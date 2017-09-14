Кремлевский диктатор Владимир Путин настаивает на том, чтобы Россия все же получила контроль над четырьмя украинскими областями, которые она полностью не контролирует, как часть любого соглашения о прекращении войны. Об этом заявляют три источника в Москве, знакомые с ситуацией. ... Посланник Трампа Стив Уиткофф пытался убедить Путина согласиться на прекращение огня по текущей линии фронта в ходе продолжительных переговоров в Кремле. Однако, по словам источников, российский лидер сохранил жёсткую позицию по вопросу территорий.
А як нам тут впарювали нарратив - як тільки згодиться Україна про РПВ по ЛБЗ, так і буде "мир" та "злагода"
Проте, я давно пишу, що Росія ні на яке РПВ по ЛБЗ не згодна і всі ці бажання наших місцевих корисних хом"ячків - або марення, або дурість, або свідоме нав"язування російських хотєлок
Укр мова. Укр література. Все. Два предмети. А фізичні одиниці?? Питома вага, опір матеріалів, все термины я учил заново
А, скажеш таке.. у мене дзеркально. Все в школі на укр, а от в ВУЗі навпаки все російською. Для розуміння це точно не заважало. Вільно говорити технічною російською знадобився час , але розуміти фізичні та навколо-фізичні предмети це не заважало.
Мені було складно. Особливо наукові роботи. В 2001 ще гугла в мене не було
pesikot написав:А як нам тут впарювали нарратив - як тільки згодиться Україна про РПВ по ЛБЗ, так і буде "мир" та "злагода"
Проте, я давно пишу, що Росія ні на яке РПВ по ЛБЗ не згодна і всі ці бажання наших місцевих корисних хом"ячків - або марення, або дурість, або свідоме нав"язування російських хотєлок
Спробуй будувати свої претензії до якихось когось тут на форумі не на своїх вигадках. Предметом тут було і зараз є --- згода України на РПВ (по ЛБЗ). Корисним хом'ячком, по-твоєму, зараз є президент і Ко, які заявляють про згоду України на безумовне РПВ (тобто по ЛБЗ і будь-яких інших умов).
То, що там в тебе (або марення, або дурість, або свідоме нав"язування російських хотєлок), розбирись сам.
Бетон написав:Я знаю ярых борцов с рускими. Это те, кто мне в школе запрещал говорить на украинском языке и закрыл украинскую школу, такие как патриот как мой бывший сосед Богдан Бенюк, который играл в кацапских фильмах всю свою ничтожную жизнь, а сегодня он вдруг предлагает пороть детей за рус язык
От ты брехло, циничное брехло ...
Тебе 40+, когда тебе в школе запрещали говорить на украинском языке ? И закрыли украинскую школу ?
Ты в школе учился, когда Украина получила независимость и началось обучение на украинском языке в школах и в институтах
У меня была русская школа имени шатрова. Все предметы на русском. Песикок типичный пропагандист. И я подтверждаю это сухими фактами В университете я с нуля учил украинский язык.
Бетон, ты учился в русской школе изначально - вот это сухой факт Тебя туда отдали твои родители в начале 1990-х
То в какой украинской школе тебе не дали учится ? Какую украинскую школу для тебя закрыли ?
Брехло ты. Был, есть и будешь брехлом
PS. То какие дети у тебя в Ирландии ? Киевские или польские ? По легенде, у тебя две дочки )
Укр мова. Укр література. Все. Два предмети. А фізичні одиниці?? Питома вага, опір матеріалів, все термины я учил заново
А, скажеш таке.. у мене дзеркально. Все в школі на укр, а от в ВУЗі навпаки все російською. Для розуміння це точно не заважало. Вільно говорити технічною російською знадобився час , але розуміти фізичні та навколо-фізичні предмети це не заважало.
Мені було складно. Особливо наукові роботи. В 2001 ще гугла в мене не було
Тобі і зараз складно. Не кажучі про наукові роботи.
Ніяк не можешь порахувати витрати на єлектроенергію в Польщі
Простите, для меня слишком сложные ассоциации. Не улавливаю связь между чистопородным арийством и гноєм.
Зате між росіянами і гноєм звʼязок прям на рівні еквіваленту
Понятно, вы тоже чистокоровный ариец. Уже проверились? Можно уточнить, росіянє это кто - русские, мордва, татары, чуваши,... или все вместе? Между прочим, пока писал, прервался и понаблюдал несколько прилётов. Громко.
P.s. Прилёты продолжаются.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 29 кві, 2025 22:28, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Простите, для меня слишком сложные ассоциации. Не улавливаю связь между чистопородным арийством и гноєм.
Зате між росіянами і гноєм звʼязок прям на рівні еквіваленту
Понятно, вы тоже чистокоровный ариец. Уже проверились? Можно уточнить, росіянє это кто - русские, мордва, татары, чуваши,... или все вместе? Между прочим, пока писал, прервался и понаблюдал несколько прилётов. Громко.
Моє походження не має значення, насправді. Головне що по факту не кацап. Росіянє - населення рф