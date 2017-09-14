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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 29 кві, 2025 18:35
jump написав: prodigy написав:
Військових ТЦК без бойового досвіду та обмежень за станом здоров’я відправлять на фронт, - Генштаб
Відповідно до рішення головнокомандувача ЗСУ здійснюється перевірка щодо комплектування ТЦК та СП особовим складом з бойовим досвідом.
Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, на їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах.
Зазначається, що загальну координацію цього процесу здійснює один із заступників начальника Генштабу ЗСУ.
гасають як оскаженілі по вулицях і пакують несамовито
трясуться аби до окопу не потрапити
Де гасають ? в твоїй хворій уяві ?
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pesikot
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Додано: Вів 29 кві, 2025 18:37
shapo написав: Faceless написав: shapo написав:
По поводу толерантности я бы не согласился - так,как ирландцы ненавидят бритов и евреев мало кто в Европе может с ними соперничать
З брітами зрозуміло, там давня історія кохання. А чим їм євреї не вгодили?
Религия. Наиболее ревностные антисемиты католики - помимо ирландцев ещё и испанцы усердствуют хотя вся Европа за исключением Венгрии сейчас этим грешит.
Добавляет ещё и наличие левых при власти.
Антисемитизм есть там где есть аврамические религии вышедшие из иудаизма - христианство и ислам.
В странах Юго-Восточной Азии куда эти религии не дошли этого нет.
Самок интересное, что ислам изначально не был антисемитским.
А католики... Тут всё проще. Сначала Изабелла Кастильская и её правоверный муженёк Фердинанд (Феррандо) II Арагонский, Фердинанд Католик решили завершить Реконкисту и насильственно крестить евреев и мусульман, с тем чтобы превратить Испанию в исключительно католическое королевство. А немного позже понадобились деньги - война дело дорогое, поиздержались. Правда, в результате, испанская экономика оказалась в известном месте, но когда у людей есть "идея", кто ж будет заранее продумывать последствия.
Хотя, конечно, их заслуга не исключительна. Церковь изначально боролась с иудаизмом как с конкурирующей религией.
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ЛАД
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Додано: Вів 29 кві, 2025 19:01
ЛАД написав:
Самок интересное, что ислам изначально не был антисемитским.
Неужели. Про зимми слышать не приходилось? Это,конечно,не европейские погромы и изгнания,а только униженное социальное положение.
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shapo
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Додано: Вів 29 кві, 2025 19:12
В очередной раз убеждаюсь, любая религия это мрак, зло, войны, убийства. Махровая, дремучая дичь
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Бетон
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Додано: Вів 29 кві, 2025 19:13
prodigy написав: pesikot написав:
Но нас убеждают (ЛАД
и прочие полезные хомячки), что перед "переговорами" всегда завышают требования, чтобы потом сойтись посередине
такі , як ЛАД
кажуть, що нам не треба бути анті Росією
вони, етнічні руське не бажають їхати на болота, кличуть руський мир в Україну (в Харків, в Одесу, в Дніпро та Херсон)
що вони будуть робити в окупації-молоді підуть воювати (як це зробили 50% чоловіків Донбасу, які не бажали виїжджати з окупованого Донецьку), пенсіонери ЛАДи будуть в школах вести урок мужності
..........
Капитан, с пониманием у вас плохо, поэтому даже пытаться не буду. Видимо, то, что в своё время вас не пустили в каюту к девушке из кордебалета, на вас подействовало чересчур сильно.
Попытки объяснять всё "этническим происхождением" приведут вас к давно известным последствиям. Почти век тому это уже проходили.
Интересно, скоро вы начнёте требовать проверки "чистоты крови" и какими методами будете это делать.
Измерением пропорций черепа или возьмёте на вооружение более современные генетические методы? Не боитесь, что генетические исследования могут выявить у вас ... неожиданных предков?
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Додано: Вів 29 кві, 2025 19:14
Бетон написав:
З бойовим досвідом людина не піде в нквд. Це слова бійців, для яких образа, коли їх плутають з тцк.
Я особисто спілкувався з бійцями, вони тцк ненавидять всі без виключення
З ким ти там спілкувався ?
Ти Україну ненавидишь всією своєю ригівською душею, як і тих, хто боронить Україну
"Як дихнув, так і брехнув" - це про тебе )
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Додано: Вів 29 кві, 2025 19:14
shapo написав: flyman написав: shapo написав:
А это к чему?
К Шаману
А это кто?
напевне, хотіли пожартувати про мене - але насправді в жартівників якась маячня виходить
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Додано: Вів 29 кві, 2025 19:17
ЛАД написав: prodigy написав: pesikot написав:
Но нас убеждают (ЛАД
и прочие полезные хомячки), что перед "переговорами" всегда завышают требования, чтобы потом сойтись посередине
такі , як ЛАД
кажуть, що нам не треба бути анті Росією
вони, етнічні руське не бажають їхати на болота, кличуть руський мир в Україну (в Харків, в Одесу, в Дніпро та Херсон)
що вони будуть робити в окупації-молоді підуть воювати (як це зробили 50% чоловіків Донбасу, які не бажали виїжджати з окупованого Донецьку), пенсіонери ЛАДи будуть в школах вести урок мужності
..........
Капитан, с пониманием у вас плохо, поэтому даже пытаться не буду. Видимо, то, что в своё время вас не пустили в каюту к девушке из кордебалета, на вас подействовало чересчур сильно.
Попытки объяснять всё "этническим происхождением" приведут вас к давно известным последствиям. Почти век тому это уже проходили.
Интересно, скоро вы начнёте требовать проверки "чистоты крови" и какими методами будете это делать.
Измерением пропорций черепа или возьмёте на вооружение более современные генетические методы? Не боитесь, что генетические исследования могут выявить у вас ... неожиданных предков?
Вместо аргументов, ты перешел на личность ... значит, тебе возразить нечего
А про "чистота крови", "происхождение" - так это фишка твоих любимых россиян
Денацификация - это и есть уничтожение по национальному признаку, что ты поддерживаешь
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Додано: Вів 29 кві, 2025 19:17
Я знаю ярых борцов с рускими. Это те, кто мне в школе запрещал говорить на украинском языке и закрыл украинскую школу, такие как патриот как мой бывший сосед Богдан Бенюк, который играл в кацапских фильмах всю свою ничтожную жизнь, а сегодня он вдруг предлагает пороть детей за рус язык
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Додано: Вів 29 кві, 2025 19:18
Faceless написав: shapo написав:
По поводу толерантности я бы не согласился - так,как ирландцы ненавидят бритов и евреев мало кто в Европе может с ними соперничать
З брітами зрозуміло, там давня історія
кохання. А чим їм євреї не вгодили?
а з євреями ще давніша - на пару тисяч років
Вальтера Скотта читали? ще тоді були певні моменти...
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