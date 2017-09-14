Кремлевский диктатор Владимир Путин настаивает на том, чтобы Россия все же получила контроль над четырьмя украинскими областями, которые она полностью не контролирует, как часть любого соглашения о прекращении войны. Об этом заявляют три источника в Москве, знакомые с ситуацией. ... Посланник Трампа Стив Уиткофф пытался убедить Путина согласиться на прекращение огня по текущей линии фронта в ходе продолжительных переговоров в Кремле. Однако, по словам источников, российский лидер сохранил жёсткую позицию по вопросу территорий.
А як нам тут впарювали нарратив - як тільки згодиться Україна про РПВ по ЛБЗ, так і буде "мир" та "злагода"
Проте, я давно пишу, що Росія ні на яке РПВ по ЛБЗ не згодна і всі ці бажання наших місцевих корисних хом"ячків - або марення, або дурість, або свідоме нав"язування російських хотєлок
Укр мова. Укр література. Все. Два предмети. А фізичні одиниці?? Питома вага, опір матеріалів, все термины я учил заново
А, скажеш таке.. у мене дзеркально. Все в школі на укр, а от в ВУЗі навпаки все російською. Для розуміння це точно не заважало. Вільно говорити технічною російською знадобився час , але розуміти фізичні та навколо-фізичні предмети це не заважало.
Мені було складно. Особливо наукові роботи. В 2001 ще гугла в мене не було