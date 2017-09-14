jump написав:prodigy написав:Військових ТЦК без бойового досвіду та обмежень за станом здоров’я відправлять на фронт, - Генштаб
Відповідно до рішення головнокомандувача ЗСУ здійснюється перевірка щодо комплектування ТЦК та СП особовим складом з бойовим досвідом.Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, на їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах.
Зазначається, що загальну координацію цього процесу здійснює один із заступників начальника Генштабу ЗСУ.
гасають як оскаженілі по вулицях і пакують несамовито
трясуться аби до окопу не потрапити
Де гасають ? в твоїй хворій уяві ?