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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13710137111371213713>
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 21:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Путин сохраняет жесткую позицию по одному из условий для прекращения огня, - Bloomberg
Кремлевский диктатор Владимир Путин настаивает на том, чтобы Россия все же получила контроль над четырьмя украинскими областями, которые она полностью не контролирует, как часть любого соглашения о прекращении войны. Об этом заявляют три источника в Москве, знакомые с ситуацией.
...
Посланник Трампа Стив Уиткофф пытался убедить Путина согласиться на прекращение огня по текущей линии фронта в ходе продолжительных переговоров в Кремле. Однако, по словам источников, российский лидер сохранил жёсткую позицию по вопросу территорий.

А як нам тут впарювали нарратив - як тільки згодиться Україна про РПВ по ЛБЗ, так і буде "мир" та "злагода"

Проте, я давно пишу, що Росія ні на яке РПВ по ЛБЗ не згодна і всі ці бажання наших місцевих корисних хом"ячків - або марення, або дурість, або свідоме нав"язування російських хотєлок
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 21:53

  Hotab написав:Бетон

Укр мова. Укр література.
Все.
Два предмети.
А фізичні одиниці?? Питома вага, опір матеріалів, все термины я учил заново


А, скажеш таке..
у мене дзеркально.
Все в школі на укр, а от в ВУЗі навпаки все російською. Для розуміння це точно не заважало. Вільно говорити технічною російською знадобився час , але розуміти фізичні та навколо-фізичні предмети це не заважало.

Мені було складно.
Особливо наукові роботи. В 2001 ще гугла в мене не було
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 21:59

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Понятно, вы думаете, что вы из чистопородных арийцев.
Всё остальное - бла-бла-бла.
Так какими методами отбора воспользуетесь?
Головне не бути гноєм
Простите, для меня слишком сложные ассоциации.
Не улавливаю связь между чистопородным арийством и гноєм.
Зате між росіянами і гноєм звʼязок прям на рівні еквіваленту
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 22:09

  pesikot написав:А як нам тут впарювали нарратив - як тільки згодиться Україна про РПВ по ЛБЗ, так і буде "мир" та "злагода"

Проте, я давно пишу, що Росія ні на яке РПВ по ЛБЗ не згодна і всі ці бажання наших місцевих корисних хом"ячків - або марення, або дурість, або свідоме нав"язування російських хотєлок

Спробуй будувати свої претензії до якихось когось тут на форумі не на своїх вигадках.
Предметом тут було і зараз є --- згода України на РПВ (по ЛБЗ).
Корисним хом'ячком, по-твоєму, зараз є президент і Ко, які заявляють про згоду України на безумовне РПВ (тобто по ЛБЗ і будь-яких інших умов).

То, що там в тебе (або марення, або дурість, або свідоме нав"язування російських хотєлок), розбирись сам.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 22:10

  Бетон написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Я знаю ярых борцов с рускими. Это те, кто мне в школе запрещал говорить на украинском языке и закрыл украинскую школу, такие как патриот как мой бывший сосед Богдан Бенюк, который играл в кацапских фильмах всю свою ничтожную жизнь, а сегодня он вдруг предлагает пороть детей за рус язык

От ты брехло, циничное брехло ...

Тебе 40+, когда тебе в школе запрещали говорить на украинском языке ?
И закрыли украинскую школу ?

Ты в школе учился, когда Украина получила независимость и началось обучение на украинском языке в школах и в институтах

У меня была русская школа имени шатрова. Все предметы на русском.
Песикок типичный пропагандист. И я подтверждаю это сухими фактами
В университете я с нуля учил украинский язык.

Бетон, ты учился в русской школе изначально - вот это сухой факт
Тебя туда отдали твои родители в начале 1990-х

То в какой украинской школе тебе не дали учится ?
Какую украинскую школу для тебя закрыли ?

Брехло ты. Был, есть и будешь брехлом

PS. То какие дети у тебя в Ирландии ? Киевские или польские ?
По легенде, у тебя две дочки )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 22:13

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон

Укр мова. Укр література.
Все.
Два предмети.
А фізичні одиниці?? Питома вага, опір матеріалів, все термины я учил заново


А, скажеш таке..
у мене дзеркально.
Все в школі на укр, а от в ВУЗі навпаки все російською. Для розуміння це точно не заважало. Вільно говорити технічною російською знадобився час , але розуміти фізичні та навколо-фізичні предмети це не заважало.

Мені було складно.
Особливо наукові роботи. В 2001 ще гугла в мене не було

Тобі і зараз складно. Не кажучі про наукові роботи.

Ніяк не можешь порахувати витрати на єлектроенергію в Польщі
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 22:15

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:.......Головне не бути гноєм
Простите, для меня слишком сложные ассоциации.
Не улавливаю связь между чистопородным арийством и гноєм.
Зате між росіянами і гноєм звʼязок прям на рівні еквіваленту

Понятно, вы тоже чистокоровный ариец. Уже проверились?
Можно уточнить, росіянє это кто - русские, мордва, татары, чуваши,... или все вместе?
Между прочим, пока писал, прервался и понаблюдал несколько прилётов. Громко.

P.s. Прилёты продолжаются.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 29 кві, 2025 22:28, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 22:20

ЛАД написав:
  prodigy написав:ЛАД визнаєте, що росіяни -це нелюді?

все решта -бла-бла-бла
Понятно, вы думаете, что вы их чистопородных арийцев.
Всё остальное - бла-бла-бла.
Так какими методами отбора воспользуетесь?


бидлани -- отруюють простір довкола себе, на людей кидаються... і москвини от якраз так і роблять...

арійці (у другому значенні) -- творять стан, умови, куди люди тягнуться, рота роззявивши. 😂
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 22:21

  ЛАД написав:Между прочим, пока писал, прервался и понаблюдал несколько прилётов. Громко.

Но до тебя так и не доходит, что россияне - гной
Несмотря на прилёты от россиян ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 22:28

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Простите, для меня слишком сложные ассоциации.
Не улавливаю связь между чистопородным арийством и гноєм.
Зате між росіянами і гноєм звʼязок прям на рівні еквіваленту

Понятно, вы тоже чистокоровный ариец. Уже проверились?
Можно уточнить, росіянє это кто - русские, мордва, татары, чуваши,... или все вместе?
Между прочим, пока писал, прервался и понаблюдал несколько прилётов. Громко.
Моє походження не має значення, насправді. Головне що по факту не кацап.
Росіянє - населення рф
Faceless
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