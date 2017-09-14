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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13709137101371113712>
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 20:44

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_


за те шо я балакав по українські


По факту за українську і російську в табелі яка оцінка була?
Бо щось у мене підозра, що буліли трохи за інше.

А у теба?

А чому ти зараз на языке пишешь ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 20:45

Vadim_

А у теба?


Скажемо так: якби я написав так слово «тебя», мене б «росіянка» порвала як мавпа газету і не поставила б 5/5 як по «языку», так і по «літературі».
Так що там з табелем?
Чи дали довідку «прослухав курс» і відправили вчитись на комбайн в ПТУ?
У мене батько був майстром в ПТУ: вчив комбайнерів і трактористів. Там не треба було вміти писати.
Достатньо вміти крутити гайки і на полі навчитись пахати/косити/сіяти. Там не по розуму брали.
Була навіть група, яку набирали з відрахованих зі школи в 5-7 класі за неспроможність вчитись. Вони теж стали трактористами.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 21:12

  prodigy написав:ЛАД визнаєте, що росіяни -це нелюді?

все решта -бла-бла-бла
Понятно, вы думаете, что вы из чистопородных арийцев.
Всё остальное - бла-бла-бла.
Так какими методами отбора воспользуетесь?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 29 кві, 2025 21:41, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 21:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  prodigy написав:ЛАД визнаєте, що росіяни -це нелюді?

все решта -бла-бла-бла
Понятно, вы думаете, что вы их чистопородных арийцев.
Всё остальное - бла-бла-бла.
Так какими методами отбора воспользуетесь?
Головне не бути гноєм
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 21:37

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Я знаю ярых борцов с рускими. Это те, кто мне в школе запрещал говорить на украинском языке и закрыл украинскую школу, такие как патриот как мой бывший сосед Богдан Бенюк, который играл в кацапских фильмах всю свою ничтожную жизнь, а сегодня он вдруг предлагает пороть детей за рус язык

От ты брехло, циничное брехло ...

Тебе 40+, когда тебе в школе запрещали говорить на украинском языке ?
И закрыли украинскую школу ?

Ты в школе учился, когда Украина получила независимость и началось обучение на украинском языке в школах и в институтах

Мне , в первом классе Днепропетровской школы №49 в 1978 году, буллили по современному одноклассники а учителя молча смотрели в доску , за те шо я балакав по українські

У меня была русская школа имени шатрова. Все предметы на русском.
Песикок типичный пропагандист. И я подтверждаю это сухими фактами
В университете я с нуля учил украинский язык.
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 29 кві, 2025 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 21:38


Головне не бути гноєм


Пойняв, Кендел?)))
Ходиш тут кругами, скарги розписуєш))

В университете я с нуля учил украинский язык.


Мову навіть в школі не викладали?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 21:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

И меня оно называет циничным. Хотя мои дети не знают русский. Они говорят на украинском. И мы вместе учим с ними стихи кобзаря. Для удовольствия.
Они говорят на украинском и уже на английском. Всё

Я циничный?

Я не надеваю вышиванку и не иду грабить деньги налогоплательщиков, ты блин
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 21:43

  Hotab написав:

Головне не бути гноєм


Пойняв, Кендел?)))
Ходиш тут кругами, скарги розписуєш))

В университете я с нуля учил украинский язык.


Мову навіть в школі не викладали?

Укр мова. Укр література.
Все.
Два предмети.
А фізичні одиниці?? Питома вага, опір матеріалів, похідна замість
производная все термины я учил заново
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 21:47

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  prodigy написав:ЛАД визнаєте, що росіяни -це нелюді?

все решта -бла-бла-бла
Понятно, вы думаете, что вы из чистопородных арийцев.
Всё остальное - бла-бла-бла.
Так какими методами отбора воспользуетесь?
Головне не бути гноєм
Простите, для меня слишком сложные ассоциации.
Не улавливаю связь между чистопородным арийством и гноєм.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 21:48

Бетон

Укр мова. Укр література.
Все.
Два предмети.
А фізичні одиниці?? Питома вага, опір матеріалів, все термины я учил заново


А, скажеш таке..
у мене дзеркально.
Все в школі на укр, а от в ВУЗі навпаки все російською. Для розуміння це точно не заважало. Вільно говорити технічною російською знадобився час , але розуміти фізичні та навколо-фізичні предмети (всякі там аеродинаміки, гідрогазодинаміки , теплові двигуни ) , не заважало.
Hotab
 
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  #<1 ... 13709137101371113712>
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