некоторые органы – глазные яблоки, мозг и часть гортани, сообщил близкий к расследованию гибели журналистки источник.
Судмедэксперт, который попросил не называть его имени, предположил, что удаление некоторых органов может быть попыткой российских властей скрыть то, что журналистку задушили. "Удалять гортань во время вскрытия – нестандартная практика. Гортань может быть хорошим доказательством удушения. Когда человека душат, у него чаще всего ломается подъязычная кость. При удушении в белках глаз можно обнаружить кровотечение, а в мозге – недостаток кислорода", – отметил он.
Россия иногда возвращает тела пленных украинцев без внутренних органов. Это, по словам еще одного собеседника журналистов, "может быть способом скрыть следы насилия". В России изъятие органов объясняют протоколом обращения с телами погибших.
Из-за состояния тела, сообщил Юрий Белоусов, украинским экспертам пока не удалось установить точную причину смерти Виктории Рощиной. Причина смерти также не указана в письме Минобороны РФ, которое получил отец журналистки. Расследователи указывают, что там нет ни свидетельства о смерти, ни других документов, подтверждающих ее гибель. Отец Виктории Владимир Рощин несколько раз писал обращения в российские ведомства, пытаясь узнать, что случилось с его дочерью, но ни на одно из них не получил содержательного ответа.