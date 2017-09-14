Додано: Сер 30 кві, 2025 01:14

thenewepic написав: ЛАД, скажіть, будь ласка, ви ідейний пацифіст? Для будь-якого військового конфлікту ви ратуєте за те, щоб жертва не оборонялась? Бо будь-яка оборона продовжує конфлікт, а це завжди призводить до додаткових смертей і руйнувань.

Для Другої світової війни, наприклад, яка ваша думка - варто було СРСР оборонятись, чи краще було одразу капітулювати перед гітлерівською Німеччиною?



Якщо ви відповісте ствердно, у мене більше питань до вас не буде, я не буду з вами дискутувати, бо розумітиму, що ви людина з непохитними переконаннями. , скажіть, будь ласка, ви ідейний пацифіст? Для будь-якого військового конфлікту ви ратуєте за те, щоб жертва не оборонялась? Бо будь-яка оборона продовжує конфлікт, а це завжди призводить до додаткових смертей і руйнувань.Для Другої світової війни, наприклад, яка ваша думка - варто було СРСР оборонятись, чи краще було одразу капітулювати перед гітлерівською Німеччиною?Якщо ви відповісте ствердно, у мене більше питань до вас не буде, я не буду з вами дискутувати, бо розумітиму, що ви людина з непохитними переконаннями.

Нет, я не "ідейний пацифіст".Свою позицию и по нашей войне, и об отличии ситуации СССР в 1942 от нашей я уже достаточно подробно излагал в ответ на подобные вопросы Шамана, когда просил сторонников продолжения войны и отказа даже от попыток заключения перемирия/мира объяснить, на что может рассчитывать Украина в случае продолжения войны.Простите, повторять всё заново не буду. Поиск, к сожалению не работает. Думаю, Шаман помнит, когда это было. Спросите у него, может, подскажет. Сможете сами найти.Могу тот же вопрос, что и тогда, задать вам - на что может рассчитывать Украина в случае продолжения войны?У нас появятся, которые вступят в войну на нашей стороне, а не "партнёры"?Нам дадут много/неограниченное количество новейшего и более старого оружия?Мы сами сможем произвести всё/недостающее необходимое оружие?Мы сможем найти необходимые мобресурсы в условиях, когда люди в массе явно не хотят идти воевать и у нас десятки(сотни?) тысяч СЗЧ (а попросту, дезертиров)?Или вы уверены, что у РФ в ближайшее время закончатся ресурсы на продолжение войны?Или будем рассчитывать на прилёт марсиан, которые выступят на нашей стороне?Может быть, предлОжите свой вариант?Кстати, я недавно выкладывал видео Савромата, в котором он высказывал мнение, что при сегодняшних количествах дронов на фронте наступление ни одной из сторон невозможно и единственная опасность для нас - полное разрушение энергосистемы российскими ракетами и шахедами. Хорошо, если так. Это убеждает больше, чем лозунги наших незламныкив. Насколько это соответствует реальности, судить не берусь.Если это так, то ситуация лучше, чем описывают многие. Но, правда, смысла продолжения войны всё равно нет, освободить оккупированные территории мы всё равно не сможем. Но хотя бы появляется смысл в том, чтобы дождаться, когда и враги поймут, что лучших результатов им не добиться. Но это будет стоить ещё многих жертв.Жду вашего ответа.