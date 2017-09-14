Для мене, дійсно, не має.
Для вас - не знаю.
Якщо "головне не кацап", то маю сумніви. Хіба що ви уточните, що в вашому розумінні "кацап". Може, для вас це слово має ідеологічний, а не національний зміст. Але тоді варто було б підібрати інший термін.
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Додано: Вів 29 кві, 2025 22:48
Для мене, дійсно, не має.
Для вас - не знаю.
Якщо "головне не кацап", то маю сумніви. Хіба що ви уточните, що в вашому розумінні "кацап". Може, для вас це слово має ідеологічний, а не національний зміст. Але тоді варто було б підібрати інший термін.
Додано: Вів 29 кві, 2025 22:57
Келлог:
"Но я думаю, что мы с ними в достаточно хорошем положении... когда речь идет об украинцах, нам очень комфортно там, где мы сейчас находимся"
Он отметил, что это патовая ситуация: никто не выиграет эту войну военным путем, это будет сделано с помощью дипломатии.
"И я думаю, что украинцы теперь это достаточно хорошо понимают после прошлой недели. И я думаю, что россияне должны это понять", - подытожил специальный представитель президента США по вопросам Украины.
Трамп:
"Я думаю, что спасаю эту нацию. Я думаю, что эту нацию очень скоро разгромят. Это большая военная машина. Давайте смотреть правде в глаза.
Венс:
"Если это не прекратится, украинцы не выиграют войну. Я думаю, что эта странная идея среди основных СМИ, что если это будет продолжаться еще несколько лет, россияне потерпят крах, украинцы вернут свои территории, и все вернется к тому, что было до войны. Но это не та реальность, в которой мы живем. Если это продлится еще несколько лет, у нас может быть крах обществ, демография обеих этих стран — кошмар. Вы можете иметь миллионы убитых людей, если это продлится еще несколько лет, и это может перерасти в ядерную войну. Это должно прекратиться", - добавил вице-президент США."
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Тобто:
1. Келлог - ситуація патова, але Україна в гарному положенні.
2. Трамп - Україна прогрАє.
3. Венс - Україна не вИграє, програють обидві сторони.
Імхо. Серед цих трьох ставлю, що більш об'єктивно говорить саме Келлог. Бо оті інші двоє більш політично заангажовані.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 29 кві, 2025 23:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 29 кві, 2025 23:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Росіянин це не нація (немає такої), а приналежність до території. Не знаю, що тут ще пояснювати.
А генетичне походження має значення хіба з цікавості, все одно це те, на що людина вплинути не може
Додано: Вів 29 кві, 2025 23:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ЛАД, скажіть, будь ласка, ви ідейний пацифіст? Для будь-якого військового конфлікту ви ратуєте за те, щоб жертва не оборонялась? Бо будь-яка оборона продовжує конфлікт, а це завжди призводить до додаткових смертей і руйнувань.
Для Другої світової війни, наприклад, яка ваша думка - варто було СРСР оборонятись, чи краще було одразу капітулювати перед гітлерівською Німеччиною?
Якщо ви відповісте ствердно, у мене більше питань до вас не буде, я не буду з вами дискутувати, бо розумітиму, що ви людина з непохитними переконаннями.
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