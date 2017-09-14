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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13709137101371113712
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 21:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Путин сохраняет жесткую позицию по одному из условий для прекращения огня, - Bloomberg
Кремлевский диктатор Владимир Путин настаивает на том, чтобы Россия все же получила контроль над четырьмя украинскими областями, которые она полностью не контролирует, как часть любого соглашения о прекращении войны. Об этом заявляют три источника в Москве, знакомые с ситуацией.
...
Посланник Трампа Стив Уиткофф пытался убедить Путина согласиться на прекращение огня по текущей линии фронта в ходе продолжительных переговоров в Кремле. Однако, по словам источников, российский лидер сохранил жёсткую позицию по вопросу территорий.

А як нам тут впарювали нарратив - як тільки згодиться Україна про РПВ по ЛБЗ, так і буде "мир" та "злагода"

Проте, я давно пишу, що Росія ні на яке РПВ по ЛБЗ не згодна і всі ці бажання наших місцевих корисних хом"ячків - або марення, або дурість, або свідоме нав"язування російських хотєлок
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 21:53

  Hotab написав:Бетон

Укр мова. Укр література.
Все.
Два предмети.
А фізичні одиниці?? Питома вага, опір матеріалів, все термины я учил заново


А, скажеш таке..
у мене дзеркально.
Все в школі на укр, а от в ВУЗі навпаки все російською. Для розуміння це точно не заважало. Вільно говорити технічною російською знадобився час , але розуміти фізичні та навколо-фізичні предмети це не заважало.

Мені було складно.
Особливо наукові роботи. В 2001 ще гугла в мене не було
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 21:59

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Понятно, вы думаете, что вы из чистопородных арийцев.
Всё остальное - бла-бла-бла.
Так какими методами отбора воспользуетесь?
Головне не бути гноєм
Простите, для меня слишком сложные ассоциации.
Не улавливаю связь между чистопородным арийством и гноєм.
Зате між росіянами і гноєм звʼязок прям на рівні еквіваленту
Faceless
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  #<1 ... 13709137101371113712
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