RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13710137111371213713
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 22:34

Schmit
 
Повідомлень: 4928
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 22:48

  Faceless написав:.........
Моє походження не має значення, насправді. Головне що по факту не кацап.
Росіянє - населення рф
Для мене, дійсно, не має.
Для вас - не знаю.
Якщо "головне не кацап", то маю сумніви. Хіба що ви уточните, що в вашому розумінні "кацап". Може, для вас це слово має ідеологічний, а не національний зміст. Але тоді варто було б підібрати інший термін.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34205
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5310 раз.
Подякували: 4839 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 22:57

Келлог:
"Но я думаю, что мы с ними в достаточно хорошем положении... когда речь идет об украинцах, нам очень комфортно там, где мы сейчас находимся"
Он отметил, что это патовая ситуация: никто не выиграет эту войну военным путем, это будет сделано с помощью дипломатии.
"И я думаю, что украинцы теперь это достаточно хорошо понимают после прошлой недели. И я думаю, что россияне должны это понять", - подытожил специальный представитель президента США по вопросам Украины.

Трамп:
"Я думаю, что спасаю эту нацию. Я думаю, что эту нацию очень скоро разгромят. Это большая военная машина. Давайте смотреть правде в глаза.

Венс:
"Если это не прекратится, украинцы не выиграют войну. Я думаю, что эта странная идея среди основных СМИ, что если это будет продолжаться еще несколько лет, россияне потерпят крах, украинцы вернут свои территории, и все вернется к тому, что было до войны. Но это не та реальность, в которой мы живем. Если это продлится еще несколько лет, у нас может быть крах обществ, демография обеих этих стран — кошмар. Вы можете иметь миллионы убитых людей, если это продлится еще несколько лет, и это может перерасти в ядерную войну. Это должно прекратиться", - добавил вице-президент США."
______________________
Тобто:
1. Келлог - ситуація патова, але Україна в гарному положенні.
2. Трамп - Україна прогрАє.
3. Венс - Україна не вИграє, програють обидві сторони.

Імхо. Серед цих трьох ставлю, що більш об'єктивно говорить саме Келлог. Бо оті інші двоє більш політично заангажовані.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 29 кві, 2025 23:05, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 24132
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 23:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:.........
Моє походження не має значення, насправді. Головне що по факту не кацап.
Росіянє - населення рф
Для мене, дійсно, не має.
Для вас - не знаю.
Якщо "головне не кацап", то маю сумніви. Хіба що ви уточните, що в вашому розумінні "кацап". Може, для вас це слово має ідеологічний, а не національний зміст. Але тоді варто було б підібрати інший термін.
Росіянин це не нація (немає такої), а приналежність до території. Не знаю, що тут ще пояснювати.
А генетичне походження має значення хіба з цікавості, все одно це те, на що людина вплинути не може
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36002
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1482 раз.
Подякували: 8187 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 23:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД, скажіть, будь ласка, ви ідейний пацифіст? Для будь-якого військового конфлікту ви ратуєте за те, щоб жертва не оборонялась? Бо будь-яка оборона продовжує конфлікт, а це завжди призводить до додаткових смертей і руйнувань.
Для Другої світової війни, наприклад, яка ваша думка - варто було СРСР оборонятись, чи краще було одразу капітулювати перед гітлерівською Німеччиною?

Якщо ви відповісте ствердно, у мене більше питань до вас не буде, я не буду з вами дискутувати, бо розумітиму, що ви людина з непохитними переконаннями.
thenewepic
 
Повідомлень: 221
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13710137111371213713
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 96857
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 272651
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 924479
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1247)
29.04.2025 22:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.