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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13707137081370913710
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 19:21

  Бетон написав:
  UA написав:
  Бетон написав:Зря.
Таких толерантных, как ирландцы, нет нигде в Европе.
Моим такой кайф жить там.
Для них столько Ирландия сделала, сколько за всю жизнь в Украине и близко не было.
В школу осенью пойдут. В нормальную

Украинские дети научат ирландских булингу.
Культурний обмен.

К счастью, наши дети совсем мелкие и быстро, моментально впитывают культуру другого, здорового, нормального общества, а не наоборот. Укро рагульские совковые понятия здесь быстро испаряются

Дюрі-бачі з цим не погодиться :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 19:22

  shapo написав:
  ЛАД написав:Самок интересное, что ислам изначально не был антисемитским.


Неужели. Про зимми слышать не приходилось? Это,конечно,не европейские погромы и изгнания,а только униженное социальное положение.
Зимми это не евреи. Точнее, не только.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 19:23

Бетон
такие как патриот как мой бывший сосед Богдан Бенюк, который играл в кацапских фильмах всю свою ничтожную жизнь, а сегодня он вдруг предлагает пороть детей за рус язык


Справедливості ради коли він грав ті фільми, в Севастополі сумісний (кацапи з Україною) парад флоту святкували.
Це як ото Холяві закидають торгівлю з рузькими колись. А хто тоді з ними не торгував? Чи не використовував їх товари . Поки вони звірячу морду не показали без масок в 14-му році.

Інша справа, що в росіянських фільмах після 2000-х українцям найчастіше давались ролі недолугих хохлів. Де самі ж українці по суті грали роль туповатих, недалеких українців.
Навіть той самий Бенюк в фільмі Кандагар (Екіпаж) тупенький переляканий бортач. Вічно наводить суєту, невпопад щось говорить. Бо «хохол» Вакуленко. Ну а Балуєв звичайно що красунчик. Холоднокровний капітан , бо руський. І таких прикладів в сінєма скільки завгодно.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 29 кві, 2025 19:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 19:28

ЛАД визнаєте, що росіяни -це нелюді?

все решта -бла-бла-бла
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 19:30

  ЛАД написав:
  shapo написав:
  ЛАД написав:Самок интересное, что ислам изначально не был антисемитским.


Неужели. Про зимми слышать не приходилось? Это,конечно,не европейские погромы и изгнания,а только униженное социальное положение.
Зимми это не евреи. Точнее, не только.


Зимми это все не мусульмане ,примерно как есть евреи и гои.
Вот только евреев мусульмане ещё терпели,а христиан в основном до Османской империи убивали
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 19:34

  Бетон написав:Я знаю ярых борцов с рускими. Это те, кто мне в школе запрещал говорить на украинском языке и закрыл украинскую школу, такие как патриот как мой бывший сосед Богдан Бенюк, который играл в кацапских фильмах всю свою ничтожную жизнь, а сегодня он вдруг предлагает пороть детей за рус язык

От ты брехло, циничное брехло ...

Тебе 40+, когда тебе в школе запрещали говорить на украинском языке ?
И закрыли украинскую школу ?

Ты в школе учился, когда Украина получила независимость и началось обучение на украинском языке в школах и в институтах
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 20:17

  Letusrock написав:
  Shaman написав:це ти напевне виходиш з того, що тебе не кинуть за грати на ..дцать років за неправильні кольори спортивного костюму

так у нас за надцять місяців можна бути на фарш прокрученим 5 разів, а ви тут лякаєте подіями через 20 років)). Хоча звісно заброньованому/прикоритному та жінці в Україні переживати хіба що за білоруську демократію та викиди парникових газів
  Shaman написав:коли дивишся на це з тюрми тоталітарного режиму - все по-іншому виглядає
пересічний український комбайнер/сантехнік уже дивиться.
Простий приклад: родичі в селі за Ужгородом вже 2 тижні шукають можливість поорати 10 сотин. Раніше це питання вирішувалось за 10 хв (пара дзвінків), на 1500 населення було більше 20 тракторів. А зараз когось забрали, хтось закордоном а решта шарахається від поліцайтів та бусів. Якщо нема підїзду через огороди то вулицею на тракторі їхати не хочуть

зе демократія по українські, далі буде...
Vadim_
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