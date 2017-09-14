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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 29 кві, 2025 20:44
Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
за те шо я балакав по українські
По факту за українську і російську в табелі
яка оцінка була?
Бо щось у мене підозра, що буліли трохи за інше.
А у теба?
А чому ти зараз на языке пишешь ? )
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Додано: Вів 29 кві, 2025 20:45
Vadim_
А у теба?
Скажемо так: якби я написав так слово «тебя», мене б «росіянка» порвала як мавпа газету і не поставила б 5/5 як по «языку», так і по «літературі».
Так що там з табелем?
Чи дали довідку «прослухав курс» і відправили вчитись на комбайн в ПТУ?
У мене батько був майстром в ПТУ: вчив комбайнерів і трактористів. Там не треба було вміти писати.
Достатньо вміти крутити гайки і на полі навчитись пахати/косити/сіяти. Там не по розуму брали.
Була навіть група, яку набирали з відрахованих зі школи в 5-7 класі за неспроможність вчитись. Вони теж стали трактористами.
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Додано: Вів 29 кві, 2025 21:12
prodigy написав:ЛАД
визнаєте, що росіяни -це нелюді?
все решта -бла-бла-бла
Понятно, вы думаете
, что вы из чистопородных арийцев.
Всё остальное - бла-бла-бла.
Так какими методами отбора воспользуетесь?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 29 кві, 2025 21:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 29 кві, 2025 21:13
ЛАД написав: prodigy написав:ЛАД
визнаєте, що росіяни -це нелюді?
все решта -бла-бла-бла
Понятно, вы думаете, что вы их чистопородных арийцев.
Всё остальное - бла-бла-бла.
Так какими методами отбора воспользуетесь?
Головне не бути гноєм
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Додано: Вів 29 кві, 2025 21:37
Vadim_ написав: pesikot написав: Бетон написав:
Я знаю ярых борцов с рускими. Это те, кто мне в школе запрещал говорить на украинском языке и закрыл украинскую школу, такие как патриот как мой бывший сосед Богдан Бенюк, который играл в кацапских фильмах всю свою ничтожную жизнь, а сегодня он вдруг предлагает пороть детей за рус язык
От ты брехло, циничное брехло ...
Тебе 40+, когда тебе в школе запрещали говорить на украинском языке
?
И закрыли украинскую школу ?
Ты в школе учился, когда Украина получила независимость и началось обучение на украинском языке в школах и в институтах
Мне , в первом классе Днепропетровской школы №49 в 1978 году, буллили по современному одноклассники а учителя молча смотрели в доску , за те шо я балакав по українські
У меня была русская школа имени шатрова. Все предметы на русском.
Песикок типичный пропагандист. И я подтверждаю это сухими фактами
В университете я с нуля учил украинский язык.
Востаннє редагувалось Бетон
в Вів 29 кві, 2025 21:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 29 кві, 2025 21:38
Головне не бути гноєм
Пойняв, Кендел?)))
Ходиш тут кругами, скарги розписуєш))
В университете я с нуля учил украинский язык.
Мову навіть в школі не викладали?
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Додано: Вів 29 кві, 2025 21:43
И меня оно называет циничным. Хотя мои дети не знают русский. Они говорят на украинском. И мы вместе учим с ними стихи кобзаря. Для удовольствия.
Они говорят на украинском и уже на английском. Всё
Я циничный?
Я не надеваю вышиванку и не иду грабить деньги налогоплательщиков, ты блин
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Додано: Вів 29 кві, 2025 21:43
Hotab написав:
Головне не бути гноєм
Пойняв, Кендел?)))
Ходиш тут кругами, скарги розписуєш))
В университете я с нуля учил украинский язык.
Мову навіть в школі не викладали?
Укр мова. Укр література.
Все.
Два предмети.
А фізичні одиниці?? Питома вага, опір матеріалів, похідна замість
производная все термины я учил заново
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Додано: Вів 29 кві, 2025 21:47
Faceless написав: ЛАД написав: prodigy написав:ЛАД
визнаєте, що росіяни -це нелюді?
все решта -бла-бла-бла
Понятно, вы думаете, что вы из чистопородных арийцев.
Всё остальное - бла-бла-бла.
Так какими методами отбора воспользуетесь?
Головне не бути гноєм
Простите, для меня слишком сложные ассоциации.
Не улавливаю связь между чистопородным арийством и гноєм.
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Додано: Вів 29 кві, 2025 21:48
Бетон
Укр мова. Укр література.
Все.
Два предмети.
А фізичні одиниці?? Питома вага, опір матеріалів, все термины я учил заново
А, скажеш таке..
у мене дзеркально.
Все в школі на укр, а от в ВУЗі навпаки все російською. Для розуміння це точно не заважало. Вільно говорити технічною російською знадобився час , але розуміти фізичні та навколо-фізичні предмети (всякі там аеродинаміки, гідрогазодинаміки , теплові двигуни ) , не заважало.
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