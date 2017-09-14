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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13707137081370913710>
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 18:35

  jump написав:
  prodigy написав:
Військових ТЦК без бойового досвіду та обмежень за станом здоров’я відправлять на фронт, - Генштаб


Відповідно до рішення головнокомандувача ЗСУ здійснюється перевірка щодо комплектування ТЦК та СП особовим складом з бойовим досвідом.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, на їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах.

Зазначається, що загальну координацію цього процесу здійснює один із заступників начальника Генштабу ЗСУ.


гасають як оскаженілі по вулицях і пакують несамовито :shock:
трясуться аби до окопу не потрапити 8)


Де гасають ? в твоїй хворій уяві ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 18:37

  shapo написав:
  Faceless написав:
  shapo написав:По поводу толерантности я бы не согласился - так,как ирландцы ненавидят бритов и евреев мало кто в Европе может с ними соперничать

З брітами зрозуміло, там давня історія кохання. А чим їм євреї не вгодили?


Религия. Наиболее ревностные антисемиты католики - помимо ирландцев ещё и испанцы усердствуют хотя вся Европа за исключением Венгрии сейчас этим грешит.
Добавляет ещё и наличие левых при власти.
Антисемитизм есть там где есть аврамические религии вышедшие из иудаизма - христианство и ислам.
В странах Юго-Восточной Азии куда эти религии не дошли этого нет.

Самок интересное, что ислам изначально не был антисемитским.
А католики... Тут всё проще. Сначала Изабелла Кастильская и её правоверный муженёк Фердинанд (Феррандо) II Арагонский, Фердинанд Католик решили завершить Реконкисту и насильственно крестить евреев и мусульман, с тем чтобы превратить Испанию в исключительно католическое королевство. А немного позже понадобились деньги - война дело дорогое, поиздержались. Правда, в результате, испанская экономика оказалась в известном месте, но когда у людей есть "идея", кто ж будет заранее продумывать последствия.
Хотя, конечно, их заслуга не исключительна. Церковь изначально боролась с иудаизмом как с конкурирующей религией.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 19:01

  ЛАД написав:Самок интересное, что ислам изначально не был антисемитским.


Неужели. Про зимми слышать не приходилось? Это,конечно,не европейские погромы и изгнания,а только униженное социальное положение.
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 19:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В очередной раз убеждаюсь, любая религия это мрак, зло, войны, убийства. Махровая, дремучая дичь
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 19:13

  prodigy написав:
  pesikot написав:Но нас убеждают (ЛАД и прочие полезные хомячки), что перед "переговорами" всегда завышают требования, чтобы потом сойтись посередине


такі , як ЛАД кажуть, що нам не треба бути анті Росією
вони, етнічні руське не бажають їхати на болота, кличуть руський мир в Україну (в Харків, в Одесу, в Дніпро та Херсон)
що вони будуть робити в окупації-молоді підуть воювати (як це зробили 50% чоловіків Донбасу, які не бажали виїжджати з окупованого Донецьку), пенсіонери ЛАДи будуть в школах вести урок мужності
..........

Капитан, с пониманием у вас плохо, поэтому даже пытаться не буду. Видимо, то, что в своё время вас не пустили в каюту к девушке из кордебалета, на вас подействовало чересчур сильно.
Попытки объяснять всё "этническим происхождением" приведут вас к давно известным последствиям. Почти век тому это уже проходили.
Интересно, скоро вы начнёте требовать проверки "чистоты крови" и какими методами будете это делать.
Измерением пропорций черепа или возьмёте на вооружение более современные генетические методы? Не боитесь, что генетические исследования могут выявить у вас ... неожиданных предков?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 19:14

  Бетон написав:
З бойовим досвідом людина не піде в нквд. Це слова бійців, для яких образа, коли їх плутають з тцк.
Я особисто спілкувався з бійцями, вони тцк ненавидять всі без виключення

З ким ти там спілкувався ?
Ти Україну ненавидишь всією своєю ригівською душею, як і тих, хто боронить Україну

"Як дихнув, так і брехнув" - це про тебе )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 19:14

  shapo написав:
  flyman написав:
  shapo написав:А это к чему?

К Шаману

А это кто?

напевне, хотіли пожартувати про мене - але насправді в жартівників якась маячня виходить :oops:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 19:17

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  pesikot написав:Но нас убеждают (ЛАД и прочие полезные хомячки), что перед "переговорами" всегда завышают требования, чтобы потом сойтись посередине


такі , як ЛАД кажуть, що нам не треба бути анті Росією
вони, етнічні руське не бажають їхати на болота, кличуть руський мир в Україну (в Харків, в Одесу, в Дніпро та Херсон)
що вони будуть робити в окупації-молоді підуть воювати (як це зробили 50% чоловіків Донбасу, які не бажали виїжджати з окупованого Донецьку), пенсіонери ЛАДи будуть в школах вести урок мужності
..........

Капитан, с пониманием у вас плохо, поэтому даже пытаться не буду. Видимо, то, что в своё время вас не пустили в каюту к девушке из кордебалета, на вас подействовало чересчур сильно.
Попытки объяснять всё "этническим происхождением" приведут вас к давно известным последствиям. Почти век тому это уже проходили.
Интересно, скоро вы начнёте требовать проверки "чистоты крови" и какими методами будете это делать.
Измерением пропорций черепа или возьмёте на вооружение более современные генетические методы? Не боитесь, что генетические исследования могут выявить у вас ... неожиданных предков?

Вместо аргументов, ты перешел на личность ... значит, тебе возразить нечего

А про "чистота крови", "происхождение" - так это фишка твоих любимых россиян

Денацификация - это и есть уничтожение по национальному признаку, что ты поддерживаешь
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 19:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я знаю ярых борцов с рускими. Это те, кто мне в школе запрещал говорить на украинском языке и закрыл украинскую школу, такие как патриот как мой бывший сосед Богдан Бенюк, который играл в кацапских фильмах всю свою ничтожную жизнь, а сегодня он вдруг предлагает пороть детей за рус язык
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 19:18

  Faceless написав:
  shapo написав:По поводу толерантности я бы не согласился - так,как ирландцы ненавидят бритов и евреев мало кто в Европе может с ними соперничать

З брітами зрозуміло, там давня історія кохання. А чим їм євреї не вгодили?
а з євреями ще давніша - на пару тисяч років 8)

Вальтера Скотта читали? ще тоді були певні моменти...
Shaman
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  #<1 ... 13707137081370913710>
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