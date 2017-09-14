Додано: Вів 29 кві, 2025 22:57

Келлог:

"Но я думаю, что мы с ними в достаточно хорошем положении... когда речь идет об украинцах, нам очень комфортно там, где мы сейчас находимся"

Он отметил, что это патовая ситуация: никто не выиграет эту войну военным путем, это будет сделано с помощью дипломатии.

"И я думаю, что украинцы теперь это достаточно хорошо понимают после прошлой недели. И я думаю, что россияне должны это понять", - подытожил специальный представитель президента США по вопросам Украины.



Трамп:

"Я думаю, что спасаю эту нацию. Я думаю, что эту нацию очень скоро разгромят. Это большая военная машина. Давайте смотреть правде в глаза.



Венс:

"Если это не прекратится, украинцы не выиграют войну. Я думаю, что эта странная идея среди основных СМИ, что если это будет продолжаться еще несколько лет, россияне потерпят крах, украинцы вернут свои территории, и все вернется к тому, что было до войны. Но это не та реальность, в которой мы живем. Если это продлится еще несколько лет, у нас может быть крах обществ, демография обеих этих стран — кошмар. Вы можете иметь миллионы убитых людей, если это продлится еще несколько лет, и это может перерасти в ядерную войну. Это должно прекратиться", - добавил вице-президент США."

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Тобто:

1. Келлог - ситуація патова, але Україна в гарному положенні.

2. Трамп - Україна прогрАє.

3. Венс - Україна не вИграє, програють обидві сторони.



Імхо. Серед цих трьох ставлю, що більш об'єктивно говорить саме Келлог. Бо оті інші двоє більш політично заангажовані.