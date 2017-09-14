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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 29 кві, 2025 19:21
Дюрі-бачі
Бетон написав: UA написав: Бетон написав:
Зря.
Таких толерантных, как ирландцы, нет нигде в Европе.
Моим такой кайф жить там.
Для них столько Ирландия сделала, сколько за всю жизнь в Украине и близко не было.
В школу осенью пойдут. В нормальную
Украинские дети научат ирландских булингу.
Культурний обмен.
К счастью, наши дети совсем мелкие и быстро, моментально впитывают культуру другого, здорового, нормального общества, а не наоборот. Укро рагульские совковые понятия здесь быстро испаряются
з цим не погодиться
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Додано: Вів 29 кві, 2025 19:22
shapo написав: ЛАД написав:
Самок интересное, что ислам изначально не был антисемитским.
Неужели. Про зимми слышать не приходилось? Это,конечно,не европейские погромы и изгнания,а только униженное социальное положение.
Зимми это не евреи. Точнее, не только.
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Додано: Вів 29 кві, 2025 19:23
Бетон
такие как патриот как мой бывший сосед Богдан Бенюк, который играл в кацапских фильмах всю свою ничтожную жизнь, а сегодня он вдруг предлагает пороть детей за рус язык
Справедливості ради коли він грав ті фільми, в Севастополі сумісний (кацапи з Україною) парад флоту святкували.
Це як ото Холяві закидають торгівлю з рузькими колись. А хто тоді з ними не торгував? Чи не використовував їх товари . Поки вони звірячу морду не показали без масок в 14-му році.
Інша справа, що в росіянських фільмах після 2000-х українцям найчастіше давались ролі недолугих хохлів. Де самі ж українці по суті грали роль туповатих, недалеких українців.
Навіть той самий Бенюк в фільмі Кандагар (Екіпаж) тупенький переляканий бортач. Вічно наводить суєту, невпопад щось говорить. Бо «хохол» Вакуленко. Ну а Балуєв звичайно що красунчик. Холоднокровний капітан , бо руський. І таких прикладів в сінєма скільки завгодно.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 29 кві, 2025 19:40, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 29 кві, 2025 19:28
ЛАД визнаєте, що росіяни -це нелюді?
все решта -бла-бла-бла
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Додано: Вів 29 кві, 2025 19:30
ЛАД написав: shapo написав: ЛАД написав:
Самок интересное, что ислам изначально не был антисемитским.
Неужели. Про зимми слышать не приходилось? Это,конечно,не европейские погромы и изгнания,а только униженное социальное положение.
Зимми это не евреи. Точнее, не только.
Зимми это все не мусульмане ,примерно как есть евреи и гои.
Вот только евреев мусульмане ещё терпели,а христиан в основном до Османской империи убивали
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shapo
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Додано: Вів 29 кві, 2025 19:34
Бетон написав:
Я знаю ярых борцов с рускими. Это те, кто мне в школе запрещал говорить на украинском языке и закрыл украинскую школу, такие как патриот как мой бывший сосед Богдан Бенюк, который играл в кацапских фильмах всю свою ничтожную жизнь, а сегодня он вдруг предлагает пороть детей за рус язык
От ты брехло, циничное брехло ...
Тебе 40+, когда тебе в школе запрещали говорить на украинском языке ?
И закрыли украинскую школу ?
Ты в школе учился, когда Украина получила независимость и началось обучение на украинском языке в школах и в институтах
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Додано: Вів 29 кві, 2025 20:26
pesikot написав: Бетон написав:
Я знаю ярых борцов с рускими. Это те, кто мне в школе запрещал говорить на украинском языке и закрыл украинскую школу, такие как патриот как мой бывший сосед Богдан Бенюк, который играл в кацапских фильмах всю свою ничтожную жизнь, а сегодня он вдруг предлагает пороть детей за рус язык
От ты брехло, циничное брехло ...
Тебе 40+, когда тебе в школе запрещали говорить на украинском языке
?
И закрыли украинскую школу ?
Ты в школе учился, когда Украина получила независимость и началось обучение на украинском языке в школах и в институтах
Меня , в первом классе Днепропетровской школы №49 в 1978 году, буллили по современному одноклассники а учителя молча смотрели в доску , за те шо я балакав по українські
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