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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13706137071370813709
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 18:35

  jump написав:
  prodigy написав:
Військових ТЦК без бойового досвіду та обмежень за станом здоров’я відправлять на фронт, - Генштаб


Відповідно до рішення головнокомандувача ЗСУ здійснюється перевірка щодо комплектування ТЦК та СП особовим складом з бойовим досвідом.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, на їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах.

Зазначається, що загальну координацію цього процесу здійснює один із заступників начальника Генштабу ЗСУ.


гасають як оскаженілі по вулицях і пакують несамовито :shock:
трясуться аби до окопу не потрапити 8)


Де гасають ? в твоїй хворій уяві ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 18:37

  shapo написав:
  Faceless написав:
  shapo написав:По поводу толерантности я бы не согласился - так,как ирландцы ненавидят бритов и евреев мало кто в Европе может с ними соперничать

З брітами зрозуміло, там давня історія кохання. А чим їм євреї не вгодили?


Религия. Наиболее ревностные антисемиты католики - помимо ирландцев ещё и испанцы усердствуют хотя вся Европа за исключением Венгрии сейчас этим грешит.
Добавляет ещё и наличие левых при власти.
Антисемитизм есть там где есть аврамические религии вышедшие из иудаизма - христианство и ислам.
В странах Юго-Восточной Азии куда эти религии не дошли этого нет.

Самок интересное, что ислам изначально не был антисемитским.
А католики... Тут всё проще. Сначала Изабелла Кастильская и её правоверный муженёк Фердинанд (Феррандо) II Арагонский, Фердинанд Католик решили завершить Реконкисту и насильственно крестить евреев и мусульман, с тем чтобы превратить Испанию в исключительно католическое королевство. А немного позже понадобились деньги - война дело дорогое, поиздержались. Правда, в результате, испанская экономика оказалась в известном месте, но когда у людей есть "идея", кто ж будет заранее продумывать последствия.
Хотя, конечно, их заслуга не исключительна. Церковь изначально боролась с иудаизмом как с конкурирующей религией.
ЛАД
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  #<1 ... 13706137071370813709
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